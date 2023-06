Pavel Callta a jeho nový singl „Skvělej den“ z New Yorku

Proč New York? Jakou to má symboliku?

V New Yorku jsem před několika lety studoval a je to takový moje srdcový město. Původní námět měl být v bytě, ale jedno ráno jsem se probudil a najednou si říkám: „Tomu námětu pořád něco chybí“ a najednou mi naskočil New York a začal jsem psát námět.

Máš z natáčení nějaký nevšední zážitek?

Mám. Do New Yorku jsem nakonec letěl sám, protože moji crew nepustili do letadla kvůli očkování na covid, takže jsem musel z New Yorku shánět nový team, který může přiletět a natočit to se mnou. Naštěstí to dopadlo dobře a nakonec jsme natáčeli i záběry Manhattanu z helikoptéry, což nebylo v plánu, a o to víc mě to bavilo.

Kdo natáčel klip?

Skvělej a šikovnej režisér Nikita Rublev.

V čem je píseň jiná než jeho ostatní?

Je dost pozitivní oproti mým posledním songům, sloky nejsou klasicky zpívaný, což mě moc baví a celkově je v ní nadhled na život a pohodovej vibe.

Jak ji celkově hodnotíš? Jaký má pro tebe význam?

Tenhle song mám extra rád, protože jsem strávil nad textem asi nejvíc času ze všech mých songů, a myslim, že člověka nabije dobrou energií.

Proč mluvíš o komplikovaných vztazích zrovna teď?

Nedávno jsem měl období, kdy jsem psal rozchodový písničky, tak to je takovej odkaz na to období. A celkově si myslim, že na vztahu se musí pracovat, aby byl stabilní, a proto se to někdy může zdát komplikovaný.

Jak na tom jsi se sportem? Stíháš mezi koncerty i sebe?

Nedávno jsem začal trochu víc cvičit a běhat, ale mám to takový nahoru dolu, takže chvíli makám a chvíli moc ne. Teď píšu nové věci na 5. desku, do toho letní koncerty a to zabere hodně času i energie, ale jsem za to rád.