Hned na začátku zkuste zodpovědět hádanku: Tipněte si, kolik na oku máte řas? Pokud se vám to nechce počítat, tak vězte, že na horním víčku jich vyrůstá v průměru devadesát až sto šedesát a jsou vyrovnané v pěti či šesti řadách jako sedadla v kině. Co se týče spodního víčka, to už je trochu skromnější, spokojte se zhruba s pětasedmdesáti až osmdesáti řasami.

V dnešní době jsou výrazné a dlouhé řasy opět v kurzu. Chcete, aby ty vaše vypadaly co nejlépe? Tady je pár tipů...

Doplňte bílkoviny

V mládí je všechno jednoduché, řasy rostou jako z vody a jsou husté jako košťata. Jenže s přibývajícími lety a hormonálními změnami jejich kvalita zvolna upadá, najednou začnou být slabší a řidší. Co s tím?

Zkuste je posílit zevnitř. Zakomponujte do svého jídelníčku potraviny s vyšším obsahem bílkovin, jako je například libové maso, ryby, vajíčka nebo mléčné produkty, zejména bílé jogurty či tvaroh. Proteiny totiž příznivě ovlivňují produkci keratinu, který je základním stavebním kamenem řas.

Vsaďte na vitaminy

Aby se zbytečně nelámaly nebo nevypadávaly, musíte jim dát spoustu živin. Mezi ty nejdůležitější patří vitaminy A, C a E, které je posilují a chrání. Kde tento povzbuzující koktejl získáte? Především v ovoci a zelenině, jako je špenát, kapusta, červená řepa, rajčata nebo mrkev. Spoustu prospěšných látek najdete i v ovoci, hlavně v bobulích, ale i obyčejných jablkách. Proto si dělejte ovocné a zeleninové svačinky. Ideální dávka je čtyři sta až šest set gramů plodů denně.

Dbejte na pitný režim

K tomu, aby řasy byly dostatečně pružné, potřebují i zásobu vláhy. Tu jim dodáte pravidelným pitným režimem, každý den vypijte zhruba dva až tři litry tekutin.

Podpoříte je také dávkou zdravých tuků, především esenciálních mastných kyselin, které si tělo nedokáže samo vytvořit a musí je přijímat ve stravě. Do svého jídelníčku proto zahrňte mandle, vlašské, lískové a para ořechy.

Vyživujte i zvenčí

Na trhu existuje spousta přípravků na růst řas a jejich cena je leckdy kdy ohromující. Vy si podobný zkrášlovač můžete vytvořit i doma. Stačí, když si koupíte stoprocentní ricinový olej. Každý večer ho vatovou tyčinkou naneste na řasy a nechte asi půl hodinky působit, ale jsou i tací, kteří si ho nechají přes noc, a nic dramatického se nestane. Olejový nános pak setřete směrem dolů, k vnitřnímu koutku oka. Výsledky zaznamenáte po několika týdnech pečlivého používání.

Připravte si masku

Kondici svých řas podpoříte také různými osvěžujícími a výživnými přírodními maskami. Vyzkoušejte třeba tu ze zeleného čaje, která obsahuje flavonoidy pro povzbuzení jejich růstu. Do misky nasypte tři lžíce zeleného čaje a zalijte deckou horké, ale ne vroucí vody. Po pěti minutách louhování sceďte, nechte vychladnout a pomocí vatové tyčinky naneste na řasy. Za čtvrt hodiny masku jemně setřete.

Šetrně odličujte

Při péči o řasy to chce důslednost a trpělivost. Ve starším věku bohužel dorůstají velmi pomalu, veškeré kúry je lepší zacílit na delší dobu, alespoň na dva či tři měsíce. Kromě vitaminové vzpruhy byste jim měli také co nejvíce odlehčovat. Občas si dopřejte pár dní bez make-upu.

Pro péči volte odličovače, které šetrně odstraní líčidla a zároveň podpoří zdraví řas a očního okolí. Vhodné jsou přípravky s obsahem aloe vera, panthenolu, vitaminu C, mandlového oleje, biotinu nebo kyseliny hyaluronové.

Naopak pozor si dejte na výrobky, které v sobě ukrývají alkohol, parabeny, silikony nebo konzervanty. Zbytečně mohou řasy i vaši už tak unavenou pleť kolem očí podráždit. Zaměřte se na hypoalergenní nebo dvoufázové odličovací prostředky, které fungují na bázi vody a oleje. Jejich výhodou je, že odstraníte make-up bez zbytečného drhnutí.

Význam řas u našich předků Někdy byly žádané, jindy zase na obtíž. Jak to bylo s řasami v historii? Egyptská mystika: V době faraonů se řasám věnovala extrémní pozornost, protože se věřilo, že chrání člověka po před sluncem a zlými duchy. Proto si je muži i ženy všemožným způsobem pěstovali a prodlužovali. Jejich líčení bylo součástí každodenní péče a používalo se k němu uhlí, kajal či tmavé masti.

Článek vznikl pro časopis Tina.