Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!

Garden of Lights je série jedinečných venkovních výstav, které kombinují světlo, zvuk a multimédia. Proměňují obyčejné parky a zahrady v pohádkové prostory plné emocí a magie.
Můžete se těšit na neobyčejnou cestu vedoucí do samého srdce jednoho z nejzajímavějších kontinentů světa. „Garden of Lights – Divoká Asie“ je venkovní interaktivní světelná výstava, která spojuje světlo a umění s edukací o životním prostředí. Každý krok na této stezce je setkáním s jinou tváří přírody, od hustých deštných pralesů přes rozlehlé stepi až po majestátní hory.
Cesta plná překvapení
První kroky zavedou návštěvníky do Indonésie, kde se ve světle luceren objeví sumaterský tygr a orangutan. Cesta dále vede přes Indii a Čínu, kde majestátní siluety indického slona a nosorožce ukazují sílu a rozmanitost fauny těchto zemí. Díky multimediálním efektům uslyšíte dokonce i jejich hlasy – hlasité troubení nebo charakteristické vrčení, stačí zmáčknout interaktivní tlačítka na trase.
Dalším prostorem jsou stepi Asie, což je svět otevřených horizontů a zvířat přizpůsobených životu v náročných podmínkách.
V centrální části se nachází jediný zachovaný divoký druh koně na světě, jehož přítomnost připomíná obrovský význam programů na ochranu přírody, Kůň Převalského.
Závěr cesty vás zavede do asijských hor, kde se v magickém světle objeví tajemný vládce vysokých vrcholů, sněžný levhart a mohutný medvěd hnědý.
„V loňském roce měla výstava v pražské Zoo neuvěřitelný úspěch. Jsme rádi, že můžeme návštěvníky potěšit i letos. Výstava bude k vidění až do 15. února každý den od 17 do 20 hodin, víkendy včetně pátků i svátků až do 21hodin,“ říká mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.
Světelné novinky
Loni mohli návštěvníci obdivovat více než 100 světelných lampionů ve tvaru afrických zvířat a rostlin, včetně luskounů a goril, tisíce světel osvětlujících stromy a fotopointy, 70 metrů dlouhý světelný tunel i interaktivní projekce. I letos se můžete těšit na hodinovou procházku mezi stovkami iluminací, interaktivních instalací a multimediálních projekcí.
Mezi novinkami bude 55 metrů dlouhý tunel Sakura plný rozkvetlých zářících květů třešní nebo světelná kaskáda, jejíž padající proudy vytvářejí dojem skutečné vody. Zrak vás bude také přecházet z instalace třpytící se všemi barvami motýlů symbolizujících křehkou krásu divoké přírody Asie nebo osvětlené pole květin synchronizované s hudbou.
Vstupenky lze zakoupit online ZDE
Garden of Lights je plná nových technologií, díky kterým vznikají osvětlené parky a zahrady po celé Evropě. V současné době funguje třináct lokalit – v Polsku, Rumunsku, České republice, Belgii, Maďarsku a Německu – a každá z nich nabízí jinou tématiku přizpůsobenou místu, kde se nachází.