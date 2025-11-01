Neurolingvistické programování, zkráceně NLP, vzniklo v 70. letech minulého století v USA. Jeho zakladatelé chtěli zjistit, proč se některým lidem daří a jiní se celý život trápí. Postupně došli k závěru, že hodně záleží na tom, jak to máte sami v hlavě nastaveno, co si o sobě myslíte, a čemu tedy vaše mysl věří. Jde o jistý druh programu podobný tomu počítačovému, který vám tam někdy někdo nahrál.
Děje se to nejčastěji už v dětství. A tak když vám například rodiče nebo učitelé neustále opakovali, že jste k ničemu a nic nedokážete, mohl se z toho stát program, který vás brzdí ještě po letech a klidně po celý život.
NLP na to jen neupozorňuje, ale tvrdí, že takové programy lze změnit a nahradit novými, které vám pomohou ke štěstí, úspěchu a spokojenosti.
Jak to funguje?
Podle NLP si váš mozek nedokáže poradit se všemi podněty, které ze světa přicházejí. Je jich prostě příliš mnoho, a tak si je zjednodušuje do takzvaných map, aby se v nich vyznal. Jenže mapa nikdy není celý svět, ale jen jeho zmenšená verze a to, co jste schopni zachytit smysly.
A protože každý člověk vnímá svět jiným kanálem – někdo více očima, jiný sluchem a další podle pocitů –, vytváří si odlišné mapy světa. Proto se snadno stane, že i když stojíte hned vedle sebe, vnímáte tutéž situaci každý úplně jinak.
NLP vysvětluje, že právě v těchto rozdílech vznikají mnohá nedorozumění. Někdy se to dá vyřešit rychlým dovysvětlením, jindy to ale způsobí velké napětí. Lidé mohou mít pocit, že přestože mluví stejným jazykem, vůbec si nerozumí.
Zjednodušeně řečeno, někdo potřebuje třeba konkrétní popis situace, druhý se soustředí víc na to, jaké měl u toho pocity. Je to proto, že každý má svou mapu světa a také svůj hlavní způsob vnímání. Když toto pochopíte, je snazší druhému porozumět a přizpůsobit mu komunikaci.
Přepsat staré mapy
NLP říká, že z map ve vašich hlavách vycházejí i vaše reakce a pocity. Pokud je mapa špatně nastavená, vede vás třeba k nejistotě nebo strachu. To ale můžete změnit. Představte si, že máte mluvit na poradě a hned vám v hlavě naskočí „určitě to pokazím“. To je starý program, který vás brzdí.
Cvičení NLP spočívá v tom, že si vědomě vybavíte jinou vzpomínku, okamžik, kdy se vám něco opravdu povedlo a byli jste na sebe pyšní. Zavřete oči, představte si barvy, zvuky i pocity, které tehdy byly kolem vás, a pak si tuto vzpomínku spojte s novou situací. Najednou vidíte sami sebe, jak stojíte před lidmi, ale místo strachu cítíte klid a sílu. Pokud to zopakujete několikrát, mozek začne vytvářet novou mapu.
Podobně to funguje i v partnerských vztazích. Jeden člověk potřebuje slyšet ujištění, druhý ukazuje lásku skutky. Pokud trváte jen na své mapě, přichází zklamání. Jakmile ale připustíte, že partner používá jiný způsob vyjádření, začne komunikace fungovat.
NLP tedy nepracuje jen s vašimi vzpomínkami, ale i s každodenním chováním. Učí vás vidět rozdíly, přijmout je a podle toho přenastavit vlastní mapu tak, aby vedla k větší spokojenosti a porozumění.
Další tipy z NLP
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.