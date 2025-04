Mocná síla pozitivních vět. Afirmace nás umí odvést od pochybností

Proč to zkusit s afirmacemi? Jde o způsob, jak přeprogramovat mozek a nasměrovat ho k úspěchu. Cílem je, aby se opakovaná tvrzení stala součástí naší reality. Klíčem k úspěchu však není jen to, co si říkáme, ale také, jak tomu dokážeme uvěřit.

„Mé tělo je silné a zdravé“ nebo „Zasloužím si úspěch a lásku“ – to jsou příklady afirmační projekce, tedy techniky, která kombinuje práci se slovy s představivostí a emočním prožitkem.

Jak na to?

Mnoho lidí nedá na afirmace dopustit a věří, že jsou cestou ke spokojenějšímu a úspěšnějšímu životu. Nejlepší čas na práci s afirmacemi je ráno po probuzení a večer před spaním, kdy je mysl v uvolněném stavu a snáze přijímá nové podněty.

Pomáhá také zapisování do deníku nebo umístění afirmací na viditelné místo v bytě, například na zrcadlo či nástěnku. Důležité je formulovat je v přítomném čase, jako by už byly skutečností.

Čím konkrétnější afirmace jsou, tím lépe. Kombinace slov, emocí a představ vytváří silný mentální otisk, který pomáhá změnit vnitřní nastavení. Pravidelné používání afirmací může posílit sebedůvěru, zlepšit vztahy nebo podpořit úspěch v práci.

Důležité je vytrvat a nevzdat to, pokud se výsledky nedostaví okamžitě. Časem se afirmace mohou stát součástí vaší identity a vést k hluboké proměně myšlení, a tím i celého života.

„Pozitivní afirmace mohou být užitečné, protože pomáhají vyvažovat stres, který vzniká z naší přirozené tendence soustředit se na rizika a negativa. Důležité ale je, aby nebyly v rozporu s realitou – nemají člověka obelhávat, ale spíš mu dát sílu věřit, že si může přát lepší život. Správně formulované afirmace mohou uklidnit mozek, snížit stres a podpořit motivaci žít pro něco, nejen bojovat proti něčemu,“ uvedl psycholog Petr Hroch.

„Aby ale skutečně fungovaly, nestačí si je jen mechanicky opakovat, je potřeba jim věřit a vnitřně je prožít. Smyslem afirmací není zbavit člověka odpovědnosti za vlastní život, aby pasivně čekal, že se věci samy zlepší, ale naopak ho aktivizovat a posílit jeho vytrvalost,“ dodal.

5 silných vět pro pozitivní změnu Mé tělo je silné, zdravé a plné energie.

Jsem dostatečný/á a zasloužím si úspěch a lásku.

Každý den se přibližuji ke splnění svých snů a cílů.

Otevírám se novým příležitostem a hojnosti.

Mám v sobě sílu zvládnout jakoukoli výzvu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.