Vlašské ořechy

Byla by škoda jen je mlít do vánočního cukroví. Jsou totiž úžasné. A to ještě ani nemusejí být zralé. Už zelené plody ořešáku mají léčivé účinky. Připravíme-li z nich tradiční ořechovici, alkohol sice některé účinky oslabí, ale stejně bude v mnohém léčivá.

Vlašské ořechy obsahují nejvyšší množství omega-3 mastných kyselin ze všech druhů ořechů. Prospívají tím mozku i srdci, neboť snižují srážlivost krve, zlepšují prokrvení v cévách a snižují krevní tlak.

Tip Chceme-li získat z ořechů co nejvíc prospěšných látek, musíme je konzumovat syrové, případně, lehce pražené v troubě. Pražit se musí za sucha, bez oleje, při 170 °C. Ideální způsob skladování je zamražení, případně suché „zavaření“ do sklenic a uložení ve tmě.

Dále obsahují bílkoviny, vlákninu, vitaminy řady B a provitamin A. Množství vitaminů C a E je malé, ale zato jsou bohaté na vápník, hořčík, zinek, selen, fosfor a draslík, což pozitivně působí například i na zubní sklovinu.

Snižují riziko cukrovky a rakoviny, pomáhají kvalitě vlasů, kůže i nehtů. Působí blahodárně na naše nervy a mozek, zlepšují soustředění, paměť, a dokonce snižují riziko vzniku Alzheimerovy nemoci.