Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Neurolingvistické programování, zkráceně NLP, vzniklo v 70. letech minulého století v USA. Jeho zakladatelé chtěli zjistit, proč se některým lidem daří a jiní se celý život trápí. Postupně došli k závěru, že hodně záleží na tom, jak to máte sami v hlavě nastaveno, co si o sobě myslíte, a čemu tedy vaše mysl věří. Jde o jistý druh programu podobný tomu počítačovému, který vám tam někdy někdo nahrál.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Děje se to nejčastěji už v dětství. A tak když vám například rodiče nebo učitelé neustále opakovali, že jste k ničemu a nic nedokážete, mohl se z toho stát program, který vás brzdí ještě po letech a klidně po celý život.

NLP na to jen neupozorňuje, ale tvrdí, že takové programy lze změnit a nahradit novými, které vám pomohou ke štěstí, úspěchu a spokojenosti.

Jak to funguje?

Podle NLP si váš mozek nedokáže poradit se všemi podněty, které ze světa přicházejí. Je jich prostě příliš mnoho, a tak si je zjednodušuje do takzvaných map, aby se v nich vyznal. Jenže mapa nikdy není celý svět, ale jen jeho zmenšená verze a to, co jste schopni zachytit smysly.

A protože každý člověk vnímá svět jiným kanálem – někdo více očima, jiný sluchem a další podle pocitů –, vytváří si odlišné mapy světa. Proto se snadno stane, že i když stojíte hned vedle sebe, vnímáte tutéž situaci každý úplně jinak.

NLP vysvětluje, že právě v těchto rozdílech vznikají mnohá nedorozumění. Někdy se to dá vyřešit rychlým dovysvětlením, jindy to ale způsobí velké napětí. Lidé mohou mít pocit, že přestože mluví stejným jazykem, vůbec si nerozumí.

Zjednodušeně řečeno, někdo potřebuje třeba konkrétní popis situace, druhý se soustředí víc na to, jaké měl u toho pocity. Je to proto, že každý má svou mapu světa a také svůj hlavní způsob vnímání. Když toto pochopíte, je snazší druhému porozumět a přizpůsobit mu komunikaci.

Přepsat staré mapy

NLP říká, že z map ve vašich hlavách vycházejí i vaše reakce a pocity. Pokud je mapa špatně nastavená, vede vás třeba k nejistotě nebo strachu. To ale můžete změnit. Představte si, že máte mluvit na poradě a hned vám v hlavě naskočí „určitě to pokazím“. To je starý program, který vás brzdí.

Cvičení NLP spočívá v tom, že si vědomě vybavíte jinou vzpomínku, okamžik, kdy se vám něco opravdu povedlo a byli jste na sebe pyšní. Zavřete oči, představte si barvy, zvuky i pocity, které tehdy byly kolem vás, a pak si tuto vzpomínku spojte s novou situací. Najednou vidíte sami sebe, jak stojíte před lidmi, ale místo strachu cítíte klid a sílu. Pokud to zopakujete několikrát, mozek začne vytvářet novou mapu.

Podobně to funguje i v partnerských vztazích. Jeden člověk potřebuje slyšet ujištění, druhý ukazuje lásku skutky. Pokud trváte jen na své mapě, přichází zklamání. Jakmile ale připustíte, že partner používá jiný způsob vyjádření, začne komunikace fungovat.

NLP tedy nepracuje jen s vašimi vzpomínkami, ale i s každodenním chováním. Učí vás vidět rozdíly, přijmout je a podle toho přenastavit vlastní mapu tak, aby vedla k větší spokojenosti a porozumění.

Další tipy z NLP

  • Vyměňte obraz v hlavě: Nepříjemná vzpomínka vás tíží? Představte si ji, pak ji zmenšete, odsuňte do dálky a udělejte z ní černobílý obrázek. Mozek ji začne brát méně vážně.
  • Změňte hlas: Trápí vás věta „stejně to nezvládnu“? Pusťte si ji v hlavě směšným hlasem, třeba jako myšák z kresleného filmu. Zjistíte, že najednou nemá takovou sílu.
  • Ukotvěte dobrý pocit: Vybavte si chvíli, kdy jste byli spokojení a sebevědomí. Soustřeďte se na ten pocit a zároveň stiskněte palec a ukazovák k sobě. Opakováním si vytvoříte „tlačítko“, které vám kdykoli připomene sebedůvěru.
  • Přehoďte film: Když si představíte budoucí situaci, které se bojíte, zkuste ji v hlavě přehrát jako komedii. Udělejte ji rychlejší, barevnější, doplňte veselou hudbou. Najednou ji budete vnímat mnohem lehčeji.
  • Zkuste jinou roli: Když se vám hlavou honí nepříjemná myšlenka, zkuste se na chvíli postavit do role někoho jiného. Představte si, jak by reagoval váš blízký přítel, partner nebo kolega. Možná by neviděl takový problém nebo si všiml něčeho pozitivního, co vám uniká.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podzimní móda vás zahřeje. Šmrnc dodají odstíny spadaného listí

Podzim si žádá vrstvy, měkké materiály a barvy, které jsou pestré jako spadané listí ze stromů. Hřejivé svetry, kabátky a šály vás udrží v teple.

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

Zhubněte díky ovocné dietě. Takový den vám prospěje a pochutnáte si

Jak shodit tři kila za týden? Vyzkoušejte změnu podle našeho návrhu! Zařaďte do svého režimu ovocný den a uvidíte, jaké bonusy vám tato sladká dieta přinese.

Na čáry života. Kosmetika proti vráskám vám umí vrátit mládí

Dobře víme, že čára života je hlavní rýha na dlani, která má symbolizovat vitalitu, zdraví, odolnost i důležité životní události a změny. A nejsou vlastně vrásky také takovými čarami, které odrážejí...

Tricholog léčí vlasy i pokožku. Jak poznáte toho, který se vyzná?

Trichologie – obor, který se zabývá zdravím vlasů a pokožky hlavy – získává čím dál větší pozornost. Není to jen o krásných vlasech, ale i o celkovém zdraví a pohodě. Jak poznat kvalitního trichologa...

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

1. listopadu 2025

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

31. října 2025

Na čáry života. Kosmetika proti vráskám vám umí vrátit mládí

Dobře víme, že čára života je hlavní rýha na dlani, která má symbolizovat vitalitu, zdraví, odolnost i důležité životní události a změny. A nejsou vlastně vrásky také takovými čarami, které odrážejí...

30. října 2025

Chutě a vůně vyvolávají emoce. Jídlo vrací do dětství i do léta

Chutě a vůně mají kouzelnou moc – dokážou nás přenést zpět v čase, vyvolat vzpomínky na blízké i proměnit náladu během okamžiku. Co všechno umí a jak je využít? Chuť a vůně dokážou vyvolat vzpomínky...

29. října 2025

Zhubněte díky ovocné dietě. Takový den vám prospěje a pochutnáte si

Jak shodit tři kila za týden? Vyzkoušejte změnu podle našeho návrhu! Zařaďte do svého režimu ovocný den a uvidíte, jaké bonusy vám tato sladká dieta přinese.

28. října 2025

Podzimní móda vás zahřeje. Šmrnc dodají odstíny spadaného listí

Podzim si žádá vrstvy, měkké materiály a barvy, které jsou pestré jako spadané listí ze stromů. Hřejivé svetry, kabátky a šály vás udrží v teple.

27. října 2025

Tricholog léčí vlasy i pokožku. Jak poznáte toho, který se vyzná?

Trichologie – obor, který se zabývá zdravím vlasů a pokožky hlavy – získává čím dál větší pozornost. Není to jen o krásných vlasech, ale i o celkovém zdraví a pohodě. Jak poznat kvalitního trichologa...

26. října 2025

Bezpečná, silná, léčivá. Sedm důvodů, proč používat přírodní kosmetiku

Přírodní kosmetika není jen trend, ale životní volba. Přináší zdraví, krásu i šetrnost k planetě. Bez chemie, bez kompromisů, s respektem k pleti i k přírodě. Sedm důvodů, proč jí dát přednost, vás...

25. října 2025

Ve Starbucks věříme, že káva je osobní zážitek

Komerční sdělení

Proto nabízí kavárny širokou škálu možností, jak si vytvořit nápoj přesně podle svých chutí a nálady. Ať už máte chuť na sladkou tečku, svěží kombinaci nebo hřejivou klasiku, díky bohaté nabídce...

24. října 2025

Když outfit běží s vámi. Na sport hledejte funkčnost, pohodlí i styl

Sportovní móda už dávno není jen o pohodlí. Dnes se v ní propojuje styl, funkčnost a sebevědomí. Objevte kolekci, která vás provede od ranního běhu až po večerní relax, a přitom budete vypadat šik.

24. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nedělní brunch v restauraci Esprit: zážitek pro celou rodinu

Komerční sdělení

Dopřejte si pohodové nedělní dopoledne v restauraci Esprit se zahradou a výhledem na Prahu.

23. října 2025

Kosmetická opáčko: usnadníme vám výběr řasenky i dětské kosmetiky

Každou i každého trápí něco o jiného. Odborníci vysvětlují, radí a doporučují, jak na nákup správné kosmetiky.

23. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.