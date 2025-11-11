Přinášíme tipy, jak být laskavější k sobě i ostatním

„Laskavost k sobě není sobectví, ale základní forma sebelásky,“ říká Michaela Kačena ze svetmineralu.cz. „Když se k sobě chováme s respektem, umíme lépe naslouchat druhým, odpouštět a žít s větší lehkostí. Každé laskavé gesto, které začíná u nás, se vrací zpět do světa.“
Jak být laskavější k sobě
Být laskavý k sobě znamená dát si prostor na odpočinek, odpustit si, když něco nejde podle plánu, a mluvit k sobě s pochopením místo kritiky. Pomáhá i drobný denní rituál – třeba chvíle ticha, dechové cvičení nebo krátká afirmace.
Afirmace jsou pozitivní tvrzení, která pomáhají přesměrovat pozornost od stresu k vděčnosti, od pochybností k sebedůvěře. Opakováním jednoduchých vět – například „Jsem dost taková, jaká jsem“ nebo „Dnes se k sobě chovám s laskavostí“ – podporujeme pozitivní myšlení a vnitřní rovnováhu.
„Afirmace jsou jako malé kotvy, které nás vracejí do přítomnosti,“ vysvětluje Michaela Kačena. „Pomáhají nám přerušit vnitřní kritiku a nahradit ji laskavostí. Když jsme v harmonii sami se sebou, naše okolí to přirozeně cítí.“
Každodenní připomenutí laskavosti
K malým rituálům, které pomáhají žít laskavěji, patří i afirmační karty ze Světa minerálů – sada 52 karet na celý rok s myšlenkami zaměřenými na vděčnost, sebelásku a pozitivní přístup k životu. Každá karta nese krátké povzbuzení a je doplněna o doporučený minerál, který její účinek symbolicky posiluje.
„Stačí minuta denně – přečíst si afirmaci, zhluboka se nadechnout a připomenout si, že i drobný moment vědomí je projevem laskavosti,“ dodává Michaela Kačena.
Tipy na afirmační karty k Světovému dni laskavosti
Afirmační karty – LÁSKA, VZTAHY A KOMUNIKACE
Pomáhají otevřít srdce, zlepšit komunikaci a přinést více empatie do vztahů. Každá karta nese poselství, že opravdová láska začíná uvnitř nás.
Cena: od 650 Kč
Podporují sebedůvěru, vnitřní sílu a odvahu. Pomáhají překonávat pochybnosti a posilují zdravý vztah k sobě samým.
Cena: od 650 Kč
Afirmační karty – POZITIVNÍ MYŠLENÍ
Inspirují k vděčnosti, radosti a nadhledu v každodenním životě. Ideální pro ty, kteří si chtějí udržet klid i v hektických dnech.
Cena: od 650 Kč
Vedou k větší sebelásce, harmonii a vědomému přístupu k životu. Pomáhají vnímat vlastní hodnotu bez tlaku na dokonalost.
Cena: od 650 Kč
Laskavost jako přístup k životu
Afirmační karty nejsou jen dárkem, ale nástrojem, který pomáhá proměnit každodenní rutinu ve chvíli zklidnění a vědomého bytí. Pomáhají ztišit vnitřní hluk, soustředit se na to podstatné a připomenout, že laskavost není o dokonalosti, ale o přítomnosti.
„Lidé často hledají cestu k harmonii venku, ale ona začíná uvnitř,“ uzavírá Michaela Kačena. „Když si dovolíme být k sobě laskaví, svět kolem nás se začne měnit sám.“
Autor: Svět minerálů