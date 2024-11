Podzim je správný čas zbavit se nepotřebného. Od věcí po myšlenky

Část 1/4

Vyklízení a třídění šatníku

Začněte u šatníku. Právě nyní je totiž ideální čas pro vyřazení oblečení, které už nenosíte. Pamatujte, že v průběhu let se mění nejen vaše postava, ale také vkus a to, v čem se cítíte dobře.

Zamyslete se, kdy jste si naposledy oblékla určité kousky, a pokud to bylo před více než rokem, je načase je pustit dál. Věnujte je charitě, darujte někomu známému nebo je prodejte. Očista šatníku nejen uvolní místo pro nové věci, ale zároveň vám přinese pocit lehkosti a svobody.

Zbavení se nepotřebných věcí v domácnosti

Mnoho domácností bývá plných předmětů, které jejich majitelům už dlouho neslouží. Máte to tak také? Staré nádobí, které je popraskané, elektronika, kterou už nepoužíváte, nebo dekorace, co se vám už nelíbí.

Udělejte si čas na prohlídku každé místnosti a vědomě se rozhodněte, co skutečně chcete a co ne. Uvidíte, jak moc se vám uleví, když se zbavíte všeho, co jen zabírá místo a padá na to prach. Je velmi osvěžující obklopovat se pouze předměty, které máte rádi, slouží vám a vyvolávají ve vás radost.