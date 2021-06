Samotná menstruace není pro Kláru tak děsivá. Ale dny před ní by nejraději vyškrtla z kalendáře. „Je mi špatně, trpím migrénami a jsem protivná sama sobě. Takže si ani nechci domýšlet, jak mě vnímá okolí,“ popisuje své příznaky. Klára má v tomto období jedinou touhu: „Zahrabat se někam pod zem a vylézt, až zase nastane normální čas.“

Ve svém trápení není sama. Podobné stavy zažila alespoň párkrát za život většina žen. Ovšem závažné to začíná být ve chvíli, kdy se opakují každý měsíc.

„Premenstruační syndrom se pravidelně objevuje přibližně u 40 procent žen a typické je pro něj, že s nástupem krvácení odezní,“ objasňuje lékařka Kristýna Jandová pro medicínskou agenturu ulekare.cz.

Zároveň platí, že věk nehraje žádnou roli. Objeví se, kdy se mu zrovna zachce. Ale jistá souvislost tu přece jenom je. „S časem se mění – buď s přibývajícím věkem nastupuje, ač jím předtím žena netrpěla, nebo naopak odeznívá. Velkým zlomem může být těhotenství,“ uvádí odbornice.

Pokud se skutečně trápíte, není od věci navštívit gynekologa, případně začít uvažovat nad předepsáním hormonální antikoncepce.

„Jejím nasazením lze eliminovat hormonální výkyvy nebo je alespoň nemít každý měsíc. Pokud žena hormonální antikoncepci nechce, je možné vyzkoušet přírodní preparáty na principu vnitřního harmonizování organizmu, případně i jiné alternativní metody – čínskou medicínu, akupunkturu, možné jsou bylinky, nejčastěji kontryhel,“ doporučuje Kristýna Jandová s tím, že pomoci může i hormonální jóga.

Zkuste změnu jídelníčku

Ulevit si ale můžete i sama. Chce to vsadit na vyváženou a zdravou stravu. Zařaďte do ní hodně zeleniny, ale také vápníku a vitaminu D (luštěniny, sója, mořské ryby hovězí játra) nebo riboflavinu (maso, mléčné produkty). Pomáhá i hořčík, který najdete třeba v rybách a ořechách. Pravidelně cvičte, a to nejen během kritického období, ale pokud možno pořád. Bude vám lépe proudit krev v těle a zbavíte se bolestí hlavy.

Nezapomeňte ale, že je nutné myslet i na kvalitní odpočinek a hlavně spánek, z něhož čerpáte nejvíc sil. K němu se však nedopracujete, pokud budete ve stresu. Zkuste ho tedy alespoň v této době eliminovat, vyhraďte si čas na sebe a nehoňte se pořád někam. Ono se vám to nakonec možná i zalíbí.