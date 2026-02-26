Otužování bez mýtů. Chlad léčí tělo a umí navodit dobrou náladu

Otužování láká stále více z nás. Kolem studené vody ovšem panuje řada mýtů. Není to soutěž ani test odvahy. Když se k chladu postavíte s respektem a rozumem, může posílit tělo, zklidnit mysl a přinést překvapivě dobrý pocit.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Otužování je jednoduchý a přirozený způsob, jak posílit tělo i psychiku. Přesto se s ním pojí představa extrémních výkonů, ledových van a hrdinských výzev. Právě tyto mýty ale často lidi odrazují – nebo je naopak ženou do zbytečných extrémů.

Otužování totiž není o překonávání sebe sama za každou cenu, ale o postupném přizpůsobení organismu chladu.

Často slýcháme, že co můžeš udělat dnes, nemáš odkládat na zítra. U otužování to ale neplatí. Pokud cítíte tlak začít, ale vnitřně na to nejste připravení, můžete tělu i mysli uškodit a místo očekávaného posílení přinést stres, podrážděnost nebo dokonce úzkost. Náhlé „vyhecování“ tu nefunguje, dejte si čas.

Otužování má víc podob, než si myslíte

Mrazivá koupel není jedinou cestou. I pravidelný pohyb venku v chladnějším počasí, běhání nebo cvičení v zimních měsících patří mezi formy otužování.

Velmi oblíbená je také kontrastní sprcha, při níž se střídá teplá a studená voda a tělo se postupně naučí reagovat na změny teplot.

Trend jménem otužování: Studená voda jako lék, ale ne pro každého

„U otužování platí jediné heslo – vytrvalost. Dobrým tipem je koupání v přírodě už v létě, kdy není horko. Důležité je následné vysušení a zahřátí těla. K otužování nepotřebujete nic speciálního, vystačíte si s obyčejnou sprchou,“ vysvětluje David Buchta, propagátor zdravého životního stylu ze společnosti Primulus Group.

Když chlad posiluje i hlavu

Otužování není jen fyzická disciplína. Při vstupu do studené vody pracuje i mysl. Učíte se zvládat nepohodlí, soustředit se na dech a zůstat v klidu. Právě psychická odolnost je nedílnou součástí celého procesu a pomáhá zvládat stres i v běžném životě.

Platí také, že nejde o délku pobytu ve studené vodě, ale o kvalitu. Každé tělo reaguje jinak a přehánění může vést k nebezpečným situacím. Naslouchání vlastnímu organismu je základ. Zvláštní opatrnost by měli mít lidé se srdečními, respiračními nebo jinými chronickými potížemi – ti by měli vše konzultovat s lékařem.

Otužování pomáhá při bolestech zad, vysokém krevním tlaku i alergiích a působí pozitivně na psychiku. Ale hurá pod ledovou sprchu bez přípravy? To by byla největší chyba. Rozumný přístup je klíčem k tomu, aby chlad skutečně prospíval.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sauna je zdravá i pro pacienty s vysokým tlakem. Stačí zvolit správně

Březová sauna

Saunování patří k oblíbeným rituálům Čechů. Uvolňuje, zahřívá a přináší pocit restartu. Mnozí se však ptají, zda je bezpečné i pro lidi s vysokým tlakem nebo cholesterolem. Odpověď lékařů je jasná –...

Dopřejte si dotek něžnosti a přivolejte jaro růžovým šperkem

Barevných kamenů se ženy stále poměrně bojí. Mají za to, že nemají moderní...

Růžová už dávno nepatří jen panence Barbie. Tento romantický odstín symbolizuje jemnost a ženskost, a podle všeho má dokonce schopnost hojit stará zranění a podporovat smíření.

Zima se nevzdává. Přizpůsobte jí svůj šatník a navrstvěte se

Hřejivá bunda s malým objemem, cena 1290 Kč

Trvá to už moc dlouho – zima si pořád drží nadvládu a jaro je v nedohlednu. Na pleti se to zákonitě muselo podepsat, málokoho taky baví soukat se do několika vrstev oblečení. Ale nezoufejte, s našimi...

Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat...

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...

Štíhlá s pomerančovým kouzlem. Vitamin C pomůže shodit kila

ilustrační snímek

Jak rychle shodit až 4 kila? Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální!

Otužování bez mýtů. Chlad léčí tělo a umí navodit dobrou náladu

Ilustrační snímek

Otužování láká stále více z nás. Kolem studené vody ovšem panuje řada mýtů. Není to soutěž ani test odvahy. Když se k chladu postavíte s respektem a rozumem, může posílit tělo, zklidnit mysl a...

26. února 2026

Mystická kolekce ABODI x VUCH LAB přichází

Komerční sdělení
Móda, která vypráví příběh.

ABODI a VUCH LAB spojují síly v jedinečné kolekci inspirované českými, maďarskými a transylvánskými legendami. Objevte kabelky s příběhem mystické múzy Villushky.

25. února 2026

Dostaňte vztek pod kontrolu. Přinášíme tipy, jak tyto emoce zvládnout

Ilustrační snímek

Hněv je přirozená reakce, každý se někdy rozzlobí. Problém nastává ve chvíli, kdy vás vztek naprosto ovládne. Potíže však můžete mít i tehdy, když naštvání v sobě dusíte. Co s tím?

25. února 2026

Dopřejte si dotek něžnosti a přivolejte jaro růžovým šperkem

Barevných kamenů se ženy stále poměrně bojí. Mají za to, že nemají moderní...

Růžová už dávno nepatří jen panence Barbie. Tento romantický odstín symbolizuje jemnost a ženskost, a podle všeho má dokonce schopnost hojit stará zranění a podporovat smíření.

24. února 2026

Štíhlá s pomerančovým kouzlem. Vitamin C pomůže shodit kila

ilustrační snímek

Jak rychle shodit až 4 kila? Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální!

23. února 2026

Sauna je zdravá i pro pacienty s vysokým tlakem. Stačí zvolit správně

Březová sauna

Saunování patří k oblíbeným rituálům Čechů. Uvolňuje, zahřívá a přináší pocit restartu. Mnozí se však ptají, zda je bezpečné i pro lidi s vysokým tlakem nebo cholesterolem. Odpověď lékařů je jasná –...

22. února 2026

Nenechte strach mařit své sny. Známe techniky, jak ho překonat

Ilustrační fotografie

Každý z nás má sny, které by chtěl žít, a cíle, které by rád naplnil. Přesto se často zastavíme dřív, než vůbec vykročíme. Strach z neúspěchu je tichý hlas, který nás paralyzuje – a nenápadně...

21. února 2026

Zima se nevzdává. Přizpůsobte jí svůj šatník a navrstvěte se

Hřejivá bunda s malým objemem, cena 1290 Kč

Trvá to už moc dlouho – zima si pořád drží nadvládu a jaro je v nedohlednu. Na pleti se to zákonitě muselo podepsat, málokoho taky baví soukat se do několika vrstev oblečení. Ale nezoufejte, s našimi...

20. února 2026

Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat...

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...

19. února 2026

Mráz nebrat. Víme, jak na zimní péči, aby vám pleť poděkovala

Ilustrační snímek

Nešvarem té proklaté zimy je fakt, že jak se před ní snažíte chránit, souběžně si škodíte. Třeba taková čepice: bez ní to prakticky nejde, ale s ní máte rozlétané a zacuchané vlasy. A když jste pořád...

18. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Džíny sluší vždy a všem. Vyberte si ty správné pro svou postavu

Stále oblíbenější jsou i džíny s puky, které působí formálněji a opticky...

Jestli se dá něco v módním světě skutečně považovat za evergreen, jsou to určitě džíny. Nikdy nevyjdou z módy! Jediné, co se stále mění, jsou jejich střihy. Jak se v nich zorientovat a který z nich...

17. února 2026

Čokoláda hříšná i prospěšná. Rozhoduje její kvalita i zpracování

ilustrační snímek

Kakaové boby jsou superpotravina, protože obsahují velké množství flavonoidů, silných antioxidantů, které tělo zbavují škodlivin, a také regenerují a zpevňují cévy. Podobně jako červené víno i...

16. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.