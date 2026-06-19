Podle čeho bychom si měli vybírat SPF, aby opravdu vyhovoval našemu typu pleti a životnímu stylu?
Při výběru SPF zohledněte nejen výši ochrany dle svého fototypu, ale taky typ pokožky, denní režim a prostředí, ve kterém se pohybujete. Pro mastnou či aknózní pleť jsou vhodnější lehké fluidy nebo gely s nekomedogenním, tedy póry neucpávajícím SPF složením – vynikající je například nové Eucerin UV sérum. Sušší pokožka ocení krémovější textury s hydratačními složkami. Citlivá pleť pak minerální filtry bez parfemace, která může mít alergizující potenciál. Pro aktivní životní styl, sport nebo pobyt u vody vsaďte na voděodolné přípravky a pravidelnou reaplikaci.
Lidé s výrazným poškozením způsobeným sluncem, tedy takzvanými solárními keratózami, by se chránit v maximální míře. Skvělý je třeba Eucerin Actinic Control 100+, který poskytuje prakticky čtyřiadvacetihodinovou ochranu a aktivně zabraňuje progresi keratóz ke kožním nádorům.
Jaký je hlavní rozdíl mezi chemickými a minerálními UV filtry a jak fungují?
Minerální neboli fyzikální filtry fungují na principu odrazu a rozptylu světla. Chemické filtry naopak záření v kůži absorbují a následně ho mění na tepelnou energii, kterou tělo později uvolní.
Pro koho se hodí minerální filtry a komu naopak víc vyhovují ty chemické?
Minerální filtry jsou vhodné zejména, pokud máte citlivou kůži. Navíc minimalizují rozvoj alergické reakce, což je velkou výhodou taky u dětí. Chemické filtry doporučuji dospělým, protože se lépe nanášejí i vstřebávají a mají vynikající účinnost dokonce i při nižších koncentracích. U žen kromě toho umožňují snadné vrstvení make-upu.
Existují i SPF přípravky, které oba typy filtrů kombinují. Jaké mají výhody?
Kombinované SPF přípravky spojují výhody obou typů filtrů – vysokou a fotostabilní solární ochranu s příjemnější texturou a lepší kosmetickou tolerancí. Minerální filtry pomáhají zklidnit zejména citlivější pleť, zatímco chemické umožňují vytvoření lehčí, snadno roztíratelné textury bez bílého filmu. Proto se hodí nejen pro běžné každodenní použití, ale i pokud chcete komfortní SPF, které dobře funguje pod make-upem.
Na co si dát pozor v případě reaktivní pokožky?
Stejně jako u aknózní pleti bych i tady doporučila nekomedogenní přípravky bez parfemace a denaturovaného alkoholu, aby bylo minimalizováno riziko nepříjemného podráždění, pálení, pnutí a začervenání.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.