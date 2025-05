Po stopách ledového osvěžení v Česku

Jakmile teploty na teploměru začnou atakovat třicítku, je nejvyšší čas opustit rozpálená betonová města a vydat se na výlet za přírodními krásami. Česká republika jich nabízí nespočet, a proto vám přinášíme tipy na místa, která ve žhavých letních dnech stoprocentně ochladí nejen vaše tělo, ale i mysl. Pak už je jen na vás, jestli si radši užijete pořádnou koupačku u vody, zalezete do podzemních jeskyní nebo se s partou přátel vypravíte na túru po hřebenech hor.

1. Horský výšlap k Erlebachově boudě

Na horském hřebeni Krkonoš se nachází Erlebachova bouda. Její obrovská veranda ve stylu tradičních krkonošských staveb nabízí nejen úžasný výhled na okolní krajinu, ale i skvělý prostor pro relaxaci. Pokud se sem vydáte pěšky, můžete jít po žluté turistické trase od Špindlerovky nebo Boudy Bílé Labe, po zelené od Jeleních bud či po modré od Davidových bud. K Erlebachově boudě se dostanete také autem nebo na kole z údolí Labe, po silnici, která zároveň slouží i jako cyklotrasa K15.

2. Výprava až nad mraky k hotelu Ještěd

V Libereckém kraji rozhodně nemůžete vynechat výstup k jeho ikonické dominantě – televiznímu vysílači a horskému hotelu Ještěd. Jde o unikátní stavbu ve tvaru jednodílného rotačního hyperboloidu na vrcholu hory Ještěd u Liberce. Je vysoká téměř 100 metrů, s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů, a jejím autorem je architekt Karel Hubáček. Objevila se v českém filmu Grandhotel natočeném podle románu Jaroslava Rudiše, a nyní je dokonce národní kulturní památkou. Na vrchol hory Ještěd se snadno dostanete autem z Liberce nebo i pěšky přímo z Horního Hanychova.

3. Vodní sporty na Slapech

Bydlíte v Praze? Domluvte se s partou přátel a vydejte se na plavbu lodí na Slapy, které jsou vzdálené asi 30 km od Prahy směrem proti proudu Vltavy. Aktuálně jde o pátou největší přehradu v České republice a představuje ráj pro sportovní nadšence. Zkuste windsurfing, vodní lyžování nebo si rozložte deku na některé z travnatých či písečných pláží a užijte si pořádnou koupačku. V okolí nádrže navíc najdete řadu kempů, hotelů a penzionů, ale také přírodních zajímavostí, které přímo vybízí k pěším i cyklistickým výletům.

4. Koupání na Lipně – o to tu v létě běží

Lipno je často označováno jako české moře, a to zcela právem. Upravené travnaté a písečné pláže s bohatým zázemím v podobě občerstvení nebo půjčoven lodí a šlapadel jsou na léto jako stvořené. Často stačí jen sjet z cyklostezky, obléknout plavky a skočit do vody. Atraktivním cílem pro výlety je i Stezka korunami stromů. Kdo má dostatek odvahy a troufne si projít zážitkové stanice s lanovými prvky ve výšce 24 metrů? Hned u lanové dráhy vedle Stezky se nachází bistro Kramec, kde si můžete vybrat z nabídky výborného jídla i pití.

5. Kam vyrazit na vodu? Vltava to jistí!

Vltava je česká vodácká klasika. Splavná je sice po celý rok, ale právě v parných letních dnech zajistí ten nejintenzivnější osvěžující pocit. Nejvíce navštěvovanou částí je úsek pod Lipnem II z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou, přičemž zastávka v Českém Krumlově je nutností. Jedině tak si totiž člověk kromě osvobozujícího pocitu z plavby odnese z výletu i historický zážitek. Za návštěvu určitě stojí restaurace Barvírna, která se nachází v historickém areálu bývalé barvírny, mlýna a valchy přímo v centru Českého Krumlova.

6. Vstupte do podzemí v Moravském krasu

Na severním okraji Moravského krasu se u městečka Sloup nachází Sloupsko-Šošůvské jeskyně. Jde o největší zpřístupněný jeskynní komplex v České republice. Teplota vzduchu je zde stabilně 7 až 8 °C, po celý rok. Rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí tak zajistí, že i ty nejžhavější sluneční paprsky na vás budou krátké. Nasaďte proto čelovky, oblečte mikiny a vydejte se na zážitkovou exkurzi do podzemí.

7. Léto si užijete i v Praze

Pokud jste přece jen spíše městský typ a ani žhavé letní dny vás neodradí, navštivte mexickou restauraci Barabizna na pražské Zbraslavi. Pikantní pokrmy nejspíš zcela rozpálí vaše chuťové pohárky, avšak Sprite vám vmžiku poskytne ledové ochlazení. Dostanete se sem po jedné z nejoblíbenějších pražských cyklostezek A2 Vltavská, kde si lze také skvěle zajezdit na kolečkových bruslích.

Ať už si ale vyberete kterýkoli cíl, máte jednu jistotu. Nejintenzivnější ledové osvěžení zažijete na jakémkoli místě hned po prvním doušku vychlazeného nápoje Sprite. Jen málokdo odolá jeho nově upravené chuti kombinující limetku a citrón. Bát se nemusíte ani o svou postavu, kterou jste si poctivě rýsovali do plavek. K dostání je totiž také ve variantě Sprite ZERO bez cukru a kalorií. Zapomeňte tedy na starosti všedních dní a vydejte se na cestu za letním dobrodružstvím. Kam to bude?

Místa si můžete prohlédnout i na mapě