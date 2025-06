Mnoho lidí se samoty děsí, protože ji zaměňují s osamělostí. To však není totéž. Samota nemusí znamenat strávit týden na chatě, zcela odříznuti od světa a veškerých kontaktů. Ani nedobrovolné odloučení, kdy se budeme cítit opuštění.

Samota je záměrně zvolený čas, který trávíme sami se sebou, abychom zjistili, co je pro nás důležité. Co doopravdy potřebujeme, co nám dělá dobře, nebo co nám naopak vůbec nesvědčí a zbytečně nám krade energii.

Pravdivou odpověď na tyto a podobné otázky nám poskytne pouze jeden jediný rádce, a tím je naše intuice, která ovšem „za běžného provozu“, kdy jsme obklopeni spoustou dalších lidí, povinností a podnětů, není vůbec slyšet.

Je lelkování hřích?

Problém je, že současný hektický svět nás odnaučil odpočívat. Takže když konečně „urveme“ v práci pár dnů volna, strávíme je obvykle tím, že se vrhneme do různých volnočasových aktivit (čas je přece vzácný, tak ho nepromarníme, že?) a ve finále si vlastně neodpočineme vůbec. Ruku na srdce, kdy jste naposledy „chytali lelky“?

Že už ani nevíte? To je paradox dnešní doby – když už konečně získáme čas pro sebe, často nevíme, jak s ním naložit. Přijde nám, že chodíme od ničeho k ničemu. A jenom tak sedět a koukat do zdi? To by byl hřích. A taky pěkná nuda!

Samota ale není čas na nudu, je to čas určený k naslouchání. Když jsme sami, máme možnost zaměřit se na své pocity, myšlenky a potřeby bez jakýchkoli vnějších tlaků, aniž nás ovlivňuje cokoli zvenčí. Právě v tom spočívá obrovská hodnota samoty – můžeme tak k získat velmi cenné informace, které nám nikdo jiný nedá. Ani náš partner, ani nejlepší přátelé, dokonce ani terapeut.

Život nás někdy zatlačí do situace, kdy se cítíme vyčerpaní nebo ztracení. Také v těchto okamžicích nám může samota obrovsky pomoct. Po těžkém dni, náročném týdnu nebo po velkých životních změnách máme díky ní možnost zpracovat své emoce a najít ztracenou rovnováhu. Někdy i malá chvíle o samotě pomůže vyjasnit si, co skutečně chceme a co je pro nás v danou chvíli to nejlepší.

Když se opravdu zastavíme, můžeme také objevit zcela nové možnosti, nápady a cesty, které jsme dříve neviděli. Samota nás totiž nutí dívat se na věci z jiného úhlu.

Nová perspektiva

„Čas, který máte pro sebe, je ten nejvíce zanedbávaný čas, přitom z něj je živa sama podstata vaší bytosti. Vše, co živí vaši mysl, tělo a duši, se řadí právě do této kategorie. Jde o získávání nových vědomostí či dovedností bez zvláštního cíle... Patří sem i sebezpytování anebo spirituální činnost jako meditace, relaxace a podobně,“ píše v knize Váš čas je nekonečný Fabien Olicard.

Možná teď namítnete, že tolik času, abyste ho mohli trávit „nicneděláním“, prostě nemáte. Vědecké studie však ukazují, že i krátké „momenty ticha“ mohou pomoct zlepšit schopnost koncentrace a zklidnit mysl. Zkuste si pro začátek najít denně pár minut, kdy si dopřejete klid a prostor jen pro sebe. Možná zjistíte, že je to přesně to, co vám v životě chybí.

Jak si užít chvilky se sebou Věnujte se své vášni: využijte čas pro sebe k tomu, co vás opravdu baví. Ať už je to malování, čtení, psaní, nebo třeba zahradničení. Samota vám poskytne prostor pro kreativitu.

využijte čas pro sebe k tomu, co vás opravdu baví. Ať už je to malování, čtení, psaní, nebo třeba zahradničení. Samota vám poskytne prostor pro kreativitu. Vyzkoušejte meditaci nebo jógu: stačí i pár minut denně, pomůže vám to zklidnit mysl a obnovit rovnováhu.

stačí i pár minut denně, pomůže vám to zklidnit mysl a obnovit rovnováhu. Prozkoumejte nové koníčky: pusťte se do něčeho, co jste nikdy předtím nezkusili. Možná vás to obohatí a rozšíří spektrum vašich zájmů.

pusťte se do něčeho, co jste nikdy předtím nezkusili. Možná vás to obohatí a rozšíří spektrum vašich zájmů. Jděte do přírody: samota v „zelené společnosti“ je balzám pro duši. Vyrazte na procházku, relaxujte u řeky nebo v lese a vnímejte, jak vás příroda nabíjí.

samota v „zelené společnosti“ je balzám pro duši. Vyrazte na procházku, relaxujte u řeky nebo v lese a vnímejte, jak vás příroda nabíjí. Pečujte o sebe: udělejte si čas na věci, jako je voňavá koupel, pleťová maska, nebo si dopřejte masáž. Vaše tělo i duše vám poděkují.

udělejte si čas na věci, jako je voňavá koupel, pleťová maska, nebo si dopřejte masáž. Vaše tělo i duše vám poděkují. Naplánujte si „líný den“: den, kdy nebudete spěchat, ale naopak zpomalíte. Věnujte čas tomu, co vás těší, z čeho máte radost a co vás naplňuje, aniž máte pocit, že musíte něco stihnout.

den, kdy nebudete spěchat, ale naopak zpomalíte. Věnujte čas tomu, co vás těší, z čeho máte radost a co vás naplňuje, aniž máte pocit, že musíte něco stihnout. Sepište si své cíle: samota je skvělá příležitost k sebereflexi. Sepište si svá přání a cíle pro blízkou i vzdálenější budoucnost. Může vám to pomoct získat lepší směr.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.