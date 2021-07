Odkud pomerančovníky pocházejí, dodnes jistě nevíme, předpokládá se ale, že do Evropy doputovaly nejspíš z Asie a s objevitelskými výpravami se pak dostaly do Ameriky a Mexika.

Na druhou stranu, pomeranče byly objeveny ve vykopávkách v Pompejích, které roku 79 zasypal popel z Vesuvu, to znamená, že se v Itálii musely už tehdy pěstovat.

Jiná teorie zase předpokládá, že první pomerančovník dovezli z Číny Portugalci roku 1548, a to do Lisabonu. Kdo ví, kde je pravda…

V Čechách se jim ještě koncem 19. století říkávalo pomoranče, odvozeně od anglického výrazu orange.

A není nakonec jedno, kde se vzaly? Hlavně, že je (krásně oranžové) známe a můžeme konzumovat.

Během zámořských výprav byly pomeranče pro námořníky jediným zdrojem vitaminů (jak jejich dužnina, tak kůra), aby nedostali kurděje, a tak se hojně vysazovaly podél pravidelných námořních cest.

7 pádných důvodů, proč jíst pomeranče

1. Pomáhají předcházet stárnutí pleti

Jeden pomeranč zajistí až 80 % ideálního denního příjmu vitaminu C, který především podporuje imunitu, zabraňuje zánětům a působí proti stárnutí. Nedostatek vitaminu C navíc bývá odborníky spojován s usazováním tuku v oblasti pasu. Vitamin C se také podílí na vzhledu a textuře pokožky a zabraňuje tvorbě vrásek. Jeden středně velký pomeranč obsahuje asi půl šálku šťávy a víte, že odborníci doporučují vypít asi 3 litry tekutin denně.

Co možná nevíte Na světě se sklidí každý rok 67 milionů tun pomerančů.



Známe na 100 druhů citrusů, třeba limetky, grepy, mandarinky, ale také bergamot, citranče či pomelo.



Jeden strom vyplodí ročně v průměru 7500 pomerančů.



Na světě existuje až 400 odrůd pomerančů.



Pomeranč je vlastně křížený hybrid mandarinky a pomela.



2. Chrání a povzbuzují oči

Obsahují vitamin A, který pomáhá udržovat zdravé oční sliznice, chrání oči před věkem podmíněnou degenerací.

3. Bystří mozek a myšlení

Folát, který je v pomeranči obsažený, podporuje funkci mozku a nervového systému, pomáhá chránit před depresemi a problémy s pamětí. Díky nutričnímu složení bude konzumace pomerančů ideální pro těhulky, protože snižuje riziko výskytu neurologických onemocnění u dítěte.

4. Účinně zabraňují zácpě

Pomeranč prostřední velikosti obsahuje zhruba 3 g vlákniny, (12 % z celkového doporučeného denního příjmu), ta podporuje trávicí funkce, udržuje pořádek v trávicím systému a v neposlední řadě po pomáhá předcházet zácpě.

5. Jsou doporučované i pro diabetiky

To je bez komentáře, díky vláknině pomáhají udržovat stabilní hladinu cukru v krvi, a předcházejí tak cukrovce. Mohou si na nich proto pochutnávat i diabetici.

6. Ošetří a vyživují vlasy

Vitamin C v pomerančích je základem pro kolagen, který je zase zodpovědný za kvalitu vlasových tkání. Konzumací pomerančů dodáte tělu látky, jež udržují vlasy v kondici.

7. Slouží pro zdraví i krásu

Pomeranče a jejich kůra jsou bohatým zdrojem vápníku, hořčíku, fosforu a draslíku. Kůra navíc dokáže vybělit zuby a poradí si i se skvrnami od kávy, čaje či cigaret. Pomáhá při trávicích potížích a je užitečná při hubnutí.

Hodí se i proti nespavosti: Kus kůry přiložte k nosu a párkrát se zhluboka nadechněte. Stejným způsobem zmírníte bolest hlavy. Zbaví vás černých pupínků, pokud pleť budete potírat vnitřní stranou kůry. A když si ji nastrouháte, nanesete ke kořínkům vlasů a zabalíte (ideálně přes noc) do ručníku, poradí si s lupy.