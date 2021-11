Zkuste si „vygooglit“, co dělat, když se nudíte. Internet na vás vychrlí spoustu rad, jako třeba hned někomu zavolat, pustit si rádio, zkouknout film, podívat se na Facebook, vzít si knížku, uklidit si police, vyrazit ven mezi lidi...

Prostě zábavy, kterou máme okamžitě na dosah ruky, je spousta. Nudu tak lze rychle a bezbolestně vyřešit. Ale proč vlastně? Proč se neumíme jen tak zastavit, odpočívat, relaxovat? Proč se tolik bojíme být jen sami se sebou?

Chceme jen přijímat?

Rozhodně vás nenabádáme, abyste „pronudili“ celý život. Je ale dobré vědět, že chvíle dobře prožité a využité nudy mohou být velmi užitečné.

Sáhneme-li po nějaké rychlé zábavě zvenčí, je to vlastně mnohem línější (a mnohdy méně smysluplnější) trávení času než taková pěkná nuda.

Pokud jen přijímáme něco, co vytvořil někdo jiný, naše vlastní kreativita, naše myšlenky ustupují do pozadí. A protože všechno se okouká, chceme té zábavy a rozptýlení zvenčí pořád víc a víc. Je to vlastně bludný kruh – začne nás nudit i to, co mělo původně nudu zahnat.

Tip: Nudit se je v pořádku, tedy pokud to neprovozujete 24 hodin 365 dní v roce. Pokud ano, tak je něco špatně. Neschopnost zabrat se do činnosti, pocity zbytečnosti a otrávenosti mohou být i signálem něčeho vážnějšího. Většinou je to ale jen nuda, které se bojíme, protože se všeobecně míní, že nudit se je špatné. Není!

Sami se sebou

Lidé hodně vytížení, ba přetížení, s nabitým programem a nekončícím vodopádem úkolů často zoufale touží, aby se mohli aspoň chvíli nudit. Takže až se to zas přihodí vám, přivítejte tento pocit s otevřenou náručí – ať už při čekání ve frontě, cestou autobusem, při dešti, který vás drží doma. Zapomeňte na „šidítka“ a prožijte si okamžiky „tady a teď“, pocit být jen sám se sebou.

Utřiďte si myšlenky, rozpohybujte svou kreativitu, zapřemýšlejte o sobě, svých cílech, lidech kolem sebe, zda vás to, co obyčejně děláte, uspokojuje a naplňuje. Uvidíte, že vám to uteče jako voda, až vám bude líto, že už je nudy konec.