Podzimní sezonu si letos nemusíte vychutnávat jen po doušcích.

Nové hrnky a tumblery sázejí na typické podzimní odstíny, výrazné grafické vzory i jemnou retro estetiku. Nechybí dýně, oranžové barevné přechody ani hrnek s kočičím motivem, který může snadno posloužit také jako sezónní dekorace domácího kávového koutku. Na své si přijdou milovníci horké kávy i ti, kteří si své Pumpkin Spice Latte objednávají ledové bez ohledu na venkovní teplotu. Kolekce totiž nabízí varianty pro oba tábory, protože podzimní nálada se nemusí řídit počasím.
Malé radosti pro velké fanoušky podzimu
Součástí nabídky jsou také sběratelské doplňky, díky kterým může podzimní atmosféra pokračovat i po dopití kávy. Sada odznáčků s motivem Pumpkin Spice Latte se hodí na bundu, batoh nebo látkovou tašku. Doplní ji klíčenky v podobě vyřezávané dýně a kočky.
Pro ty, kteří mají rádi překvapení, je připraven také mystery box. Jaká klíčenka se ukrývá uvnitř, se zákazník dozví až po jeho otevření. Z obyčejného nákupu se tak stává malý sběratelský moment.
Káva se špetkou nostalgie
Hlavní hvězdou letošního podzimu je kolekce inspirovaná světem Peanuts, která je v prodeji od 15. září. Snoopy a další oblíbené postavičky se objevují na hrncích, sklenicích, tumblerech i sadě odznáčků. Kolekce propojuje styl Starbucks s hravostí a nostalgií jednoho z nejslavnějších komiksových světů. Potěší proto nejen fanoušky kávy, ale i ty, kteří mají pro Snoopyho slabost od dětství.