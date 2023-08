Zelený zázrak: neobyčejná okurka prospěje kráse, srdci i kostem

Deset důvodů, proč jíst okurku 1. Pro krásu: Oloupané slupky nebo kolečka okurky zklidní místa spálená od slunce, redukují otoky v oblasti očí, vyrovnávají vrásky a hydratují vysušenou pleť, osvěží ji a omladí. Obsah křemíku a dalších minerálních látek napomáhá hojení kůže a zpevnění nehtů. Okurková šťáva zabírá na ekzémy, lupénku, kopřivku nebo akné. 2. Na hubnutí: Okurka je nízkokalorická, zato obsahuje řadu vitaminů, minerálů, hodně vody, ale i vlákniny, můžete jí sníst, kolik chcete, a nepřiberete ani deko. Zbavuje i celulitidy, užíváním zevnitř i jako obklady zvnějšku. 3. Na srdce: Upravuje krevní tlak, udržuje zdravé srdce i cévy, dodává tělu tolik potřebnou vodu. Ve slupce bio okurek jsou antioxidační látky a protein, který má preventivní účinek na srdeční onemocnění. 4. Na záněty: Pomáhá normalizovat prostředí v ústní dutině a zatočí i se zápachem z úst, může za to látka, která způsobuje tu typicky mírně nahořklou chuť. Před schůzkou postačí místo žvýkačky rozkousat kousek okurky. 5. Na detoxikaci: Okurka odvodňuje, podpoří činnost jater a ledvin, nahodí vám rychlejší trávení. 6. Na cholesterol: Omyté čerstvé okurky, překrojené napůl a lehce posolené, to je dobrota i lék. Slupka totiž obsahuje steroly, které snižují obsah cholesterolu v krvi. 7. Na kocovinu: Už jedna okurka doplní tekutiny i látky, které zmírní bolesti hlavy a nevolnost. 8. Na únavu: Dejte si ji místo kafe, je to životabudič. Cukry a vysoký obsah vitaminu B vás během chvilky nakopnou. 9. Na kosti: Obsahuje mezi jinými stopové prvky oxidu křemičitého a manganu, což může přispět k posílení kostí a snížení rizika osteoporózy. 10. Na rakovinu: Je vědecky dokázáno, že vitaminy a protinádorové látky v okurce mají schopnost předcházet rakovině – chrání prostatu, prsa, vaječníky, plíce i dělohu.