Podzim: čas zvolnit, užívat přátel i teplé kávy.

Starbucks Autumn Blend 2025 – pocta nejlepším kávovým regionům světa
Nový Autumn Blend 2025 je mistrovským spojením zrn ze Sumatry (Indonésie), Sidama (Etiopie) a regionu Antigua (Guatemala). Tato směs, pražená do plné chuti, nabízí jemně sladké tóny kandovaných pekanových ořechů a šalvěje. Výsledkem je harmonický šálek, který se skvěle hodí k podzimním oslavám i běžným okamžikům v kavárně či doma.
● Země původu: Sumatra, Sidamo a Antigua ● Metoda zpracování: mokrá ● Kyselost: střední ● Plnost chuti: plná ● Ideální kombinace s: bylinkami, sýrem a kořením
Podzimní chuťové zážitky ve Starbucks
K šálku podzimní kávy patří i sladké pokušení. Starbucks letos představuje hned několik novinek inspirovaných podzimními chutěmi:
● Pumpkin Loaf Cake – nadýchaný mramorový chlebíček s krémovou polevou a posypem z dýňových semínek.
● Plum Cinnamon Swirl – skořicová rolka se švestkovou náplní a jemnou krémovou polevou, doporučujeme podávat ohřáté.
● Pumpkin Spice Cheesecake – křehké těsto s tvarohovým krémem a podzimním kořením, ozdobené kandovanými vlašskými ořechy a karamelovým krémem.
● Pumpkin Brownie – čokoládové brownie s vrstvou máslového čokoládového krému, laděné do barev podzimu.
Slané novinky pro gurmánské chvíle
Podzimní nabídku doplňují také originální slané speciality:
● Camembert & Parma Croissant – máslový croissant plněný sušenou šunkou, sýrem Camembert, jahodovým džemem a posypaný mandlovými lupínky.
● Schiacciata Roma – nadýchaný sendvič plněný rukolou, mozzarellou a olivami, připomínající atmosféru Říma.
Ať už si dopřejete chvilku pro sebe, nebo příjemné setkání s blízkými, Starbucks vás zve, abyste letošní podzim prožili v duchu chutí, které zahřejí.
Autor: Starbucks