Mrazivé čtení na dovolenou!

Využijte extra slevu 10 % zadáním kódu: LETOGD10 na e-shopu goldendog.cz. Sleva platí do 15. července 2023.

Když nás temnota miluje je sbírkou dvou novel, které v sobě spojují krásu a hrůzu skryté za zdánlivou jednoduchostí života na malém městě. Je první knihou z nové edice Old School Horror. Tato edice českému čtenáři představí starý americký horor 80. let. Trochu zapomenuté knížky, které si díky své kvalitě zaslouží, aby byly čtené. Knihy, které ukazují, jak je horor bohatý.

Sally Ann je mladá farmářka, stále ještě nadšená z nedávné svatby a zářivé budoucnosti. Jenže neopatrný průzkum ji zanechá uvězněnou pod zemí, učí se znovu žít v nepřítomnosti všeho, co kdysi znala. I když je Sally Ann poháněna láskou a světlem, nachází v sobě tu nejhlubší temnotu. Krása je… Stará Martha Mannes je součástí města Morgan v Illinois od svého narození. Celé město ji zná jako ženu mdlého rozumu, která se narodila bez nosu, ale Martina mysl nebyla vždycky prázdná. Odhalení monstra pohřbeného hluboko v jejích vzpomínkách může vrátit jiskřivé dítě, kterým kdysi byla… nebo může její okolí uvrhnout do nočních můr malé holčičky. Knihu napsala Elizabeth Engstrom.

Objednávejte ZDE

X – David Demchuk

Z torontské gay komunity mizí muži. Jsou to lidé na okraji společnosti, zranitelní. Jeden po druhém po sobě zanechávají malé skupinky zmatených a vyděšených přátel. Na pozadí homofobie v průběhu desetiletí, od HIV/AIDS krize a nepokojů až po gentrifikaci a policejní brutalitu čelí přeživší nečinnosti zákona a nezájmu společnosti. Ale jak pohřešovaných přibývá, pozůstalí si začínají uvědomovat, že ten, kdo nebo co tyto muže unáší, to dělá déle, než si lidé dovedou představit.

Do příběhů zmizelých je vetkán osobní příběh Davida Demchuka, život prožitý ve strachu a v zajetí hrůzy. Když se snaží pochopit vztah mezi queer a hororem, střetávají se fakta s fikcí a realita se začíná rozplétat.

Objednávejte ZDE

Rovnováha – Petr Švec

Až donedávna si žil docela dobře. Měl práci, byt i skvělou holku, kterou chtěl požádat o ruku. Štěstí je ovšem vrtkavé, a tak stačila jedna malá nehoda, aby se jeho život rozsypal jako domeček z karet. Možná měl tehdy radši umřít.

Netušil, že druhý svět existuje, dokud nespatřil svého prvního ducha. A to byl teprve začátek. Pozvolna začínal nabývat dojmu, že dar, jejž by nejraději vrátil, má hlubší smysl. Zdánlivá náhoda střídala náhodu, přesto všechny jeho kroky směřovaly k místní továrně. Byl povolán… Ale kým? Kdo je vlastně jeho šéf? Myslel si, že se mu daří rozplétat tragická vlákna minulosti, a ani si nevšiml, že z nich spíš plete oprátku. Nikdy dřív nebyl smrti blíž než teď. Náhody totiž neexistují…

Objednávejte ZDE

Využijte extra slevu 10 % zadáním kódu: LETOGD10 na e-shopu goldendog.cz. Sleva platí do 15. července 2023.