Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!

Komerční sdělení   16:00
S nadcházející zimou se dny zkracují a tma Prahu zahaluje čím dál dřív. To ale není důvod zavírat se doma. Naopak je to čas pro zářivé zážitky, které doslova prohřejí dlouhé zimní večery. Kdo by nechtěl vyrazit do barevné a slunné Asie? Díky Zoo Praha si tam může „zaletět“ a „ohřát se“ každý. Výstavu Divoká Asie můžete navštívit už od 31. října!

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie! | foto: Archiv Garden of lights

Garden of Lights je série jedinečných venkovních výstav, které kombinují světlo, zvuk a multimédia. Proměňují obyčejné parky a zahrady v pohádkové prostory plné emocí a magie.

Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!

Můžete se těšit na neobyčejnou cestu vedoucí do samého srdce jednoho z nejzajímavějších kontinentů světa. „Garden of Lights – Divoká Asie“ je venkovní interaktivní světelná výstava, která spojuje světlo a umění s edukací o životním prostředí. Každý krok na této stezce je setkáním s jinou tváří přírody, od hustých deštných pralesů přes rozlehlé stepi až po majestátní hory.

Cesta plná překvapení

První kroky zavedou návštěvníky do Indonésie, kde se ve světle luceren objeví sumaterský tygr a orangutan. Cesta dále vede přes Indii a Čínu, kde majestátní siluety indického slona a nosorožce ukazují sílu a rozmanitost fauny těchto zemí. Díky multimediálním efektům uslyšíte dokonce i jejich hlasy – hlasité troubení nebo charakteristické vrčení, stačí zmáčknout interaktivní tlačítka na trase.

Dalším prostorem jsou stepi Asie, což je svět otevřených horizontů a zvířat přizpůsobených životu v náročných podmínkách.

V centrální části se nachází jediný zachovaný divoký druh koně na světě, jehož přítomnost připomíná obrovský význam programů na ochranu přírody, Kůň Převalského.

Závěr cesty vás zavede do asijských hor, kde se v magickém světle objeví tajemný vládce vysokých vrcholů, sněžný levhart a mohutný medvěd hnědý.

„V loňském roce měla výstava v pražské Zoo neuvěřitelný úspěch. Jsme rádi, že můžeme návštěvníky potěšit i letos. Výstava bude k vidění až do 15. února každý den od 17 do 20 hodin, víkendy včetně pátků i svátků až do 21hodin,“ říká mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.

Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!
Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!
Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!
Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!
Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!
Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!

Světelné novinky

Loni mohli návštěvníci obdivovat více než 100 světelných lampionů ve tvaru afrických zvířat a rostlin, včetně luskounů a goril, tisíce světel osvětlujících stromy a fotopointy, 70 metrů dlouhý světelný tunel i interaktivní projekce. I letos se můžete těšit na hodinovou procházku mezi stovkami iluminací, interaktivních instalací a multimediálních projekcí.

Mezi novinkami bude 55 metrů dlouhý tunel Sakura plný rozkvetlých zářících květů třešní nebo světelná kaskáda, jejíž padající proudy vytvářejí dojem skutečné vody. Zrak vás bude také přecházet z instalace třpytící se všemi barvami motýlů symbolizujících křehkou krásu divoké přírody Asie nebo osvětlené pole květin synchronizované s hudbou.

Vstupenky lze zakoupit online ZDE

Garden of Lights je plná nových technologií, díky kterým vznikají osvětlené parky a zahrady po celé Evropě. V současné době funguje třináct lokalit – v Polsku, Rumunsku, České republice, Belgii, Maďarsku a Německu – a každá z nich nabízí jinou tématiku přizpůsobenou místu, kde se nachází.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejen chilli. Zahřejte metabolismus a těšte se na mizející kila

Marmelada z chilli papricek

Ostré potraviny nejsou jen zdravé, ale umí také urychlit spalování tuků. Mnoho lidí na ně nedá dopustit, obzvláště teď - na podzim.

Svezte se na vlně noblesy, old money móda se bude líbit

Do minimalistických outfitů je námořnický top skvělou volbou. 299 Kč

Sází na tichý luxus, tradici a nadčasovost. Prim hraje kvalita a padnoucí kousky, které působí přirozeně i výjimečně. Nechte svůj šatník vyprávět příběh o vkusu, který nestárne a nesleduje přechodné...

Bude zima, bude mráz? Vyzrajte na něj zavčasu a zůstaňte v teple

Nadčasová paleta neutrálních barev a klasické střihy garantují, že bunda...

Kdo je připraven, není překvapen. Víte, jak nachystat šatník i vlastní maličkost na změnu ročního období?

Roláková sezóna je zpět. Na podzim ozvláštní, na zimu jsou jako dělané

Velkým hitem jsou pletené rolákové límce, které se hodí pod kabát s hlubším...

Jsou nadčasové, příjemně hřejivé a sluší všem ženám. Řeč je o rolácích, které jsou do nevlídného sychravého počasí trefou do černého. S čím je kombinovat a jaký střih zvolit přesně pro vaši postavu?

S hroznovým vínem zhubnete. Lahodné kuličky vás zbaví chuti na sladké

Už po čtyřech týdnech s hroznovým vínem měli zkušební pacienti rozmanitější...

Je považováno za superpotravinu. Jeho slaďoučké plody, které se rozplývají na jazyku, vás zasytí, když máte chutě, a dodají vašemu tělu vitaminy a minerály. Co si přát víc?

Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!

Komerční sdělení
Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!

S nadcházející zimou se dny zkracují a tma Prahu zahaluje čím dál dřív. To ale není důvod zavírat se doma. Naopak je to čas pro zářivé zážitky, které doslova prohřejí dlouhé zimní večery. Kdo by...

14. listopadu 2025

Roláková sezóna je zpět. Na podzim ozvláštní, na zimu jsou jako dělané

Velkým hitem jsou pletené rolákové límce, které se hodí pod kabát s hlubším...

Jsou nadčasové, příjemně hřejivé a sluší všem ženám. Řeč je o rolácích, které jsou do nevlídného sychravého počasí trefou do černého. S čím je kombinovat a jaký střih zvolit přesně pro vaši postavu?

14. listopadu 2025

Divadlo BRAVO! slaví sté výročí Armagedonem

Komerční sdělení
Nový cirkus, humor a úvahy o konci světa

Nový cirkus, humor a úvahy o konci světa

13. listopadu 2025

Dejte si kosmetické rande s dýní. Omladí pleť a zbaví ji skvrn

Ilustrační snímek

Zdobí vaši domácnost precizně vydlabaná halloweenská dýně, nebo jste si raději pořídila hokkaidó na skvělou dýňovou polévku? Máme pro vás i další možnost, jak si s dýní užít: dejte si s ní rande v...

13. listopadu 2025

Péče v mrazivém režimu. Nezapomeňte ochránit vlasy a namazat rty

Ilustrační snímek

Zima klepe na dveře a s ní přichází i otázka, jak projít tímto obdobím stylově a zároveň zajistit, aby pleť ani vlasy přechodem na chladné dny netrpěly. Nebude to zase tak složité, ale je třeba...

12. listopadu 2025

Přinášíme tipy, jak být laskavější k sobě i ostatním

Komerční sdělení
Tipy na afirmační karty k Světovému dni laskavosti.

13. listopadu si připomínáme Světový den laskavosti – den, který vybízí ke klidu, ohleduplnosti a vděčnosti. Laskavost ale nezačíná u druhých – začíná u nás samotných. Když dokážeme být jemní,...

11. listopadu 2025

Bude zima, bude mráz? Vyzrajte na něj zavčasu a zůstaňte v teple

Nadčasová paleta neutrálních barev a klasické střihy garantují, že bunda...

Kdo je připraven, není překvapen. Víte, jak nachystat šatník i vlastní maličkost na změnu ročního období?

11. listopadu 2025

Nejen chilli. Zahřejte metabolismus a těšte se na mizející kila

Marmelada z chilli papricek

Ostré potraviny nejsou jen zdravé, ale umí také urychlit spalování tuků. Mnoho lidí na ně nedá dopustit, obzvláště teď - na podzim.

10. listopadu 2025

S hroznovým vínem zhubnete. Lahodné kuličky vás zbaví chuti na sladké

Už po čtyřech týdnech s hroznovým vínem měli zkušební pacienti rozmanitější...

Je považováno za superpotravinu. Jeho slaďoučké plody, které se rozplývají na jazyku, vás zasytí, když máte chutě, a dodají vašemu tělu vitaminy a minerály. Co si přát víc?

9. listopadu 2025

Svezte se na vlně noblesy, old money móda se bude líbit

Do minimalistických outfitů je námořnický top skvělou volbou. 299 Kč

Sází na tichý luxus, tradici a nadčasovost. Prim hraje kvalita a padnoucí kousky, které působí přirozeně i výjimečně. Nechte svůj šatník vyprávět příběh o vkusu, který nestárne a nesleduje přechodné...

8. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Závislost na telefonech vede k úzkostem i bolestem hlavy

Ilustrační snímek

Mobily nám dokážou v mnoha ohledech pomoci. Když jim však podlehneme, zaděláváme si na nepříjemné vztahové problémy. Stali jste se závisláky?

7. listopadu 2025

Mladí lidé mohou změnit svět pohybem

Komerční sdělení
Mladí lidé mohou změnit svět pohybem. FTVS UK spouští soutěž pro inovátory.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou spořitelnou a dalšími partnery spouští další ročník soutěže ZMĚŇ SVĚT POHYBEM. Soutěž hledá mladé lidi, kteří mají chuť...

6. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.