Rozlišujete dobře, co je váš návyk nebo zvyklost a co už posedlost, nebo dokonce umanutost? Život s sebou přináší spoustu situací, které zachytí vaše myšlení v jakési smyčce, a vy je stále dokola a dokola opakujete. Mnohdy i zcela automaticky, bez těch malých rituálů byste to ani nebyli vy. K televizi celý pytlík gumídků? Proč ne.
Pravda je, že okolí na to kolikrát i čeká, vaše zacyklené chování je pro vás typickým znakem. Většinou jsou to drobnosti, takové malé legrácky, jenom si musíte dát pozor, aby nepřerostly v posedlost, která by vás ovládala. Dost možná by mohla vadit vašim nejbližším. Ostatně, posuďte sami, děláte to také?
„Toaleťák“ pod kontrolou
Odvíjený konec roličky toaletního papíru je u vás na záchodě vpředu? To podle psychologů ukazuje na vaši extrovertní osobnost. Ustrašení a stydliví lidé údajně mívají konec roličky na zadní straně. No, napadlo by vás to?
Posedlost čistotou
Kdo má na každou skvrnku zvláštní čisticí prostředek a nejradši by smýčil i svého partnera ručním vysavačem, je určitě perfekcionista i ve své profesi a má také pod kontrolou svůj partnerský vztah. Ti z vás, co mají doma (tvůrčí) chaos a nepořádek, mívají podle odborníků v povaze zakódované pravidlo spíše se nevázat.
Slepované sušenky
Tak co, zakousnete se do nich přímo, nebo je oddělíte od sebe a sníte postupně – nejprve dáte do pusy jednu, pak slížete náplň a nakonec sníte i tu druhou? Chcete vědět, co to o vás říká? Jestliže sušenky rozlepíte a vychutnáte si náplň zvlášť, patříte prý mezi empatické lidi. Naopak ti, kteří se zakousnou rovnou, jsou spíše pragmatici. Co vy na to?
Jen celá čísla
Mačkáte na benzince na konci tankování spoušť čerpací pistole pomalu tak, aby byla celková suma pěkně zaokrouhlená? Nesnášíte ceny v různorodých drobných mincích? Tento zvyk ukazuje, že jste ryzí estéti, kteří přikládají velkou váhu například i dokonale sladěnému domovu.
Pozor, kontrola sporáku
Raději se několikrát ujistíte, jestli jsou opravdu všechny plotny vypnuté? Kdo nevěří tomu, o čem se už přesvědčil, že je v pořádku, ten podle výzkumů velmi těžko vypíná a nedovede delegovat práci ani z ní plynoucí odpovědnost na někoho dalšího.
Článek vznikl pro speciál časopisu Tina, Pohoda a relax.