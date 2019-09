Jóga ve tmě: zbystří vám smysly

Cvičení jógy ve tmě patří k těm méně kuriózním, přesto naprosto jedinečným zážitkům, které můžete při józe zažít. „Cvičení jógy ve tmě není žádný nově založený nebo propagovaný směr. Je to prostě to, o čem by jóga ve své podstatě měla být,“ říká zakladatelka a instruktorka jógy Věra Vojtěchová z Domu Jógy v Praze.

Jóga by měla být duchovní niternou praxí. Prvním krokem k dosažení cíle, by mělo být odvrácení od vnějšího světa, pochopení a propojení s tělem a jeho co nejlepší ovládnutí. Při józe ve tmě člověka nerozptyluje okolní prostředí a díky tomu, že obrazně řečeno přijdete o zrak, musíte se začít dívat dovnitř.

„Zjistíte, že máte smysly, o kterých jste předtím ani nevěděli, že je máte nebo je využívali mnohem méně,“ vysvětlujte Vojtěchová.

Zajímavost: Jóga ve tmě je skvělá na posilování naší schopnosti pracovat se smysly a s koncentrací.