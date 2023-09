Nedělní brunch v Holiday Inn

Na nedělním brunchi se můžete těšit na speciality šéfkuchaře Jana Wiesnera a jeho týmu. Neomezenou konzumaci vybraných vín, piva a nealkoholických nápojů, tombolu o zajímavé ceny a děti si mohou pohrát v dětském koutku.

Nedělní brunch se koná od 12 do 15 hodin. V následujících termínech pro vás připravujeme:

24. 9. 2023 Zvěřina a vinobraní

5. 11. 2023 Halloweenský brunch

26. 11. 2023 Svatomartinský brunch

Cena 1390 CZK/osoba a děti 7–12 let 590 CZK (do 6 let zdarma)

Parkování a Wi-Fi zdarma.

Rezervace stolu na tel.: (+420) 296 895 030 nebo e-mailu restaurant@holidayinn.cz.