Základním rozdílem mezi bankovním a nebankovním poskytovatelem je především to, že „O bance si můžete zjistit daleko více informací než o nebankovním subjektu“. A také nás jistě žádný známý bankovní dům nebude chtít „napálit“. „U nebankovních poskytovatelů úvěrů a hypoték je to tak trochu složitější a my musíme být více obezřetní.“ Dodává Petra Černinská z portálu Lundea.

Druhým rozdílem je to, že banka většinou nabízí mnohem přijatelnější podmínky, a tudíž jsou i finanční produkty levnější.

Na nebankovní společnost se většinou klienti obrací se žádostí o úvěr v případě, že neuspěli u banky. Důvodů může být hned několik. Tím zásadním, pod kterým je zahrnuto v podstatě vše, je nedostatečná bonita.

S ní mají potíž především podnikatelé, kteří shánějí finanční injekci buď do rozjezdu svého podnikání anebo utrpěli nějakou ztrátu a potřebují vše dát do pořádku pro další fungování.

Půjčka pro OSVČ tedy není vůbec nic jednoduchého. Většinou není možné doložit dostatečně vysoké příjmy a také bývá překážkou zápis v registru. Řešením tedy může být nebankovní půjčka. Tu ovšem nabízejí právě většinou jen nebankovní poskytovatelé.

V tomto případě můžete získat nebankovní půjčku nejen bez registru, ale také bez zástavy.

Jak poznat, že jste nenarazili na nesolidního nebankovního poskytovatele?

Prvním ukazatelem jsou poplatky předem. Pokud po vás bude chtít poskytovatel třeba jen korunu před uzavřením smlouvy, pak rychle pryč. S největší pravděpodobností je jedná o podvod.

Ačkoliv mají nebankovní společnosti díky nesolidním firmám tak trochu pošramocené jméno, dá se mezi nimi najít i poskytovatel úvěru, kterému můžete dát svou důvěru.

Ke snazší orientaci slouží některé internetové nástroje. Využít se dá například hypoteční kalkulačka nebo použijte srovnávač hypoték s kalkulačkou.

A pokud by žádná varianta pro získání finanční pomoci nevyšla, je tu ještě možnost využít zpětný leasing nemovitosti, kdy prodáte svou nemovitost, získáte za ni dostatečnou sumu a po vyřešení finančních problémů si ji koupíte zpět.