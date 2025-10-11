Pomsta: Když se minulost vrací i s úroky.

Ať už jde o bývalé partnery, kteří nám emocionálně ublížili, nebo o kamarádky dvojí tváře, které nám nakonec zasadily kudlu přímo do zad.
Podobné vztahové peripetie zažíváme už v dětství. Ve skupinkách se děti spojují, zase rozcházejí, prozrazují si malá i velká tajemství. Rychlé začátky dětských lásek, rychlé konce… tehdy ještě bez velkých šrámů na srdci.
V dospělosti se ale podobné situace objevují znovu – jen jejich dopad cítíme mnohem intenzivněji než v době dospívání.
Když zažijeme zradu, zklamání nebo vyloženě nefér jednání od člověka, od kterého bychom to nečekali, a navíc nám to „zkomplikuje“ život, může se v nás probudit touha po odvetě. Ten tichý hlas, který našeptává, že bychom měli bolest vrátit stejnou mincí.
Jak se ale nejlépe pomstít?
Tuhle otázku jsem si pokládala velmi často.
Před pár lety jsem se ocitla uprostřed vztahových peripetií takového „formátu“, že jsem se cítila jako na střední škole. Všechno se hroutilo ze všech stran.
Tehdejší „klíčové“ osoby mého života se ke mně obrátily zády a ještě přilily olej do ohně. Pocit zklamání a bolesti ve mně přetrvával a vedl mě k neustálé pomyslné válce s těmi lidmi. Bral mi klid a brzdil jakýkoliv posun vpřed.
Čekala jsem na příležitost vrátit jim to… a když žádná nepřišla, vytvářela jsem ji sama.
Doslova se ve mně vařila krev.
Nedokázala jsem ovládnout své emoce a jednala jsem impulzivně. A výsledek? Veškeré pokusy o pomstu přinášely jen zlo – a zlo vždy plodí jen další zlo.
Začátkem roku 2024 přišel zlom. Zlomila se i moje „touha“ po pomstě.
Veškerou energii, kterou jsem dřív věnovala zákeřným plánům a negativním myšlenkám, jsem začala investovat sama do sebe – do svých cílů a nových projektů.
Během 16 měsíců se mi podařilo zrealizovat vše, co jsem chtěla. Na dříve „klíčové“ osoby jsem téměř zapomněla – a když se náhodou objevily, bylo to v momentě, kdy jsem měla úsměv na tváři.
Pomsta? Pomyslela jsem si…
To slovo jsem ze svého slovníku vyřadila. Místo toho jsem si zvolila správné priority.
Nejlepší pomsta = žádná pomsta.
Nepouštějte se do zbytečných válek. Nestojí to za vaši energii.
Věnujte ji raději sobě. Posuňte se tak vysoko, že ti, kteří vám chtěli sebrat vítr z plachet, na vás už ani nedosáhnou.
Pečlivě si vybírejte, koho máte ve svém okolí.
Podlé skutky páchají duševně slabí lidé – a ti ve vašem životě nemají co dělat.
Pomstu přenechte vyšším silám. Karma nikdy nemine… a vy mezitím můžete vyrůst v tu nejlepší verzi sebe samých.