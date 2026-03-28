Zakázané ovoce nejlépe chutná. Dokáže totiž skvěle ošálit náš mozek

Tereza Dusová
Když před vámi někdo zamkne dveře s tím, že do nich nesmíte, mozek to automaticky vyhodnotí jako pozvánku ke vstupu. Příběh starý jako lidstvo samo – člověka vždycky láká nejvíc to, co nemůže mít. Psalo se o tom ostatně už v Bibli, kdy Eva nemohla odolat „zakázanému ovoci“. Stojí ale momentální pokušení za ty následky?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Když hovoříme o „zakázaném ovoci“, nemusí se to nutně týkat jen partnerských vztahů – i když i k těm se samozřejmě dostaneme. Ruku ale na srdce, kdo občas netouží porušit pravidla?

Určitě se vám taky stalo, že jste dostali větší chuť na alkohol zrovna ve chvíli, kdy jste si předsevzali abstinovat. Nebo že by vás nelákal dort v momentě, kdy jste se rozhodli držet dietu?

„Čím více se snažíme něco ignorovat nebo na to nemyslet, tím pravděpodobnější je, že na to budeme myslet pořád,“ říká psycholožka Suzanne Degges-White, profesorka působící na Northern Illinois University.

Několik studií dokazuje, že lidský mozek v tomto ohledu funguje spíš v náš neprospěch. Například přemýšlení o chybách, kterých jste se v minulosti dopustili, vás jen odsuzuje k jejich opakování.

Mozek není dokonalý

Stejně tak když je vám řečeno, že něco nesmíte. Obvykle na to neustále myslíte, přemýšlíte, jak svého cíle dosáhnout, a dáváte tím mozku najevo, že má tímto směrem ubírat svou pozornost. A je to tak i u dětí – jakmile jim budete odpírat elektroniku, dost jistě si k ní najdou cestu za vašimi zády. Když jim ale dáte neomezené možnosti, přestane pro ně být po pár dnech hraní na playstationu přitažlivé. Když je něco povolené a běžné, přestává to být atraktivní.

Této naší slabosti využívá i mnoho firem. Zákaz nebo omezení přístupu je pro lidi zkrátka přitažlivější. Jedná se o cenzurované nebo omezené knihy a filmy, potraviny, jejichž konzumace se nedoporučuje, a fráze jako „pouze pro členy“ nebo „omezené vydání“, které lidi přitahují jako magnet.

Příklad z praxe? Vzpomeňte si na covidová omezení! Karantény a zákazy pohybu venku bez roušky působily na lidi skoro jako zaklínadlo. Najednou toužili všichni cestovat nebo vyrazit na rockový koncert, i když dosud většinu času trávili doma na gauči. Jednoduše proto, že nemohli.

Když se nevinný flirt náhle zvrtne...

Vzhledem k osudu Adama a Evy by bylo správné předpokládat, že poddat se pokušení a usilovat o „zakázané ovoce“ není dobrý nápad zkrátka nikdy. Už psycholog a zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud (†83) tvrdil:

„Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje vzápětí.“

Než se tak příště necháte zlákat něčím, co je společensky nebo jinak nepřijatelné, nejdřív zvažte důsledky svého jednání. A je jedno, zda jde o pravidla nebo předpisy v práci nebo manželství. Je ovoce opravdu tak sladké, jak se na první pohled zdá?

„Toužíte po dortu, ale jen několik sekund po spolknutí posledního sousta už litujete, že jste ho snědli. Na mysl vám okamžitě vytane, kolik hodin v tělocvičně budete muset strávit, abyste svou chybu odčinili. Přemýšlejte takto i ve chvíli, kdy se vám zachce mít poměr s někým z práce nebo zkrátka dát všanc jinak fungující vztah,“ radí Suzanne Degges-White.

Proč na děti zákazy nefungují?

Tím se dostáváme k romantickým vztahům, se kterými se pojem „zakázané ovoce“ nejčastěji pojí. Nemusí být nutně řeč hned o milostném poměru, ale mezi činnosti, které by se zkrátka dělat neměly, se řadí i flirtování. A přiznejme si, že občas pomrkává na číšníka nebo prodavačku v supermarketu každý. Tím ovšem nikomu vyloženě neubližujete, jen zkoušíte hranice a dost možná si dodáváte i sebevědomí.

Co je ovšem hodně tenký led, je navázání vztahu, ať už citového, nebo milostného. V psychologii se pro něj ustálilo označeni Romeo a Julie efekt. Jedná se o fenomén, v němž se zakázané romantické vztahy stávají přitažlivějšími. Opravdu ale stojí několik hodin vášně nebo výměna erotických zpráv na internetu za to rozbořit vztah, který jste dlouhá léta budovali? Ano, své sny a touhy byste si pro zachování psychického zdraví a štěstí plnit měli, všechno má ale své hranice...

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.