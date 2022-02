Nebylo by báječné, kdybyste mohla odložit brýle nebo kontaktní čočky, a to bez operace očí? Podle japonského zrakového odborníka Kazuhira Nakagawy to vůbec není problém.

Vyvinul totiž systém školení zraku, spočívající ve cvičení jógy a trénování soustředění a paměti, který dokáže předcházet problémům se zrakem, špatné akomodaci očí, zhoršenému vidění a slabozrakosti, ale ty stávající potíže dokonce odstraňuje.

Vše, co je k tomu potřeba, je desetiminutový trénink každý den.

Správné držení těla

Podle japonského lékaře jsou krátkozrakost, dalekozrakost, šedý zákal či šilhání často následkem jednostranného, tedy chybného namáhání oční muskulatury (například při práci na počítači), stejně jako nedostatečného prokrvování orgánů zraku, třeba při křečovitém sevření svalů šíje.

Jeho fitness program pro oči je zaměřený přesně na tyto body, a přispívá tak k udržení zdravého zraku i k odstranění případných problémů, které s ním už máte.

Trénink očních svalů

Jak to funguje: Zadívejte se daleko doprava, potom doleva, dolů a nahoru. Pak pohyb očí propojte do kruhu. Nakonec podržte palce ve vzdálenosti 10 cm před očima a upřete na ně zrak. Cvičení opakujte.

Účinek: Procvičí se okohybné svaly, schopnost zaostřování, ale i pohyblivost oka. Uvedený cvik předchází především krátkozrakosti.

Podpora pohyblivosti očí

Jak to funguje: Pohybujte rychle palci před očima ve vzdálenosti 20 až 30 cm po libovolných drahách a zrakem je sledujte. Potom palce zastavte před očima, upřete na ně zrak a prsty schovejte. Pohled zůstává upřený na místo, kde se palce předtím nalézaly.

Účinek: Zatuhlé oční svaly budou opět flexibilní, zorné pole se zvětší. Zlepší se také vzájemná vyváženost funkce obou očí.