Zhubněte díky ovocné dietě. Takový den vám prospěje a pochutnáte si

Jak shodit tři kila za týden? Vyzkoušejte změnu podle našeho návrhu! Zařaďte do svého režimu ovocný den a uvidíte, jaké bonusy vám tato sladká dieta přinese.
Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Osvěží a doplní tělu vitaminy i důležité látky, posílí oslabenou imunitu. Ano, čerstvé ovoce bude teď pro vás přesně to pravé. Skvěle chutná a svými blahodárnými účinky strčí do kapsy kdejaké umělé doplňky stravy. Obsahuje kromě vitaminů i mnoho významných balastních látek (kupříkladu vlákninu) a také spoustu vody.

V období podzimních chřipek, nejrůznějších rýmiček a nastydnutí prostě ideální volba pro podporu zdraví a udržení vitality.

Kromě zmíněného toho ovoce umí ještě víc. Věděla jste, že s jeho pomocí lze setřást i přebytečná kila?

Chcete-li nekomplikovaným způsobem efektivně zhubnout, může vám jeden ovocný den týdně pomoct k tomu, aby se tělo odlehčilo a trvale aktivovalo pro spalování tuků. A při tak rozmanité nabídce ovoce nebude těžké vytrvat.

Díky ovoci bude hubnutí hračka

Od nynějška proto zařaďte do svého jídelníčku jednou týdně ovocný den. Výběr ovoce není nijak omezený a můžete si dopřát všechny oblíbené druhy.

Platí tu jen jedno jediné pravidlo. Rozdělte si plody na celý den tak, abyste ovoce s vysokým obsahem cukru zařadila hned ráno a naopak ovoce s nižším obsahem cukru navečer. Tím udržíte hormon inzulin, co může také za přibírání na váze, v šachu a odbourávání tuků nebude stát nic v cestě.

Sama se přesvědčíte o tom, že už zhruba za dvacet čtyři hodin nastartuje ovoce významné detoxikační a metabolické procesy ve vašem těle, navíc podpoří spalování i v příštích dnech.

K posílení efektu můžete k ovoci přizvat ještě dva další schopné parťáky: Mléčné produkty s vysokým obsahem proteinů a ořechy, které jsou zásobárnou zdravých tuků. Tak si svých čtyřiadvacet ovocných hodin užijete v klidu a bez kručení v břiše.

Snídaně v 8 hodin

Snídaně je základem dne a není dobré ji vynechat. Během ovocného dne si dejte kvalitní bílý jogurt a doplňte ho ovocem s vysokým obsahem cukru, jako jsou například banány, broskve či nektarinky. Vhodné je, když si jako přípravu na ovocný den dáte už předchozí večer zeleninovou polévku nebo salát – zkrátka něco lehčího. Tělo si pak lépe zvykne a urychlí to metabolismus.

Nápoj v 11 hodin

Dopoledne metabolismus běží na nejvyšší obrátky. Detoxikační draslíkový shake ze 150 g čerstvého ovoce a 200 ml přírodní syrovátky pomáhá tělu vylučovat škodlivé látky a tlumí chuť na sladké.

Ovocný salát s jogurtem

Přísady na 1 porci: • 600 g ovoce s vysokým obsahem cukru • 150 g nízkotučného přírodního jogurtu • skořice zhruba na špičku nože • 5 sušených datlí

Postup: Jogurt smíchejte se skořicí, přidejte pět sušených datlí a sladké ovoce v různých barvách nakrájejte na kostičky. Ovoce poté smíchejte s jogurtem. Naše oblíbená kombinace: meruňky, hroznové víno, ananas, třešně a banány.

Oběd ve 13 hodin

V tuto dobu už budete mít pravděpodobně trošku hlad. Přidejte ořechy, stačí hrstička. Díky správným druhům ovoce a rostlinným bílkovinám, které obsahují ořechy, se najíte dosyta a zaženete chutě, které by vás svedly na scestí.

Ovocný talíř s ořechy

Přísady na 1 porci: • 600 g ovoce s vysokým množstvím balastních látek (bílkovin) • 30 g ořechové směsi

Postup: Ovoce nakrájejte nadrobno a křupejte k tomu ořechovou směs. Naše tipy na ovoce, které vás zasytí a je vhodné k obědu: bobulové ovoce, kiwi, švestky, fíky, jablka, citrusové plody.

Nápoj v 15.30 hodin

Odpoledne by příliš fruktózy neboli cukru obsaženého v ovoci bránilo spalování tuků. Řešením může být naše mrkvovo – citronová šťáva. Smíchejte šťávu z citronu s 200 ml mrkvové šťávy. Navrch můžete dát lístek máty.

Večeře v 18.30

Tvaroh příliš nezvyšuje hladinu inzulinu, současně vás ale skvěle zasytí. Spalování tuků tak může po úspěšném ovocném dni probíhat i v noci a v následujících dnech. Oproti snídani je u večeře vhodné, abyste zvolila ovoce s menším obsahem cukru.

Špízy s borůvkovo-tvarohovým dipem

Přísady na 1 porci: • 600 g ovoce s nízkým obsahem cukru (z toho 200 g borůvek) • 200 g nízkotučného tvarohu • 2 lžíce vody

Postup: K večeři si vyberte z těchto druhů: bobulové ovoce, papája, zelené druhy melounu, grapefruit nebo karambola. Ovoce nakrájejte a kousky napíchněte na špejli jako špízy. Jedno ovoce rozmačkejte a smíchejte s tvarohem a vodou. Špízy namáčejte v dipu.

Článek vznikl pro časopis Tina.

