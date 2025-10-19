Jak ušetřit peníze bez velké námahy? Ke změně stačí pár drobností

Šetření nemusí být složité ani nudné. Stačí pár jednoduchých kroků, které zvládne každý, a úspory se začnou pomalu hromadit...
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mnozí z nás mají pocit, že ušetřit něco navíc je skoro nemožné, protože ceny rostou, výdaje jsou velké a příjmy se zase tolik nezvyšují. Ve skutečnosti ale často utrácíme za maličkosti, které nám na první pohled nepřijdou důležité a nevnímáme je jako zásadní zásah do rodinného rozpočtu.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Typickým příkladem jsou drobné nákupy během dne, například káva po cestě, sladkost na benzince, časopis v trafice nebo lahev vody, i když bychom si ji mohli vzít třeba předem z domu. Když si to spočítáme, může jít měsíčně o stokoruny, někdy i tisíce korun, které nám unikají doslova mezi prsty. Jak to změnit?

Udělejte si přehled

Základem je mít přehled o příjmech a výdajích, protože kdo neví, kam peníze odcházejí, ten nemůže správně najít rezervy. Kdo si zapisuje, kolik utratil za jídlo, bydlení, dopravu nebo volný čas, rychle zjistí, kde peníze mizí zbytečně a co by se dalo jednoduše omezit.

Dobrým pomocníkem jsou mobilní aplikace, ale vystačíme si i s obyčejným blokem a tužkou. Dobré je si také vymyslet kategorie, podle kterých budeme své nákupy třídit. To nám ukáže, jestli neutrácíme příliš třeba za jídlo nebo pití z restaurací, nové oblečení, které tolik nepotřebujeme, případně taxíka, když lze snadno využít veřejnou dopravu, apod.

Kde se v šetření pleteme?

  • Objíždění obchodů kvůli jedné slevě: benzin a čas stojí víc než zlevněné máslo.
  • Levné, ale nekvalitní věci: rychle se zničí a kupujeme je znovu, takže ve výsledku zaplatíme víc.
  • Hromadění potravin ve slevách: projdou a vyhodí se, proto je úspora jen zdánlivá.
  • Úspora na jídle za každou cenu: polotovary nebo nejlevnější potraviny se mohou prodražit na zdraví.
  • Vypínání topení: ochlazený byt vyžaduje víc energie na znovurozehřátí než mírné snížení teploty.

Když máme přehled, můžeme si nastavit limity. Například si určit, že za volný čas měsíčně nedáme víc než tisíc korun. Pokud limit dodržíme, přebývající částku si odložíme bokem, a jestli ho překročíme, je to jasný signál, že musíme někde ubrat a hledat vyváženější řešení.

Mnoha lidem pomáhá i metoda „obálkového systému“, kdy si peníze na jednotlivé výdaje rozdělí hned po výplatě či důchodu a pak přesně vědí, kolik mohou maximálně utratit za nákupy, zábavu nebo dopravu.

I malé změny pomohou

Nemusíme hned měnit celý životní styl ani se připravit o všechny radosti, abychom dosáhli úspor. Stačí začít drobnostmi. Například využívat slevové akce, porovnávat ceny v různých obchodech nebo nakupovat ve větším množství potraviny, které jsou někde právě levnější a vydrží dlouho.

Velký vliv má i vaření doma místo častých návštěv restaurací, protože jeden oběd v restauraci může stát tolik, co stojí čtyři domácí jídla.

Podobně to funguje s energií. Kdo zhasíná světla, nevětrá zbytečně dlouho, používá úsporné spotřebiče a nemá televizi zapnutou jen jako kulisu nebo neplatí za všechny možné internetové televize, ten ušetří ročně i několik tisíc korun.

A nejsou to často žádné velké oběti. Jde jen o trochu větší pozornost a ochotu myslet do budoucna. Pomůže i kratší sprchování místo dlouhé koupele, praní při nižší teplotě nebo využívání hromadné dopravy, chůze nebo kola místo jízdy autem.

Kdo se naučí dívat na každodenní činnosti s otázkou, zda to může stát méně, pro toho se může stát šetření bezbolestnou a přirozenou součástí života.

Korunka ke korunce

Šetření je totiž úspěšné hlavně tehdy, když se stane zvykem, a proto je dobré vytvořit si jednoduchý systém, který bude fungovat bez ohledu na naši náladu nebo momentální chuť utrácet.

Ideální je nastavit si trvalý příkaz a hned po výplatě posílat určitou částku na spořicí účet, čímž se peníze „schovají“ dříve, než nás napadne je utratit. I kdyby to bylo jen pár stovek měsíčně, po roce to udělá pěknou sumu, a navíc získáme dobrý pocit, že myslíme dopředu.

Díky automatickému odkládání peníze ani nebudeme vnímat jako dostupné k utrácení, protože se stanou součástí jiného účtu, na který se běžně nedíváme. Dobrou motivací je také spořit na konkrétní cíl, například na dovolenou, opravu bytu nebo nový spotřebič, protože když víme, na co šetříme, jde to snáz a radost z výsledku je dvojnásobná, ať už se jedná o malý, nebo větší sen.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podzimu vévodí kůže. Oblékněte ji a zazáříte v šedých dnech

Jestli existuje materiál, který nese punc noblesy, elegance a luxusu, je to bezesporu kůže, v kvalitním provedení i ta umělá. A je jedno, jestli je vám dvacet nebo padesát let, slušet vám bude za...

Odbourá stres a zvedne náladu. Známe důvody, proč je čtení tak důležité

Vědci zjistili, že už dvacet minut čtení týdně zvyšuje naši životní spokojenost o dvacet procent. Není třeba kvůli tomu číst sáhodlouhé romány – povídky, články i krátké texty mají stejný efekt....

Štěstí je stav mysli. Nastavte se na pozitivno, optimismus se dá naučit

Někdo je šťastný ze šálku kávy, úsměvu vnoučete, z procházky. Jiný ať dělá, co dělá, ke štěstí mu pořád něco chybí. Je optimismus vrozený? A dá se naučit?

Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami

Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...

Ruce jsou naší vizitkou, starejme se o ně. Správná rutina je základ

Ruce jsou naší vizitkou a často za nás promlouvají dřív, než to stihneme my. Poradíme vám, co dělat, aby stále vypadaly hezky.

Jak ušetřit peníze bez velké námahy? Ke změně stačí pár drobností

Šetření nemusí být složité ani nudné. Stačí pár jednoduchých kroků, které zvládne každý, a úspory se začnou pomalu hromadit...

19. října 2025

Začněte dělat to, co vás baví. Zvítězit nad strachem není tak těžké

Každé pondělí vstáváte s pocitem, že se vám do práce nechce? Možná je čas přestat odkládat sny a začít dělat to, co vás naplňuje. Strach je jen iluze – a radost z naplněného života čeká hned za vaším...

18. října 2025

Ruce jsou naší vizitkou, starejme se o ně. Správná rutina je základ

Ruce jsou naší vizitkou a často za nás promlouvají dřív, než to stihneme my. Poradíme vám, co dělat, aby stále vypadaly hezky.

17. října 2025

Hity Michala Tučného rozezní O2 arenu!

Komerční sdělení

Už v lednu se pražská O2 arena promění v obrovskou Stodolu Michala Tučného! 17. ledna 2026 se zde uskuteční vzpomínkový koncert a O2 arena se rozezní tóny country a největšími hity Michala Tučného....

16. října 2025

Podzimu vévodí kůže. Oblékněte ji a zazáříte v šedých dnech

Jestli existuje materiál, který nese punc noblesy, elegance a luxusu, je to bezesporu kůže, v kvalitním provedení i ta umělá. A je jedno, jestli je vám dvacet nebo padesát let, slušet vám bude za...

16. října 2025

Štěstí je stav mysli. Nastavte se na pozitivno, optimismus se dá naučit

Někdo je šťastný ze šálku kávy, úsměvu vnoučete, z procházky. Jiný ať dělá, co dělá, ke štěstí mu pořád něco chybí. Je optimismus vrozený? A dá se naučit?

15. října 2025

Odbourá stres a zvedne náladu. Známe důvody, proč je čtení tak důležité

Vědci zjistili, že už dvacet minut čtení týdně zvyšuje naši životní spokojenost o dvacet procent. Není třeba kvůli tomu číst sáhodlouhé romány – povídky, články i krátké texty mají stejný efekt....

14. října 2025

Oční okolí potřebuje něžnou péči. Pomohou obklady, příroda i oleje

Prozradí o vás víc, než je vám milé – oči nelžou, a oční okolí už vůbec ne. Únava, stres i věk: to vše se na této části těla nemilosrdně podepisuje. Jak ten krutý sešup trochu přibrzdit?

13. října 2025

Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami

Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...

12. října 2025

O těle, ideálu a skutečné spokojenosti

Komerční sdělení

Pod pojmem „perfektní tělo“ si každý z nás představí něco jiného – ideál založený na osobních preferencích a vkusu.

11. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pomsta: Když se minulost vrací i s úroky

Komerční sdělení

Troufám si tvrdit, že každá z nás má v životě pár lidí, kteří s námi dokázali pořádně zatočit – a rozhodně ne v dobrém slova smyslu.

11. října 2025

O nejistotách, které formují náš život. A o cestě zpět k sobě

Komerční sdělení

Každá z nás si s sebou nese zkušenosti, které nás v určitém období formovaly. S těmito zážitky jsou často spojené i klíčové osoby – někdo nás nasměroval, jiný nám ublížil. Někteří lidé dokonce...

11. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.