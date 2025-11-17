Proč tak potřebujeme naději? Dodává nám životní sílu bojovat

Život není peříčko a dokáže nás pěkně srazit na kolena. V takových okamžicích je potřeba hledat ono pověstné světlo na konci tunelu...
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Když se tázali Čechů, čeho se nejvíce bojí, na žebříčku „životních strašáků“ se umístily tyto situace: nesoběstačnost (neschopnost postarat se o sebe ve stáří), rostoucí ceny a finanční nestabilita, válka, stárnutí a nemoci...

Když to vezmete kolem a kolem, zjistíte, že spoustu těchto strachů neovlivníte. Buď přijdou, nebo nepřijdou! A bát se jich dopředu je tak trochu hra na „slepou bábu“. Jenom se tím vysílíte a nic se nestane. Ovšem jiná situace nastává, když vám do života zasáhne skutečná krize...

Překvapí vážná nemoc

„Vloni mi bylo šedesát a cítila jsem se poměrně fit. Až najednou mi začalo zvláštně otékat prso. Dávala jsem si na něj studené obklady a říkala si, že to zase přejde, že je to jen nějaký zánět, třeba z nachlazení... Jenže otoky nepřešly. Objednala jsem se na mamologii a tam zjistili, že mám rakovinu. V tu chvíli se mi zhroutil svět,“ vzpomíná paní Markéta z Olomouce a přiznává, že vidina možné smrti ji totálně paralyzovala. Najednou si uvědomila, co všechno chtěla (a nestihla) a jak je život strašně křehký... Jenže co teď?

Určitě se vám také v životě stala nějaká ta „jobovka“, se kterou jste nepočítali. Ať už to byl třeba náhlý rozpad manželství, úmrtí v rodině, výpověď z práce, vážná nemoc, krádež nebo poškození majetku (například z důvodu vyhoření či záplav).

„V takových momentech můžete pocítit tzv. psychologický šok. Mozek na nenadálé krizové situace reaguje stresově, zmateně a chaoticky, což se pak projevuje pocity bezmoci, zoufalství a úzkostnými stavy. Proto je důležité, abyste na sebe netlačili a dali si čas. A prostě věřili, že tato nepříjemná situace nebude trvat věčně a jednou bude líp,“ vysvětluje americký psycholog Charles R. Snyder, který se studiem naděje celý život zabýval.

Hledání smyslu

Hledat naději ve světlé zítřky není snadné. Buďte ale trpěliví a zkuste se ptát sami sebe: „Co mi v krizích pomáhalo všechno nevzdat? Jaký jsem měl/a motor do života? Čeho bych chtěl/a dosáhnout, pokud bych měl/a více síly?“

Všechny tyto otázky vám dávají prostor v hledání opory, pověstného stébla, kterého se můžete v nouzi chytit... „Uvědomte si, jaké těžkosti jste v minulosti překonali. Dřív se vám zdály obrovské, nyní se na ně díváte s větším odstupem a lehkostí. Už vám nepřipadají tak zásadní jako dřív,“ říká doktor Snyder.

A má pravdu. Optika, kterou se díváte na minulost, je jiná než ta, jíž se díváte na budoucnost s úzkostí. Je to, jako kdybyste se koukali přes lupu – strach z neznámého bývá většinou větší, než si ve skutečnosti zaslouží. Vaším úkolem je překonat ho a věřit, že to zvládnete.

Život ze dne na den

„Mně vážná nemoc pomohla uvědomit si vzácnost času. Přestala jsem se věčně honit za blbostmi a začala si život užívat. Každý den, každou chvilku!“ dodává paní Markéta, která se zákeřnou rakovinou stále bojuje.

Psychologové přiznávají, že „nastartovat životní motor“ v momentech, kdy vám není dvakrát do zpěvu, není vůbec jednoduché. Co vám s tím může pomoci?

„Přestaňte se stresovat tím, co a jak bude, a žijte ze dne na den,“ radí Charles R. Snyder ve svých knihách a doporučuje se soustředit na péči o sebe, drobné radosti a zdravé každodenní rituály. Zkrátka netlačte na sebe a snažte se dělat všechno pro to, aby vám bylo alespoň trochu lépe na těle i na duši.

Ilustrační snímek

Schopnost znovu snít

Život je jako plavba na rozbouřeném moři. Abyste mohli plout dál, musíte stát u kormidla a určovat směr. Proto je dobře, když v životních „nečasech a bouřkách“ najdete nějaký sen nebo cíl, ke kterému se můžete upínat.

„Nepřemýšlejte, jestli je něco možné nebo nemožné, a začněte snít. Vaše sny vás dostanou z nejhoršího a dodají vám energii a odvahu jít dál,“ říká odborník a dodává, že je vhodné si svoje cíle vizualizovat například formou nástěnky snů.

Jak se odrazit ode dna

Plnění vlastních snů je podle psychologů cestou, jak se dostat z nejhoršího. Abyste to nevzdali, musíte být se svými sny v kontaktu. Přemýšlejte o nich. Představujte si, jak ta věc (místo, člověk) vypadá, jak jste šťastní, že jste to dokázali. Toto denní snění vám dá sílu zvládat nesnáze, neúspěchy i spoustu praktických problémů. Když něco nepůjde na „první dobrou“, nic se neděje, pokračujte dál. A nezapomeňte, jak se říká: Na hnojišti rostou ty nejhezčí růže!

Stačí, abyste si svoje tužby spojili s nějakým obrázkem a měli je denně na očích. Pak už jen udělejte všechno pro to, aby se to „na papíře“ stalo vaší realitou.

Hledání inspirace

S nepřízněmi osudu se potýkala spousta slavných lidí. Seznamte se s jejich příběhy a zjistíte, že v každé situaci je dobré hledat to pomyslné světélko na konci tunelu.

Doporučujeme například knížky: Michelle Obama – Becoming (Staň se), Frida Kahlo: Život s bolestí, Anne Franková: Deník Anne Frankové, Malála Júsufzaj: Já jsem Malála. Při čtení si třeba uvědomíte, že jsou v životě i těžší situace, ale cesta z nich vždycky nějakým způsobem vede... A leckdy může přinést i lepší možnosti a životní šance, o kterých jste ani nesnili.

Sázka na tělo

V těžkých chvílích vám také může ulevit aktivní pohyb. Při fyzické námaze totiž tělo produkuje hormony štěstí a dobré nálady: endorfin, serotonin nebo oxytocin. Proto se může stát, že vyrazíte na krátkou procházku a vrátíte se v dokonalé euforii, při chůzi zároveň protáhnete a prokrvíte celé tělo, takže všechny důležité orgány budou dobře pracovat.

„Navíc je pohyb také dobrý v tom, že tlumí úzkost a stres, takže se vám uleví trochu i na duši,“ říká odborník a jedním dechem dodává, že v těžkých chvílích pomáhá i plavání, taiči, kruhový trénink nebo třeba tanec.

Článek vznikl pro časopis Tina.

