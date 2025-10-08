Podzim: čas zvolnit, užívat přátel i teplé kávy

14:00
Starbucks proto přináší do své nabídky novou zrnkovou kávu Autumn Blend 2025, která vzdává hold nejvýraznějším kávovým regionům světa. Spolu s ní si zákazníci mohou dopřát i pestrou paletu nových sladkých i slaných podzimních dobrot, které perfektně ladí s chutí kávy i atmosférou sezony.

Komerční sdělení

foto: Archiv Starbucks

Starbucks Autumn Blend 2025 – pocta nejlepším kávovým regionům světa

Nový Autumn Blend 2025 je mistrovským spojením zrn ze Sumatry (Indonésie), Sidama (Etiopie) a regionu Antigua (Guatemala). Tato směs, pražená do plné chuti, nabízí jemně sladké tóny kandovaných pekanových ořechů a šalvěje. Výsledkem je harmonický šálek, který se skvěle hodí k podzimním oslavám i běžným okamžikům v kavárně či doma.

Země původu: Sumatra, Sidamo a Antigua ● Metoda zpracování: mokrá ● Kyselost: střední ● Plnost chuti: plná ● Ideální kombinace s: bylinkami, sýrem a kořením

Podzimní chuťové zážitky ve Starbucks

K šálku podzimní kávy patří i sladké pokušení. Starbucks letos představuje hned několik novinek inspirovaných podzimními chutěmi:

Pumpkin Loaf Cake – nadýchaný mramorový chlebíček s krémovou polevou a posypem z dýňových semínek.

Plum Cinnamon Swirl – skořicová rolka se švestkovou náplní a jemnou krémovou polevou, doporučujeme podávat ohřáté.

Pumpkin Spice Cheesecake – křehké těsto s tvarohovým krémem a podzimním kořením, ozdobené kandovanými vlašskými ořechy a karamelovým krémem.

Pumpkin Brownie – čokoládové brownie s vrstvou máslového čokoládového krému, laděné do barev podzimu.

Slané novinky pro gurmánské chvíle

Podzimní nabídku doplňují také originální slané speciality:

Camembert & Parma Croissant – máslový croissant plněný sušenou šunkou, sýrem Camembert, jahodovým džemem a posypaný mandlovými lupínky.

Schiacciata Roma – nadýchaný sendvič plněný rukolou, mozzarellou a olivami, připomínající atmosféru Říma.

Ať už si dopřejete chvilku pro sebe, nebo příjemné setkání s blízkými, Starbucks vás zve, abyste letošní podzim prožili v duchu chutí, které zahřejí.

Autor: Starbucks

