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Krásné nohy za 10 minut. Pečujte o ně od pedikúry po masáž

Období, kdy vystavujeme (nejen) nohy slunečním paprskům, začalo. Než zase vklouznete do sandálků, měli byste si doma dopřát bleskovou péči jako od profesionálů. Víc než 10 minut potřebovat nebudete!
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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ale ne! Zase jste na svých chodidlech našli zrohovatělou kůži? Rychle pryč s ní! Potřebujete na to jen pár pomocníků: velkou mísu s vlažnou vodou, přísady pro koupel nohou s oleji nebo bylinkami, peeling, pemzu nebo pilník na zrohovatělou kůži, dřevěnou tyčinku na nehtovou kůžičku, kleštičky na nehty a voňavý krém na nohy. A jde se na to!

3 minuty Koupel a peeling pro jemnou kůži

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Tina

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Nejprve si dopřejte krátký wellness. Nožky ponořte do vody s blahodárnými přísadami v podobě olejů nebo bylinek, na chvíli klidně zavřete oči a relaxujte. Pokožka zatím krásně změkne a můžete ji snadno odstranit speciálním pilníkem na zrohovatělou kůži nebo (pokud je zrohovatění jen lehké) peelingem, který o nohy zároveň pečuje. Ten si připravíte tak, že smícháte lžíci cukru nebo soli, dvě lžíce olivového oleje – a vmasírujete na postižená místa.

Peeling opláchněte a nohy dobře utřete. Nezapomeňte ani na často opomíjená místečka mezi prsty, pak nebude mít plíseň žádnou šanci.

4 minuty Péče o nehty plus správné zkrácení

Po koupeli nohou je nehtová kůžička krásně měkká a dá se zasunout zpátky dřevěnou tyčinkou. Je nepoddajná? Pak do ní vetřete trochu oleje. Hlavní zásadou správné pedikúry je, abyste nehty na nohou zastřihovali vždy rovně. Zaoblené nehty by mohly po stranách zarůstat a nehtové lůžko se následkem toho zanítit. Když už se to ale stane, pomůžou vám studené obklady z řepíku a heřmánku, které léčí zánět.

3 minuty Krémování a masáž

Samozřejmě můžete nohy jednoduše no namazat krémem a hotovo. Příjemnější ale bude zároveň je jemně namasírovat. Tlakem na reflexní zóny, kterých jsou chodidla plná, působíte příznivě na celé působ tělo.

Otestujte si, jestli ve vás vyvolávají lepší pocit osvěžující hmaty (rychlé, krouživé, hladivé pohyby), nebo spíš ty zklidňující (dlouhý, pevný tlak na kůži s minimálním pohybem).

Co dělat, když se vám potí nohy?

Šalvěj a stříbro jsou zázračným prostředkem proti nadměrnému pocení. Uvařte si z hrsti šalvěje a litru vody čaj, ve kterém si koupejte nohy 5 minut. Péči ještě můžete doplnit o použití deodorantů na nohy neboli peodorantů. Například ty s ionty stříbra jsou v tomto případě velmi účinné.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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