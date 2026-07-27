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Proč je chůze naboso tak příjemná? Dokonale uvolní celé tělo


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zujte si boty, kdy to jen jde! Jednoduchý letní zvyk vám pomůže posílit svaly a uvolnit se. Navíc je dobrým lékem na držení těla.

Léto má zvláštní schopnost nutit nás sundat si boty. Sotva se oteplí, člověk se rád projde bosky po zahradě, zaboří nohy do teplého písku na pláži nebo si užívá osvěžující koupel nohou v potůčku. A není to jen nostalgie po dětství. Naše tělo po kontaktu se zemí skutečně touží, nejen proto, že většina z nás tráví celý rok v pevných botách, na tvrdých podlahách a asfaltových chodnících.

Nohy jsou v nevhodných botách zavřené, stažené a utlačované. Když se ale zujeme, začne se s nimi dít něco překvapivého.

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Chození bez bot je nejen příjemné a zdravé, ale podle vědců a fyzioterapeutů prospívá tělu i psychice. Na ploskách nohou máme tisíce nervových zakončení, která neustále sbírají informace o povrchu, teplotě i pohybu.

Tráva, písek, hlína nebo oblázky tyto receptory okamžitě probudí a mozek začne mnohem intenzivněji vnímat celé tělo. Proto se po pár minutách naboso často cítíme klidnější.

Nohy jako přirozený stabilizátor

Chůze naboso navíc aktivuje svaly, které v běžných botách téměř nepoužíváme. Tím se posiluje jak podélná, tak i příčná klenba, což pomáhá jako prevence i náprava plochých nohou.

Tělo automaticky lépe drží rovnováhu, posilují se další drobné svaly chodidel i kotníků a zlepšuje se koordinace. Fyzioterapeuti často upozorňují, že moderní obuv bývá až příliš pohodlná, naše noha pak zleniví podobně, jako když má část těla na sobě dlouho sádru.

Jak správně začít?

Nemusíte hned běhat bosky po městě ani zahodit všechny boty. Nejlepší je začít jednoduše, a to na zahradě, v parku nebo na pláži.

Chodidla si postupně zvyknou a začnou pracovat přirozeněji. Jen je dobré vyhnout se zpočátku tvrdému asfaltu nebo betonu.

Naše nohy jsou totiž stavěné spíš na měkký a členitý přírodní terén než na rozpálené městské chodníky.

Zajímavé je, že lidé, kteří chodí naboso pravidelně, mají sice odolnější chodidla, ale neztrácejí v nich citlivost. Mozoly u nich fungují jako ochranná vrstva, aniž by bránily vnímání terénu. Naše nohy jsou totiž pro chůzi bez bot evolučně dokonale uzpůsobené.

Úleva pro vaši přetíženou mysl

Možná největší kouzlo bosé chůze ale spočívá v tom, co dělá s myslí. Když cítíte ranní rosu a stébla trávy mezi prsty, pozornost se přirozeně přesune z nekonečného přemýšlení zpět do přítomného okamžiku. Stres nás často drží v hlavě, rádi v ní v duchu zas a znovu přemítáme, plánujeme, vracíme se k rozhovorům nebo povinnostem.

Jenže tělo umí mysl zklidnit mnohem rychleji než složité techniky. Stačí pár minut naboso a člověk začne automaticky zpomalovat. Vnímá kroky, dech, okolní zvuky i vzduch na kůži. Právě proto bývá chůze naboso přirovnávána k přirozené formě mindfulness.

Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Relax čtení na léto.

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