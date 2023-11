Ne a ne zabrat? Zkuste bylinky, meditaci nebo ty správné vůně

Kvalitní spánek pozitivně ovlivňuje paměť, přispívá k větší kreativitě, posiluje odolnost vůči infekcím a nádorovým onemocněním, napomáhá udržení optimální tělesné váhy, stimuluje odplavování toxických látek a podporuje tělesnou i duševní regeneraci. A to už je hodně důvodů, proč se dobře vyspat, nemyslíte? Ale co dělat, když se vám do říše snů dostat nedaří?

Starosti nechte na ráno

Večer se nehádejte ani neřešte důležité problémy. Pokud o něčem intenzivně přemýšlíte, tak to hoďte na papír. Zkrátka si sepište seznam svých starostí. Tím je odkážete na druhou kolej a budete je moct do rána pustit z hlavy.

Naložte se do vany

S usínáním vám pomůže i horká koupel načasovaná hodinku až dvě před spaním. Teplá voda odplaví napětí z dlouhého dne a také uvolní unavené svaly. Především ale zvýší tělesnou teplotu, která má tendenci na konci dne klesat, a navodí příjemný pocit ospalosti.