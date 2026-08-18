Vztek, strach, úzkost nebo jen obyčejná nervozita vás dokážou dostat do kolen. A právě v momentě, kdy byste chtěli navenek působit sebejistě, se začnete potit. Najednou máte pocit, že jste „ulepení“ a vaše tělo je nepříjemně cítit. Jak se můžete z této šlamastyky co nejrychleji dostat?
Mozek jako „kámoš“
Možná jste naštvaní, že se vaše tělo v nevhodný okamžik potí, ale ve skutečnosti jde o zcela přirozenou obrannou reakci. Mozek vnímá, že jste „v přetlaku“, a snaží se vám co nejrychleji pomoci tím, že zrychlí tep, zvýší pozornost a zaktivuje svaly.
K tomu začne uvolňovat hormon adrenalin, který vám má dodat sílu, abyste překážky co nejlépe překonali. Vedlejším účinkem této „záchranné mise“ je bohužel pocení.
Ach, ten zápach!
Pocení z „nervů“ má ještě jednu zvláštnost. Je cítit daleko víc, než když se potíte z horka nebo fyzické námahy. Běžný pot je složený jen ze soli a vody, zatímco ten „stresový“ obsahuje velkou dávku organických živin, jako jsou lipidy, bílkoviny, cukry, amoniak nebo steroidní hormony.
Díky tomu se na kůži rozkládá velice rychle a způsobuje silný zápach, který je pro okolí velmi nepříjemný.
Kritické body
Zajímavá jsou i samotná místa zvýšeného pocení. Zatímco při sportu nebo fyzické námaze se potíte po celém těle, emoce spouštějí „sprchu“ v určitých partiích, především na dlaních, v podpaždí, tříslech či kolem prsních bradavek.
Důvod je jednoduchý: Teto typ potu totiž produkují jiné žlázy, takzvané apokrinní. Jejich sekret je hutnější a zároveň aromatičtější, proto se takové pocení daleko hůř maskuje. Ale nezoufejte!
Stop kontrole
Co nosit, když jste „ve stresu“?
O emočním pocení by mohla vyprávět i čtenářka Johana z Brna, která nepříjemné situace zažila na pracovních pohovorech: „Jelikož jsem padesátnice, sháním práci docela těžko. Proto mi velmi záleží na tom, abych u personalistů uspěla. Pokaždé se na schůzku hezky připravím – vysprchuju se, obléknu, navoním, namaluju, načešu, ale jakmile vejdu do přijímací místnosti, jsem zpocená jako mastný koblih,“ stěžuje si sympatická bruneta.
Podobné situace zažívají denně tisíce lidí. Týká se to také vás? Odborníci vám doporučují, abyste se vyvarovali pokušení pot neustále kontrolovat. Čím více budete z toho nervózní, tím spíš se zpotíte.
Dechové cvičení
Přestože vás pocení psychicky „rozhodí“, snažte se zbytečně nepanikařit. Naopak zaměřte veškerou pozornost na to, abyste se uklidnili.
Jednou z nejjednodušších a nejlepších metod je dechové cvičení. Zabere vám jenom chviličku a můžete ho provozovat téměř kdekoliv. Jak na to: Posaďte se na klidné místo, zavřete oči, zhluboka se nadechněte nosem a vydechněte pusou.
Během toho pozorujte svůj dech, vnímejte, jak vzduch proudí dovnitř a ven z vašeho těla...
Voda místo kávy
Pokud vám na pohovoru nebo schůzce budou nabízet kávu, raději ji s díky odmítněte. Kofein totiž aktivuje nervový systém, který velice citlivě reaguje na vaše emoce.
Pokud jste „úzkostný typ“, mohlo by se vaše pocení ještě zhoršit. Raději si nechte donést skleničku vody, která podpoří váš pitný režim a zároveň tělo ochladí. Pokud ji budete pít po malých doušcích, může působit i jako přírodní sedativum a zklidní vás.
Pauzy mezi řečí
Býváte při důležitých rozhovorech nervózní, máte tendenci mluvit překotně (nebo naopak vůbec)? Tímto chováním si můžete výrazně přitížit. Proto je dobré mluvit klidně, pomalu a dělat krátké řečnické pauzy. Díky nim si lépe rozmyslíte, co chcete říct, a trochu se zklidníte. Podle výzkumů pauzy v rozhovoru působí profesionálněji než rychlý vodopád slov.
Papírové kapesníčky
Další oporou v krizových chvílích mohou být papírové kapesníčky, které vás diskrétně zbaví přebytečného potu. Přiložte si je na místa, kde vnímáte největší nápor potu: na čele, nad rtem či na rukách. Po použití kapesníček vyhoďte a na kůži už raději nesahejte. Mohla by se podráždit a být znovu náchylnější k pocení.
Náš tip: Pokud jste na schůzce a potí se vám ruce, ponechte si jeden papírový kapesníček v dlaních. Nikdo ho nezaregistruje a vám se uleví.
Antiperspirant do kabelky
Klasickou ochranou je i sprej proti pocení. Vy si ovšem nekupujte běžné deodoranty, co zápach jen překrývají, ale antiperspirant na bázi hliníku, který reguluje nadměrné pocení.
Jak na to: Hledejte antiperspiranty s označením „extra strong“. Pokud se při stresu potíte zejména v podpaždí, využijte krémové nebo „roll-on“ přípravky. Jejich textura zajišťuje snadné nanášení i lepší ochranu. V případě, že vás po antiperspirantech pálí kůže, sáhněte raději po verzi bez parfemace či alkoholu.
Článek vznikl pro časopis Tina.