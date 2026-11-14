Pravdou je, že při hubnutí je vyvážená strava rozhodující. Většina z nás se ale zaměřuje především na množství místo na kvalitu, a právě to může vést k tomu, že nám to s poklesem váhy nevychází, ne a ne zhubnout.
Dostatek určitých vitaminů je přitom důležitý pro zrychlení metabolismu a také spalování tuků. Navíc je jejich zvýšený příjem zejména nyní, kdy je za okny sychravo a nevlídno, cenným přínosem k posílení imunitního systému.
Dobře jíst a přitom jen tak mimochodem hubnout, to není s vitaminy žádný problém. Jsou báječným pomocníkem při hubnutí a dovedou tělo podpořit při spalování tuků. Prim v tomto ohledu sehrává především vitamin C. Při tvarování postavy má skutečně zázračné účinky.
Nadbytečná kila půjdou brzy dolů
Stačí, když sníte denně jeden pomeranč nebo ráno vypijete sklenici čerstvě vymačkané pomerančové šťávy. Pokud navíc budete dbát na pestrou stravu, zajistíte si tím přísun i dalších prospěšných látek. Zvládnete tak studené období roku plná energie a navrch shodíte pár kil.