Kdo by neslyšel o Billie Eilish, nejuznávanější umělkyni své generace a nejúžasnější a nejzářivější světové pop star současnosti? Vždyť například jen letos, v pouhých osmnácti letech, úplně ovládla udílení hudebních cen Grammy, kde zvítězila hned ve čtyřech hlavních kategoriích: nejlepší nový umělec roku, skladba roku, nahrávka roku a album roku. Měla co dělat, aby všechny své trofeje pobrala!

Z dětského pokoje hvězdou světové velikosti

V roce 2015 společně s bratrem Finneasem uveřejnili na internetu skladbu Ocean Eyes, která vznikala přímo v jejich dětských pokojích a v mžiku získala obrovskou popularitu. To byl úplný začátek Billiiny hvězdné kariéry. Od té doby s ní byla spojena celá řada nejrůznějších přívlastků, ale na žádném z nich ve skutečnosti nezáleží. Billie Eilish je totiž naprostý originál: neohlíží se do minulosti ani nekopíruje nikoho ze svých současníků, ale tvoří naprosto ojedinělé moderní skladby, odlišné od všech ostatních. Daří se jí přesně zachytit pocity, které má dnešní mladý člověk ze současného světa, a proměňuje je v originální a fascinující hudební směs. Především však za svůj celosvětový úspěch vděčí jednoduché skutečnosti: Billie je zkrátka Billie. Dělá přesně to, co chce a jak chce – a člověk nemůže než ji následovat!

Inspirující – a hlavně úplně stejná jako ty!

Billie se možná liší od všech ostatních popových hvězd – ale rozhodně se neliší od svých fanoušků. Je úplně stejná jako oni. Je jejich hlasem a oporou. Její texty a myšlenky jsou nesmírně výstižné a tvůrčí, ač je jejich autorkou náctiletá holka, která se nesnaží být nikým jiným, než kým skutečně je. Všechno, na čem záleží, je být tím, kým chceš – to je to, co se od Billie Eilish můžeš učit nejen na stránkách téhle knihy! Všichni, od fanoušků až po kritiku, na ni pějí chválu pro její jedinečnost, důvěru ve vlastní tvorbu i sebe sama. A také schopnost bourat zavedená pravidla – i ta vlastní! Dokonce i rockové legendy v jejím stínu blednou. Řada z nich o ní mluví jako o moderní punkerce vzdorující proti všemu a ničemu zároveň. Bouřící se superhrdinka, a současně ten nejlepší vzor široko daleko. Billie nebere drogy ani nepije alkohol, nesnaží se sexualizovat své umění ani své tělo, hrdě hlásá lásku k vlastní rodině a záleží jí na fanoušcích. Podmanila si hudební průmysl, ač dělá všechno, čím se proti němu prohřešuje. A to se paradoxně stává normou.

Poznej její životní příběh

Jaká však byla cesta k prvním úspěchům dnes už celosvětově známé a slavné umělkyně? Tahle knížka plná fantastických fotografií a citátů Billie Eilish sleduje zrod a vzestup její slávy, od prvních hudebních krůčků přes účinkování na festivalech až po největší světové hity a nejoceňovanější alba. Dozvíš se v ní, jak tato geniální hudebnice skládá své písně a vymýšlí videoklipy, jaký je život v záři reflektorů a jak to chodí v zákulisí nebo ve studiu. Jak si vybudovala kariéru a také jedinečný módní styl a jaký má vztah ke svým fanouškům? Jaké jsou její názory – nejen ty umělecké? Čti!

