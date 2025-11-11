Přinášíme tipy, jak být laskavější k sobě i ostatním

13. listopadu si připomínáme Světový den laskavosti – den, který vybízí ke klidu, ohleduplnosti a vděčnosti. Laskavost ale nezačíná u druhých – začíná u nás samotných. Když dokážeme být jemní, trpěliví a chápaví k sobě, promítá se to i do našich vztahů s okolím.

„Laskavost k sobě není sobectví, ale základní forma sebelásky,“ říká Michaela Kačena ze svetmineralu.cz. „Když se k sobě chováme s respektem, umíme lépe naslouchat druhým, odpouštět a žít s větší lehkostí. Každé laskavé gesto, které začíná u nás, se vrací zpět do světa.“

Jak být laskavější k sobě

Být laskavý k sobě znamená dát si prostor na odpočinek, odpustit si, když něco nejde podle plánu, a mluvit k sobě s pochopením místo kritiky. Pomáhá i drobný denní rituál – třeba chvíle ticha, dechové cvičení nebo krátká afirmace.

Afirmace jsou pozitivní tvrzení, která pomáhají přesměrovat pozornost od stresu k vděčnosti, od pochybností k sebedůvěře. Opakováním jednoduchých vět – například „Jsem dost taková, jaká jsem“ nebo „Dnes se k sobě chovám s laskavostí“ – podporujeme pozitivní myšlení a vnitřní rovnováhu.

„Afirmace jsou jako malé kotvy, které nás vracejí do přítomnosti,“ vysvětluje Michaela Kačena. „Pomáhají nám přerušit vnitřní kritiku a nahradit ji laskavostí. Když jsme v harmonii sami se sebou, naše okolí to přirozeně cítí.“

Každodenní připomenutí laskavosti

K malým rituálům, které pomáhají žít laskavěji, patří i afirmační karty ze Světa minerálů – sada 52 karet na celý rok s myšlenkami zaměřenými na vděčnost, sebelásku a pozitivní přístup k životu. Každá karta nese krátké povzbuzení a je doplněna o doporučený minerál, který její účinek symbolicky posiluje.

„Stačí minuta denně – přečíst si afirmaci, zhluboka se nadechnout a připomenout si, že i drobný moment vědomí je projevem laskavosti,“ dodává Michaela Kačena.

Afirmační karty – LÁSKA, VZTAHY A KOMUNIKACE

Pomáhají otevřít srdce, zlepšit komunikaci a přinést více empatie do vztahů. Každá karta nese poselství, že opravdová láska začíná uvnitř nás.
Cena: od 650 Kč

Afirmační karty – OSOBNÍ RŮST

Podporují sebedůvěru, vnitřní sílu a odvahu. Pomáhají překonávat pochybnosti a posilují zdravý vztah k sobě samým.
Cena: od 650 Kč

Afirmační karty – POZITIVNÍ MYŠLENÍ

Inspirují k vděčnosti, radosti a nadhledu v každodenním životě. Ideální pro ty, kteří si chtějí udržet klid i v hektických dnech.
Cena: od 650 Kč

Afirmační karty – LEPŠÍ JÁ

Vedou k větší sebelásce, harmonii a vědomému přístupu k životu. Pomáhají vnímat vlastní hodnotu bez tlaku na dokonalost.
Cena: od 650 Kč

Laskavost jako přístup k životu

Afirmační karty nejsou jen dárkem, ale nástrojem, který pomáhá proměnit každodenní rutinu ve chvíli zklidnění a vědomého bytí. Pomáhají ztišit vnitřní hluk, soustředit se na to podstatné a připomenout, že laskavost není o dokonalosti, ale o přítomnosti.

„Lidé často hledají cestu k harmonii venku, ale ona začíná uvnitř,“ uzavírá Michaela Kačena. „Když si dovolíme být k sobě laskaví, svět kolem nás se začne měnit sám.“

Autor: Svět minerálů

Komerční sdělení
Tipy na afirmační karty k Světovému dni laskavosti.

