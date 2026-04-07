Štíhlá díky pomerančové šťávě. Bude vám stačit jedna sklenice denně

Toto lahodné tropické ovoce rozproudí spalování tuků na nejvyšší obrátky a ještě vám dodá spoustu energie. Takže honem, jdeme na to. Máte rádi pomeranče?
Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Taky máte chuť na něco dobrého? Je to pochopitelné, zvlášť teď, v předjarních chladnech, kdy nám skvělé jídlo dodává pocit pohody, jenže zároveň nějaké to kilo na váze navíc. Poradíme vám ale jeden chytrý trik.

Zeštíhlujícím prostředkem jsou vitaminy, které povzbuzují spalování tuků. A mezi nimi vyniká právě vitamin C! Pokud ho svému organismu dopřejete hodně a často, snadno tím zahladíte zimní prohřešky s kalorickým jídlem. Jeho ideálním zdrojem jsou pomeranče.

Stačí jedna sklenice šťávy denně

Abyste získala doporučenou denní dávku, stačí vypít každý den jednu skleničku pomerančové šťávy. Tělo si bohužel tento vitamin neumí uchovávat do zásoby a ten, který nebude okamžitě zpracovaný, se z něj vyloučí. Proto je lepší s každým hlavním jídlem dodat novou porci vitaminu C, aby ho tělo dostávalo stále čerstvý.

Spalování tuků tak bude probíhat rychle a vy můžete zhubnout až o kilo denně, i když si jinak budete po libosti dopřávat. Je to prostě geniální!

Jak pomáhá s hubnutím?

Jak na to?

Začněte nový den sklenkou čerstvě vymačkané pomerančové šťávy, ta pořádně rozproudí látkovou výměnu. Abyste svému tělu dopřávala vitamin C průběžně, pijte během dne postupně další malé dávky pomerančové šťávy nebo čaj z pomerančových slupek spařených horkou vodou.

A pokud vás přepadne chuť na mlsání, snězte pomeranč jen tak, protože okamžitě ztiší chuť na sladké.

Jako stimulant látkové výměny pomáhá tělu vstřebávat železo a zásobovat buňky kyslíkem. Organismus ho zároveň potřebuje, aby mohl produkovat hormon noradrenalin, který hraje důležitou roli při spalování tuků.

A z bílkovin se za pomoci vitaminu C tvoří růstový hormon HGH, který zmenšuje objem tukových buněk. Výzkumy prokázaly, že spalování tuků se navýší až o 33 procent, pokud zvýšíte i příjem vitaminu C.

Jak si to užít?

Z pomerančů vymačkejte čerstvou šťávu a pijte ji i s vlákny dužniny, tak se zasytíte opravdu na dlouho. Velké množství vitaminu obsahuje jen čerstvá šťáva, protože céčko citlivě reaguje na vzduch, teplo a světlo a kvůli jejich působení se velmi rychle vytrácí.

Článek vznikl pro časopis Tina.

