„Ocenění si velice vážím, a zároveň blahopřeji všem mým oceněným kolegům. Chtěl bych moc poděkovat režisérům ze zahraničí, kteří si mne vybrali kvůli mému emocionálně-myšlenkovému ponoru až na dřeň a dali mi tak příležitost spolupracovat na jejich filmech. Je to radost i odpovědnost v jednom. Člověk nesmí zapomínat, že navazuje na historii úspěšného českého skladatelství. Právě proto při tvorbě filmové a scénické hudby nejraději komponuji pro velký orchestr, který je plný barev a umožňuje mi přiblížit široké veřejnosti hloubku, kouzlo i rafinovanost kompozic pro velká tělesa. Navíc podle filmu mohu zvolit směr a způsob symfonického nebo groovového myšlení a tvořit stejně do hloubky, jako když komponuji duchovní skladby.“ popisuje své pocity po převzetí ocenění Varhan Orchestrovič Bauer.

I přes značné úspěchy v zahraničí zůstává Varhan patriotem české země, kterou miluje, žije zde, tvoří, hraje, ale i vychovává své dvě děti s manželkou Barbarou. V současnosti připravuje kompozici korunovační mše Pražského Jezulátka pro koncert při předsednictví EU v České republiky. Také Pražské Jezulátko poukazuje na Varhanovo propojení s Českou republikou, stejně jako jeho přepracování české národní hymny, do které umě zakomponoval hudební témata našich nejslavnějších skladatelů jako je Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček či Bohuslav Martinů.

„Mezinárodní ocenění člověka musí těšit, pravdou ale je, že by mi největší radost udělalo představit právě ta díla, která znají v zahraničí i domácímu publiku, věřím navíc, že by do naší nádherné země přijela i mezinárodní audience, která by si za oblíbenými skladbami jistě ráda zajela. Bylo by mým osobním profesním vrcholem a zároveň velkou ctí uvést svou hudbu na Pražském Jaru, stejně jako na hudebním festivalu Český Krumlov a Smetanově Litomyšli. Nestyděl bych se však obohatit ani filmové festivaly v Karlových Varech a ve Zlíně jako v minulosti a také české pop-rockové festivaly, které mají lidi rádi a je tu příležitost posluchačův prožitek z hudby posunout.“

Varhan vytvořil hudbu k mnoha výjimečným domácím i zahraničním filmům a projektům, skládá i komerční hudbu pro reklamu či znělky k výjimečným událostem. Mezi jeho nejznámější díla patří hudba k poslednímu celovečernímu dramatu oscarového režiséra Miloše Formana „Goyovy přízraky“ s Natalií Portman a Javierem Bardemem v hlavních rolích. S Basel Sinfonietta s nadšením spolupracoval na „Edgar Allan Poe Projekt“ kompozicí soundtracku k filmu La chute de la Maison Usher (Zkáza domů Usherů, 1928, rež. Jean Epstein se spoluprací Luise Buňuela). Koncertní turné s projekcí filmu po Švýcarsku a Německu také dirigoval. V roce 2013 napsal hudbu ke kanadskému rodinnému dobrodružnému filmu Against the Wild, který byl nominován na cenu EMMY. O rok později složil hudbu k mnohokrát oceněnému krátkému 3D animovanému filmu Wildlife Crossing (režie Anthony Wong (Pixar)).

Mezi jeho nejznámější česká díla patří hudba k filmům „Eliška má ráda divočinu“, „Nic víc než Praha“, „Český sen“, „Český holocaust I.-III.“, „Labyrintem revoluce“, „Hodinu nevíš“, „Azory“, „Mácha“. Nezapomenutelné je také jeho vlastní aranžmá České národní hymny v mahlerovské orchestraci, do které zahrnul hudební motivy nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů. Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka i Bohuslava Martinů. Své sympatie vůči odkazu Václava Havla projevil již za jeho života zhudebněním jeho sbírky „Antikody“ do podoby scénického oratoria pro recitátora, smíšený sbor, sólisty a symfonický orchestr.

V průběhu své kariéry dirigoval mnohé české i zahraniční symfonické orchestry: London Symphony Orchestra, Basel Sinfonietta, Symfonický orchestr českého rozhlasu, Filharmonie hl. města Prahy FOK, Filharmonie Hradec Králové, Moravská Filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů, Západočeský symfonický orchestr a Koletova hornická hudba. Také je vůdčí osobností svého Okamžitého filmového orchestru.

Varhan Orchestrovič Bauer vděčí za své hudební nadání i lásku k hudbě svému „dixielandovému“ tátovi Pavlu Bauerovi z Jazz Fiddlers, který jej od malička vedl k muzice. Nemenší vliv na Varhanovu profesionální kariéru měli učitelé hudby, profesoři z Konzervatoře Jaroslava Ježka, Harry Macourek, Věroslav Neumann, Eduard Douša, Hynek Farkač nebo Libor Pešek oceněný britskou královnou. „Děkuji ze srdce všem, kdo mě k hudbě celoživotně připoutali a umožnili uspět. Mimo tatínka nemohu nevzpomenout na Antonína Bílého, který mě učil myšlenkové čistotě a bohužel pro celý svět nás vloni navždy opustil.“