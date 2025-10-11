O těle, ideálu a skutečné spokojenosti.

Sociální sítě nám navíc denně předkládají stovky fotek krásek z celého světa – pózujících před objektivy v rozkošných (a někdy méně rozkošných) outfitech. A nenápadně tak posouvají naše vnímání tělesných standardů.
Profily s vysokou sledovaností často diktují, jak by měl ideál vypadat. Některé z nich dokonce prodávají programy a kurzy, jak se k oné dokonalosti „dopracovat“.
Ale co vlastně znamená mít perfektní tělo? A je vůbec nutné se k nějakému ideálu přibližovat?
Během života jsem prošla několika obdobími – a každé z nich zanechalo stopu na mém těle.
Od naprosté štíhlosti v dospívání přes modeling s váhou kolem 59–65 kg, až po 84 kg v době největšího chaosu.
V časech, kdy jsem žila nočním životem, moje váha kolísala.
Byla jsem nadšenec drastických diet, detoxikačních čajů, prášků na hubnutí – vše doprovázené výčitkami a kruhem omezování, hladovění a vyčerpání.
Sportovala jsem, ale nic nebylo udržitelné – protože základ byl špatně.
Sama sobě jsem nerozuměla. Neviděla jsem svoje tělo jako něco, co mám opečovávat – ale jako něco, co musím „zkrotit“.
A když jsem se k nějakému „ideálu“ přiblížila, přišel zlom – a pád zpátky. Znovu a znovu.
Pak přišla etapa úplné rezignace.
Žádný sport, žádné zdravé jídlo. Neomezovala jsem se v alkoholu ani ve večírcích. Přejídala jsem se a přestala se cítit dobře.
Dostala jsem se na 84 kg při výšce 177 cm.
Zrcadlo mě netěšilo, energie nikde.
Odříkala jsem nové příležitosti, vyhýbala se focení, modeling – plavky byly tabu. Najednou jsem se cítila „uvězněná“ – někde, kde mi nebylo dobře.
A tehdy mi došlo
Naše tělo je každodenním odrazem našich rozhodnutí. Disciplinu si nekoupíte. Musíte ji vybudovat. Sama v sobě. Začala jsem pomalu. Přidala pohyb. Vynechala alkohol.
A po několika měsících jsem začala vidět změny – nejen na oblečení, ale hlavně ve tváři.
Energie, chuť žít, jiskra.
Přišla další fáze – práce s jídlem, které si denně dávám do těla.
A během roku a půl jsem dosáhla svého vlastního ideálu.
Ten nemá míry 90–60–90.
Můj ideál je zdravé, silné tělo – tělo, ve kterém se cítím dobře. Tělo, které mi dovoluje nosit, co se mi líbí. Které se mnou spolupracuje.
Užívám si pohyb, aktivity, sport – a především se cítím přitažlivě a sebevědomě. Dnes vím, že mýtus „dokonalého těla“ je iluze. To, co je reálné, je pocit spokojenosti sama se sebou.
Když žena zanedbá své tělo, začne se to promítat do všech oblastí jejího života. Nekvalitní spánek, špatné jídlo, přebytek alkoholu – to vše zvyšuje stres, nespokojenost a snižuje naši vlastní hodnotu. A stejně tak není správné se nenávidět a trestat dietami – ani pustit všechno na autopilota a odevzdat se neřízené existenci.
Není třeba se hnát za žádnými tabulkovými mírami. Stačí najít tu verzi sebe, ve které se cítíte dobře.
Nejen navenek – ale hlavně uvnitř.
Skrze disciplínu. Skrze zdravé volby. Skrze vědomí toho, že vaše tělo je domov – a že světlo, které v sobě vybudujete, přitáhne vše, co vám skutečně patří.