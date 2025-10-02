Nejjednodušší a nejoblíbenější večeří je a vždycky bude obložený chleba. Ale právě ten mezi těmi, kteří se snaží udržet si štíhlou postavu, nesklízí úspěch, označují ho za kalorickou bombu. Ovšem neprávem, protože když vsadíte na správný, lehce obložený chléb, můžete si na něm pochutnat i večer a bez výčitek svědomí, dokonce i trochu zhubnout.
Ano, je pravda, že pokud je vyrobený z pšeničné mouky, zvyšuje hladinu inzulinu, a brání tak spalování tuků.
Když ale zvolíte chléb s vysokým obsahem balastních látek, jako je knäckebrot, celozrnný nebo proteinový, vaše hladina inzulinu se bude zvyšovat jen pomalu a tak, jak má.
Pokud si krajíc ochutíte nízkokalorickou pomazánkou, oblohou s vysokým obsahem bílkovin a třeba křupavou zeleninou, zrychlí se váš metabolismus a také noční spalování tuků.
Je to jednoduché
Začněte den vyváženou snídaní, například ovocem, nízkokalorickým jogurtem a celozrnným müsli. V poledne si dejte kousek masa, rybu či tofu, k tomu cca 300 g zeleniny plus malou porci těstovin, rýže nebo brambor. Ke svačině si můžete dopřát opět ovoce, zeleninu a ořechy. K večeři si pak vezměte krajíc dobrého chleba s pomazánkou a zeleninou, obložte si ho potravinami s vysokým obsahem proteinů a jednou z našich doporučených obloh.
Jíst byste měli minimálně tři hodiny před tím, než půjdete spát. Díky našim tipům si můžete vybrat, na co máte zrovna chuť, a vyzkoušet spoustu obměn a kombinací... Navíc jsme pro vás přichystali několik prima receptů na večeře, které určitě ocení vaše tělo i chuťové pohárky.