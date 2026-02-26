Otužování je jednoduchý a přirozený způsob, jak posílit tělo i psychiku. Přesto se s ním pojí představa extrémních výkonů, ledových van a hrdinských výzev. Právě tyto mýty ale často lidi odrazují – nebo je naopak ženou do zbytečných extrémů.
Otužování totiž není o překonávání sebe sama za každou cenu, ale o postupném přizpůsobení organismu chladu.
Často slýcháme, že co můžeš udělat dnes, nemáš odkládat na zítra. U otužování to ale neplatí. Pokud cítíte tlak začít, ale vnitřně na to nejste připravení, můžete tělu i mysli uškodit a místo očekávaného posílení přinést stres, podrážděnost nebo dokonce úzkost. Náhlé „vyhecování“ tu nefunguje, dejte si čas.
Otužování má víc podob, než si myslíte
Mrazivá koupel není jedinou cestou. I pravidelný pohyb venku v chladnějším počasí, běhání nebo cvičení v zimních měsících patří mezi formy otužování.
Velmi oblíbená je také kontrastní sprcha, při níž se střídá teplá a studená voda a tělo se postupně naučí reagovat na změny teplot.
Trend jménem otužování: Studená voda jako lék, ale ne pro každého
„U otužování platí jediné heslo – vytrvalost. Dobrým tipem je koupání v přírodě už v létě, kdy není horko. Důležité je následné vysušení a zahřátí těla. K otužování nepotřebujete nic speciálního, vystačíte si s obyčejnou sprchou,“ vysvětluje David Buchta, propagátor zdravého životního stylu ze společnosti Primulus Group.
Když chlad posiluje i hlavu
Otužování není jen fyzická disciplína. Při vstupu do studené vody pracuje i mysl. Učíte se zvládat nepohodlí, soustředit se na dech a zůstat v klidu. Právě psychická odolnost je nedílnou součástí celého procesu a pomáhá zvládat stres i v běžném životě.
Platí také, že nejde o délku pobytu ve studené vodě, ale o kvalitu. Každé tělo reaguje jinak a přehánění může vést k nebezpečným situacím. Naslouchání vlastnímu organismu je základ. Zvláštní opatrnost by měli mít lidé se srdečními, respiračními nebo jinými chronickými potížemi – ti by měli vše konzultovat s lékařem.
Otužování pomáhá při bolestech zad, vysokém krevním tlaku i alergiích a působí pozitivně na psychiku. Ale hurá pod ledovou sprchu bez přípravy? To by byla největší chyba. Rozumný přístup je klíčem k tomu, aby chlad skutečně prospíval.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.