Sprchování je pro většinu z nás každodenní samozřejmost. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, jestli svou rutinu děláte správně? I malé změny můžou znamenat obrovský rozdíl a vaše pokožka vám za to...

S blížícím se létem přichází i období veselek. Čeká vás v nejbližší době nějaká a přemýšlíte, co si vzít na sebe? I když jste zvaná jen jako host, přípravu byste neměla podcenit. V čem uděláte...

Letní outfity by měly být vzdušné, lichotivé a snadno kombinovatelné – ať už se chystáte k moři, na chatu, nebo jen na podvečerní toulky městem.

Udělejte krok do prázdnin. S těmito letními kousky vedle nešlápnete

Jak je to dlouho, co jsme vítali první jarní den? Ani jsme se nenadáli a už jsme na prahu léta. Udělejte krok do prázdnin, s těmito módními kousky vedle nešlápnete.