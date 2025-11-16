Jak jíte sušenky a jak moc uklízíte? Malé drobnosti o vás hodně vypoví

Své malé umanutosti má skoro každý, prozradí o vás ale víc, než si myslíte. Vytipovali jsme pro vás pět naprosto běžných činností. Či možná posedlostí? Kdo ví! Děláte to také tak? Dozvíte se, co všechno o vás vypovídají.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rozlišujete dobře, co je váš návyk nebo zvyklost a co už posedlost, nebo dokonce umanutost? Život s sebou přináší spoustu situací, které zachytí vaše myšlení v jakési smyčce, a vy je stále dokola a dokola opakujete. Mnohdy i zcela automaticky, bez těch malých rituálů byste to ani nebyli vy. K televizi celý pytlík gumídků? Proč ne.

Pravda je, že okolí na to kolikrát i čeká, vaše zacyklené chování je pro vás typickým znakem. Většinou jsou to drobnosti, takové malé legrácky, jenom si musíte dát pozor, aby nepřerostly v posedlost, která by vás ovládala. Dost možná by mohla vadit vašim nejbližším. Ostatně, posuďte sami, děláte to také?

„Toaleťák“ pod kontrolou

Odvíjený konec roličky toaletního papíru je u vás na záchodě vpředu? To podle psychologů ukazuje na vaši extrovertní osobnost. Ustrašení a stydliví lidé údajně mívají konec roličky na zadní straně. No, napadlo by vás to?

Posedlost čistotou

Kdo má na každou skvrnku zvláštní čisticí prostředek a nejradši by smýčil i svého partnera ručním vysavačem, je určitě perfekcionista i ve své profesi a má také pod kontrolou svůj partnerský vztah. Ti z vás, co mají doma (tvůrčí) chaos a nepořádek, mívají podle odborníků v povaze zakódované pravidlo spíše se nevázat.

Na lepek by si děti měly zvyknout, ovšem v přiměřeném množství, radí odbornice.

Slepované sušenky

Tak co, zakousnete se do nich přímo, nebo je oddělíte od sebe a sníte postupně – nejprve dáte do pusy jednu, pak slížete náplň a nakonec sníte i tu druhou? Chcete vědět, co to o vás říká? Jestliže sušenky rozlepíte a vychutnáte si náplň zvlášť, patříte prý mezi empatické lidi. Naopak ti, kteří se zakousnou rovnou, jsou spíše pragmatici. Co vy na to?

Jen celá čísla

Mačkáte na benzince na konci tankování spoušť čerpací pistole pomalu tak, aby byla celková suma pěkně zaokrouhlená? Nesnášíte ceny v různorodých drobných mincích? Tento zvyk ukazuje, že jste ryzí estéti, kteří přikládají velkou váhu například i dokonale sladěnému domovu.

Pozor, kontrola sporáku

Raději se několikrát ujistíte, jestli jsou opravdu všechny plotny vypnuté? Kdo nevěří tomu, o čem se už přesvědčil, že je v pořádku, ten podle výzkumů velmi těžko vypíná a nedovede delegovat práci ani z ní plynoucí odpovědnost na někoho dalšího.

Článek vznikl pro speciál časopisu Tina, Pohoda a relax.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejen chilli. Zahřejte metabolismus a těšte se na mizející kila

Marmelada z chilli papricek

Ostré potraviny nejsou jen zdravé, ale umí také urychlit spalování tuků. Mnoho lidí na ně nedá dopustit, obzvláště teď - na podzim.

Roláková sezóna je zpět. Na podzim ozvláštní, na zimu jsou jako dělané

Velkým hitem jsou pletené rolákové límce, které se hodí pod kabát s hlubším...

Jsou nadčasové, příjemně hřejivé a sluší všem ženám. Řeč je o rolácích, které jsou do nevlídného sychravého počasí trefou do černého. S čím je kombinovat a jaký střih zvolit přesně pro vaši postavu?

Bude zima, bude mráz? Vyzrajte na něj zavčasu a zůstaňte v teple

Nadčasová paleta neutrálních barev a klasické střihy garantují, že bunda...

Kdo je připraven, není překvapen. Víte, jak nachystat šatník i vlastní maličkost na změnu ročního období?

S hroznovým vínem zhubnete. Lahodné kuličky vás zbaví chuti na sladké

Už po čtyřech týdnech s hroznovým vínem měli zkušební pacienti rozmanitější...

Je považováno za superpotravinu. Jeho slaďoučké plody, které se rozplývají na jazyku, vás zasytí, když máte chutě, a dodají vašemu tělu vitaminy a minerály. Co si přát víc?

Dejte si kosmetické rande s dýní. Omladí pleť a zbaví ji skvrn

Ilustrační snímek

Zdobí vaši domácnost precizně vydlabaná halloweenská dýně, nebo jste si raději pořídila hokkaidó na skvělou dýňovou polévku? Máme pro vás i další možnost, jak si s dýní užít: dejte si s ní rande v...

Jak jíte sušenky a jak moc uklízíte? Malé drobnosti o vás hodně vypoví

Ilustrační fotografie

Své malé umanutosti má skoro každý, prozradí o vás ale víc, než si myslíte. Vytipovali jsme pro vás pět naprosto běžných činností. Či možná posedlostí? Kdo ví! Děláte to také tak? Dozvíte se, co...

16. listopadu 2025

Číst, psát, meditovat i snít. Co všechno vám může zlepšit konec týdne

Ilustrační snímek

Taky máte rádi pošmourné podzimní chvíle, kdy zůstanete doma a uděláte si pohodový den? Co k tomu potřebujete? Šestnáct tipů, jak se rozmazlit!

15. listopadu 2025

Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!

Komerční sdělení
Popusťte uzdu fantazii - vyrazte do Divoké Asie!

S nadcházející zimou se dny zkracují a tma Prahu zahaluje čím dál dřív. To ale není důvod zavírat se doma. Naopak je to čas pro zářivé zážitky, které doslova prohřejí dlouhé zimní večery. Kdo by...

14. listopadu 2025

Roláková sezóna je zpět. Na podzim ozvláštní, na zimu jsou jako dělané

Velkým hitem jsou pletené rolákové límce, které se hodí pod kabát s hlubším...

Jsou nadčasové, příjemně hřejivé a sluší všem ženám. Řeč je o rolácích, které jsou do nevlídného sychravého počasí trefou do černého. S čím je kombinovat a jaký střih zvolit přesně pro vaši postavu?

14. listopadu 2025

Divadlo BRAVO! slaví sté výročí Armagedonem

Komerční sdělení
Nový cirkus, humor a úvahy o konci světa

Nový cirkus, humor a úvahy o konci světa

13. listopadu 2025

Dejte si kosmetické rande s dýní. Omladí pleť a zbaví ji skvrn

Ilustrační snímek

Zdobí vaši domácnost precizně vydlabaná halloweenská dýně, nebo jste si raději pořídila hokkaidó na skvělou dýňovou polévku? Máme pro vás i další možnost, jak si s dýní užít: dejte si s ní rande v...

13. listopadu 2025

Péče v mrazivém režimu. Nezapomeňte ochránit vlasy a namazat rty

Ilustrační snímek

Zima klepe na dveře a s ní přichází i otázka, jak projít tímto obdobím stylově a zároveň zajistit, aby pleť ani vlasy přechodem na chladné dny netrpěly. Nebude to zase tak složité, ale je třeba...

12. listopadu 2025

Přinášíme tipy, jak být laskavější k sobě i ostatním

Komerční sdělení
Tipy na afirmační karty k Světovému dni laskavosti.

13. listopadu si připomínáme Světový den laskavosti – den, který vybízí ke klidu, ohleduplnosti a vděčnosti. Laskavost ale nezačíná u druhých – začíná u nás samotných. Když dokážeme být jemní,...

11. listopadu 2025

Bude zima, bude mráz? Vyzrajte na něj zavčasu a zůstaňte v teple

Nadčasová paleta neutrálních barev a klasické střihy garantují, že bunda...

Kdo je připraven, není překvapen. Víte, jak nachystat šatník i vlastní maličkost na změnu ročního období?

11. listopadu 2025

Nejen chilli. Zahřejte metabolismus a těšte se na mizející kila

Marmelada z chilli papricek

Ostré potraviny nejsou jen zdravé, ale umí také urychlit spalování tuků. Mnoho lidí na ně nedá dopustit, obzvláště teď - na podzim.

10. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S hroznovým vínem zhubnete. Lahodné kuličky vás zbaví chuti na sladké

Už po čtyřech týdnech s hroznovým vínem měli zkušební pacienti rozmanitější...

Je považováno za superpotravinu. Jeho slaďoučké plody, které se rozplývají na jazyku, vás zasytí, když máte chutě, a dodají vašemu tělu vitaminy a minerály. Co si přát víc?

9. listopadu 2025

Svezte se na vlně noblesy, old money móda se bude líbit

Do minimalistických outfitů je námořnický top skvělou volbou. 299 Kč

Sází na tichý luxus, tradici a nadčasovost. Prim hraje kvalita a padnoucí kousky, které působí přirozeně i výjimečně. Nechte svůj šatník vyprávět příběh o vkusu, který nestárne a nesleduje přechodné...

8. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.