Nedělní brunch v restauraci Esprit: zážitek pro celou rodinu.

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Čeká vás bohatý bufetový brunch s neomezenou konzumací specialit z masa a ryb, čerstvých salátů a sladkých dezertů, které připravuje head chef Michal Netolický se svým týmem. Brunch si můžete zpříjemnit neomezenou konzumací prosecca, vybraných vín, čepovaného piva i osvěžujících nealkoholických nápojů.
TĚŠIT SE MŮŽETE, 7. 12. 2025 Mikulášský brunch, 21. 12. 2025 Vánoční brunch.
Více na www.holidayinn.cz
Autor: Holiday Inn