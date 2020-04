Pánevní dno je tvořeno svalstvem uloženým ve spodní části pánve a má vliv na správné držení těla. Kromě toho slouží k uzavírání svěrače okolo močového měchýře a konečníku, a brání tak úniku moči a stolice. Ačkoliv se jedná o drobné svaly, plní velmi důležitou úlohu.

Problém mají i ženy, které cvičí

Ochablé svalstvo pánevního dna mívají ženy, které vedou pasivní způsob života, zvedají těžké předměty či trpí chronickým kašlem a dechovými problémy (například astmatem).

Ne vždycky je však problém v tom, že žena necvičí. Existuje mnoho takových, které se své postavě věnují, stravují se pestře a vyváženě a celkově usilují o zdravý životní styl, přesto se u nich ale projevují problémy s pánevním dnem.

Důvod? Obvykle se jedná o to, že se ženy soustředí výhradně na posilování břicha, hýždí a stehen. Svalstvo pánevního dna je přitom často pro zdraví těla mnohem důležitější.

Pánevní dno a ženský orgasmus

Pevné pánevní dno však neovlivňuje pouze svaly břicha, páteř a správný tělesný postoj, ale je to zároveň i místo, kam si (zejména my ženy) ukládáme hluboké traumatické zážitky, které poté nevědomě ovlivňují naše jednání a vztahy.

Správná funkce pánevního dna může proto ulevit také od různých trápení, umožnit člověku prožívat radost a napomoct ke zlepšení intimních zážitků, protože právě nejhlubší vrstva téhle svaloviny je rovněž zodpovědná za ženský orgasmus.

Jednoduché cviky na doma Rychlé zatnutí a uvolnění

Provádějte opakovaně za sebou po dobu 30 vteřin, potom si dejte minutovou pauzu. Cvičení zopakujte čtyřikrát. Zatnutí a výdrž

Zatněte a vydržte po dobu 30 vteřin, poté bude následovat minutová pauza. Pozor: Uvolnění musí být alespoň dvakrát tak dlouhé jako zatínání. V opačném případě si můžete víc ublížit než pomoct (může např. dojít ke spasmům některých oblastí pánevního dna). Tip pro pokročilé

Jakmile dobře zvládnete tahle uvedená první dvě cvičení, vyzkoušejte cvik pro pokročilé. Vleže na zádech zatínejte odděleně svěrač konečníku a svěrač močové trubice. Pozice na čtyřech

Při dalším cviku si klekněte na kolena a opřete se o ruce. Vtáhněte břicho a napněte hluboké břišní svalstvo. Pomalu zvedejte pravou paži a současně levou nohu. Vaše tělo by mělo být v jedné linii. Poté pomalu spusťte paži i nohu. Vyměňte stranu. Opakujte deset až dvanáctkrát po dvou sériích.

Zajděte do poradny nebo do fitka

Trénink pánevního dna se obvykle skládá z jednoduchých a nenáročných cviků, které by měla zvládnout každá žena. Posilovat svaly pánevního dna můžete různě, od procvičování izolované kontrakce až po zapojení pánevního dna u cviků zaměřených na hluboký stabilizační systém. Záleží na tom, v jaké jste kondici.

Podle odborníků by první krůčky měly vést do fyzioterapeutické ambulance, kde vám stanoví odbornou diagnostiku a zkorigují možné chyby při cvičení. Naučíte se citlivě vnímat a odlišit všechny tři vrstvy pánevního dna, budete efektivně využívat dech a vyhnete se jednostranné aktivaci povrchových svalů, která může prohloubit získané dysbalance.

O pomoc můžete také požádat trenéra ve fitku, ale při výběru buďte opatrní. Mnozí trenéři v klasických posilovnách nemají v tomhle směru dostatečné zkušenosti a začnou s klientkou rovnou posilovat jádro, což je špatně.

Musíte být nejprve schopná zapojit pánevní dno v izolované kontrakci a následně stabilizovat trup, a to alespoň v pozici vleže na zádech. Pokud nezvládnete správnou kontrakci pánevního dna, nebudete mít stabilizovaný trup a žádný cvik pak nemůže být proveden technicky správně.

Vyzkoušejte speciální lekce jógy

K posílení pánevního dna se jako doprovodné cvičení k fyzioterapii často doporučuje jóga. Dnes dokonce existují kurzy určené přímo k posílení pánevního dna, při kterých je možné pomocí správného postoje, práce s dechem, zapojení hlubších vrstev svalů a cílených cviků aktivovat hluboký stabilizační systém.

Spousta žen, které pravidelně docházely na lekce jógy zaměřené na posílení pánevního dna, se zbavila různých zdravotních problémů, od menstruačních bolestí až po nechtěný únik moči. Mnohé z nich zaznamenaly i zlepšení sexuálního prožitku a výrazný nárůst životní energie.

Naučte se nejdřív vnímat své tělo

Než se pustíte do cvičení pánevního dna, je třeba naučit se zatínat ty správné svaly, a to izolovaně, bez účasti okolních velkých svalových skupin. Jak na to? Lehněte si na záda, pokrčte nohy a úplně se uvolněte. Soustřeďte se na oblast pánevního dna a zatněte (vtáhněte) svěrače konečníku a močové trubice. Dotekem okolních svalových skupin (hýždě, stehna, břicho) zkontrolujte, že jsou úplně uvolněné. S výdechem se pokoušejte zatínat a s nádechem povolovat svoje pánevní dno.

Do dalšího cvičení se pusťte až ve chvíli, kdy budete dokonale umět zatnout pouze pánevní dno a ostatní svaly přitom zůstanou krásně uvolněné.

Jakmile se naučíte kontrolovat tyhle svalové skupiny, vyzkoušejte jejich izolované zatnutí v poloze v mírném stoji rozkročném. Vlivem gravitace to bude náročnější. Potom přistupte k samotnému cílenému posilování, a to v poloze na zádech, na čtyřech, vsedě na patách a v podřepu rozkročném.