Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky

Komerční sdělení   14:00
Česká galerie moderního umění otevírá novou výstavu Jaroslav Valečka: Temná lyrika. Do centra Prahy míří soubor obrazů, které vycházejí z krajiny severních Čech a proměňují ji v osobní, místy snový a místy zneklidňující svět. Valečka patří k autorům, jejichž malba není jen o tom, co vidíme, ale hlavně o tom, co si z obrazu odnášíme.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné příběhů, paměti a ticha. | foto: Archiv Česká galerie moderního umění

Malba, která nevypráví doslova

Obrazy působí jako zastavené okamžiky příběhů, které nikdy nejsou úplně dořečené. Divák má prostor si je domýšlet, doplňovat a skládat po svém. Temnota tu není hrozbou, ale spíš tichým napětím. Melancholie se přirozeně mísí s humorem a nadsázkou, vážnost s groteskním detailem.

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...
Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

„Temná lyrika pro mě není o beznaději, ale o napětí mezi světlem a stínem, mezi tím, co známe, a tím, co v sobě nosíme,“ říká Jaroslav Valečka.

Sudety jako vnitřní krajina

Zásadní roli v jeho tvorbě hraje sever Čech, především okolí České Kamenice a Lužických hor. Nejde ale o krajinu jako takovou. Spíš o krajinu paměti, příběhů a pocitů. Místa, která nesou stopy minulosti, se v jeho obrazech mění v kulisy pro zvláštní, někdy až pohádkově temné situace.

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

„Valečkova malba je zakořeněná v krajině a její paměti. Sudety tu nejsou jako historické téma, ale jako vnitřní prostor, kde se potkávají osobní vzpomínky, mýty i kolektivní zkušenost,“ doplňuje kurátorka výstavy Renáta Mužíková.

Obrazy s příběhem na dosah

Valečku zajímá moment, kdy už si nejsme jistí, jestli se díváme na skutečný svět, nebo na vlastní vzpomínku. Právě v této nejistotě vzniká napětí, které jeho obrazy nesou. Tlumené barvy, silné kontrasty světla a stínu a výrazná práce se štětcem vytvářejí atmosféru, která působí spíš pocitově než popisně.

„Zajímá mě chvíle, kdy se realita začne lámat do něčeho snového,“ říká autor.

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

Součástí výstavy budou i QR kódy, díky nimž se návštěvníci dostanou k příběhům, které jednotlivé obrazy inspirovaly. Výstava tak nabídne nejen vizuální zážitek, ale i možnost nahlédnout pod povrch samotné tvorby.

Ukázky z výstavy

Mezi vystavenými díly bude například obraz Chůdy (2025), inspirovaný světem masopustních masek a lidového „surrealismu“. „Vždy mě fascinovaly maškary, kdy si lidé nasazují zvířecí masky, přidávají křídla a vytvářejí bytosti, které zhmotňují jejich strachy i fantazie,“ říká Valečka.

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

Dalším výrazným dílem je Bouře (2025), která vychází z autorových vzpomínek na vyhlídku Belveder nad Labem. „Jako kluci jsme tam chodili sledovat přicházející bouře, jak se lámou o labské údolí. Ten pocit napětí mě nepřestává bavit,“ dodává.

Malíř, který patří k nejvýraznějším

Jaroslav Valečka patří dlouhodobě k nejvýraznějším osobnostem současné české malby. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, vystavuje od roku 1999 a jeho obrazy jsou součástí sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec nebo GASK v Kutné Hoře. O jeho díle psal britský kunsthistorik Edward-Lucien Smith a Valečkova tvorba se pravidelně objevuje i na mezinárodních aukcích, včetně Sotheby’s.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V barvě přírody. Zelená je odstín nejlepších kosmetických pomocníků

Pleťové masky byste měla používat celoročně, ideálně pak dvakrát týdně.

Kosmetika v barvě přírody dokáže povzbudit nejen pleť, ale i zlepšit náladu. Vyzkoušejte třeba produkty s olivovým olejem nebo zeleným čajem – vaše pleť bude hebká a budete se cítit prostě dobře.

Ofina i blond odstíny. To jsou trendy v účesech pro tento rok

Ofina

Už vám nový rok přinesl něco nového? Jestli se k vám, pokud jde o novinky, zatím chová víc než skoupě, pomozte si sama. Pořiďte se třeba nové vlasy – letošní trendy jsou velmi slušivé.

Být milenkou není výhra. Jsou vždy druhé a šance na vztah mají mizivé

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

I když jsou často společností odsuzovány, v roli milenky se za život objevila nejedna žena. Neznamená to však, že by měly padnout v zatracení. I na nich se totiž vztah se ženatým či zadaným mužem...

Pro dlouhé zimní večery. V těchto kouscích vám bude teplo a dobře

Domácí souprava, cena 629 Kč

I když se dny už zase pomaloučku, polehoučku prodlužují, nevlídné počasí nás večer většinou spolehlivě zažene do tepla domova, kde se chceme zachumlat a relaxovat. Máte pro toto nicnedělání co na...

Sexy nejen na Valentýna. Prádlo, které vás potěší klidně každý večer

Pokud si nechcete kvůli jednomu dni pořizovat nové spodní prádlo, není se čemu...

Už jen párkrát se vyspíme a je tady svátek všech zamilovaných – svatý Valentýn. Že této „americké“ tradici neholdujete? Nevadí, potěšit svého milého novým svůdným prádlem můžete bez ohledu na to,...

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky

Komerční sdělení
Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

Česká galerie moderního umění otevírá novou výstavu Jaroslav Valečka: Temná lyrika. Do centra Prahy míří soubor obrazů, které vycházejí z krajiny severních Čech a proměňují ji v osobní, místy snový a...

12. února 2026

Sexy nejen na Valentýna. Prádlo, které vás potěší klidně každý večer

Pokud si nechcete kvůli jednomu dni pořizovat nové spodní prádlo, není se čemu...

Už jen párkrát se vyspíme a je tady svátek všech zamilovaných – svatý Valentýn. Že této „americké“ tradici neholdujete? Nevadí, potěšit svého milého novým svůdným prádlem můžete bez ohledu na to,...

12. února 2026

Naučte se nastavit hranice. Ne není konec světa, ale nádech pro vás

Ilustrační snímek

Připadáte si vyčerpaní, bez energie a máte pocit, že od vás ostatní víc berou, než vy od nich přijímáte? Měli byste se naučit asertivní komunikaci – tedy ovládat umění říci „ne“ bez výčitek svědomí....

11. února 2026

Ofina i blond odstíny. To jsou trendy v účesech pro tento rok

Ofina

Už vám nový rok přinesl něco nového? Jestli se k vám, pokud jde o novinky, zatím chová víc než skoupě, pomozte si sama. Pořiďte se třeba nové vlasy – letošní trendy jsou velmi slušivé.

10. února 2026

Pro dlouhé zimní večery. V těchto kouscích vám bude teplo a dobře

Domácí souprava, cena 629 Kč

I když se dny už zase pomaloučku, polehoučku prodlužují, nevlídné počasí nás večer většinou spolehlivě zažene do tepla domova, kde se chceme zachumlat a relaxovat. Máte pro toto nicnedělání co na...

9. února 2026

V barvě přírody. Zelená je odstín nejlepších kosmetických pomocníků

Pleťové masky byste měla používat celoročně, ideálně pak dvakrát týdně.

Kosmetika v barvě přírody dokáže povzbudit nejen pleť, ale i zlepšit náladu. Vyzkoušejte třeba produkty s olivovým olejem nebo zeleným čajem – vaše pleť bude hebká a budete se cítit prostě dobře.

8. února 2026

Být milenkou není výhra. Jsou vždy druhé a šance na vztah mají mizivé

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

I když jsou často společností odsuzovány, v roli milenky se za život objevila nejedna žena. Neznamená to však, že by měly padnout v zatracení. I na nich se totiž vztah se ženatým či zadaným mužem...

7. února 2026

Starbucks pokračuje v rozšiřování své sítě kaváren v České republice

Komerční sdělení
Nově otevírá kavárnu v prestižních prostorách paláce Savarin v centru Prahy

Nově otevírá kavárnu v prestižních prostorách paláce Savarin v centru Prahy, na adrese Na Příkopě 10, Praha 1.

6. února 2026

Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči

V zimě netrpí jen naše tělo chladem, i pokožka křičí o pomoc. Vyslyšíte ji?

Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.

6. února 2026

Valentýn jako oslava sebelásky. Protože péče začíná u vás…

Komerční sdělení
Valentýn jako oslava sebelásky.

Valentýn už dávno nemusí být jen o romantických gestech pro druhé. Stále častěji se stává připomínkou toho nejdůležitějšího vztahu, který v životě máme – vztahu k sobě samým. Sebeláska není trend ani...

5. února 2026

5 tipů proti zimním chmurám: pomůže pohyb, spánek i vitamin D

ilustrační snímek

Možná máte pocit, že se vám teď v zimě do ničeho nechce. Jste unavení, bez energie, podráždění nebo bez nálady. Nejste v tom sami. Umíme poradit, jak se cítit lépe.

5. února 2026

V zimě pleť potřebuje hlavně hydrataci. Umíte ji správně vyživit?

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat...

Ledový vítr a mráz venku a suchý, horký vzduch z topení uvnitř jsou pro naši pleť ohromnou zkouškou odolnosti. Jak o pokožku efektivně pečovat, aby zbytečně netrpěla?

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.