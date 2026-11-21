Žádný rodič nemůže své dítě milovat „až moc“. I když se tak ve společnosti často skloňuje pojem „opičí láska“, s citem jako takovým to nemá nic společného. „Označujeme tak přístup, kdy se přirozená rodičovská péče a potřeba chránit dítě mění v přehnanou ochranu a kontrolu,“ vysvětluje pro Pestrý svět psycholožka a terapeutka Julie Janošíková.
Rodič své chování podle odbornice většinou myslí dobře – chce, aby bylo jeho dítě šťastné, spokojené a nemuselo zažívat nic nepříjemného. Problém ale nastává ve chvíli, kdy ve snaze dítě ochránit začíná rodič přebírat odpovědnost za věci, které by už dítě mohlo zvládat samo.
Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy dostane dítě na druhém stupni základní školy špatnou známku. Už by mělo být soběstačné na to, aby šlo samo za učitelem a zeptalo se, jaké kroky musí udělat k tomu, aby si prospěch vylepšilo.
Příliš ochranitelští rodiče se ale rozhodnou do situace vložit a vyřešit ji sami. Proč? Protože nechtějí dostat dítě do situace, kdy by muselo čelit nepříjemné konfrontaci s učitelem nebo si vyslechnout jeho kritiku.
I nepříjemné emoce jsou přínosné
V tu chvíli ale právě začíná přehnaná kontrola, která se označuje za „opičí lásku“.
„Je důležité si uvědomit, že ne každá nepříjemná emoce dítěte znamená, že se děje něco špatného a musíme okamžitě zasáhnout. Někdy je mnohem užitečnější se dítěte zeptat, co by samo chtělo udělat nebo jaké řešení ho napadá. Dobrým vodítkem může být otázka, zda naše pomoc vede k tomu, že dítě příště zvládne podobnou situaci samostatněji, nebo zda naopak posiluje jeho závislost na nás,“ objasňuje psycholožka.
To, co se zprvu může jevit jako pomocná ruka a projev lásky, se může vašemu dítěti v dospělosti vymstít.
Chyby přinášejí sebevědomí
Pokud totiž rodiče za dítě dlouhodobě rozhodují a řeší jeho problémy, může si děcko postupně vytvářet přesvědčení, že samo není dostatečně schopné a že k zvládání náročnějších situací vždy potřebuje někoho dalšího.
„Právě vlastní zkušenosti, včetně chyb a frustrace, jsou velmi důležité pro budování zdravého sebevědomí a psychické odolnosti,“ varuje Julie Jánošíková a dodává: „V dospělosti se to může projevit například obtížnějším osamostatňováním nebo strachem udělat chybu. Dítě zkrátka potřebuje vědět, že má v rodiči bezpečnou oporu, ale zároveň dostatek prostoru objevovat svět po svém.“
Možná rizika
Jestli se vás nyní jímá panika, že do „opičích rodičů“ také spadáte, pak vězte, že se dá vše ještě napravit. Důležité je uvědomit si, že cílem není přestat dítě chránit, ale postupně hledat rovnováhu mezi podporou a samostatností.
„Začít můžeme úplně malými kroky – nechat dítě rozhodovat o věcech přiměřených jeho věku, umožnit mu vyřešit drobný problém nebo přijmout důsledky vlastního rozhodnutí. Zároveň je ale potřeba pracovat i s vlastními emocemi, protože právě to bývá pro rodiče často nejtěžší,“ upozorňuje psycholožka.
|
Helikoptéroví rodiče dětem nesvědčí. Vyskočte z toho o prázdninách
Svoboda neznačí ztrátu zájmu
Když vidíme, že se dítě trápí, přirozeně máme tendenci mu okamžitě pomoci. Někdy je ale užitečné chvíli vydržet, nezasahovat hned a dát dítěti prostor hledat vlastní řešení. Samozřejmě je důležité rozlišovat mezi skutečným nebezpečím, kdy dítě naši pomoc potřebuje, a běžným nepohodlím nebo frustrací, které zvládne vyřešit samo.
„Dávat dítěti více svobody neznamená, že se o něj méně staráme. Naopak mu tím dáváme najevo, že mu důvěřujeme a věříme v jeho schopnosti,“ uzavírá Janošíková.
Proč děti přehnaně chráníme?
Možná vás napadá, proč je nutné děti před vším tolik chránit, když tomu tak za našeho mládí a dospívání nebylo?
Zkrátka jsme se nějak protloukali životem, rodiče se příliš nevyptávali, nejdůležitější pro ně byl prospěch ve škole.
„Za přehnanou ochranou dítěte se mohou skrývat vlastní úzkosti, nejistoty nebo zkušenosti rodiče z dětství. Někteří rodiče například vyrůstali v prostředí, kde jim chyběla podpora a bezpečí, a dnes se snaží svým dětem dopřát pravý opak. Jiní sami obtížně snášejí neúspěch, nejistotu nebo nepříjemné emoce,“ vysvětluje Julie Janošíková.
Někdy se tak stává, že se rodič rozhodne dítěti pomáhat ne proto, že by nedokázalo vyřešit situaci samo, ale protože je pro něj samotného těžké sledovat, jak dítě chybuje nebo se trápí. Svou roli podle odbornice hraje i současný tlak na rodičovství, kdy máme pocit, že bychom měli předvídat všechna rizika a zajistit, aby naše děti byly neustále spokojené. Je proto dobré se občas zastavit a položit si otázku, zda v danou chvíli skutečně pomáháme dítěti, nebo spíš uklidňujeme vlastní strach.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.