Modré světlo je všude kolem nás, a to ve dvou podobách. Přátelský pomocník je v té přirozené formě (ze slunce), kdy ho lidské tělo využívá k tomu, abychom se přirozeně budili i usínali. Jenže to umělé, to už je spíše náš nepřítel.

Vyzařují ho elektronická zařízení, jako jsou mobily, tablety či monitory, po nichž v době homeofficové, covidové, saháme čím dál častěji. A čím dál víc je používáme i večer. Jen si vzpomeňte, kolikrát jste šla místo do ušáku s knížkou k počítači dořešit pár e-mailů. A tak jste „schytala“ plnou palbu vysokoenergetického modrého světla.

Když nám naruší spánek

Jeho hlavní nevýhodou je narušení přirozeného biorytmu. Stručně a jasně nám brání usnout a dobře spát, i proto odborníci doporučují nesedat před obrazovky minimálně dvě hodiny před usnutím. Další pravidlo říká: nebrat si svítící obrazovku ani do ložnice.

Navíc má modré světlo i negativní vliv na zrak. Podle mnohých odborníků tak digitální únava očí na žebříčku kancelářských syndromů a neduhů přebírá pomyslné prvenství od karpálních tunelů.

Když jsou oči unavené

Celodenní práce na počítači v kombinaci s pravidelným sledováním telefonu, televize, hraním počítačových her (ano, tenhle problém se týká nejen dospělých, ale i teenagerů), navíc s nedostačujícím pobytem venku, má za důsledek potíže s viděním.

Tip Nastavte si na telefonu i počítači speciální „noční režim“, který jas tlumí. Mozek tak postupně může svou činnost utlumovat, než aby se intenzitou světla nabuzoval. Jas v tomto režimu by ale zase neměl být příliš slabý, aby vás nutil mhouřit oči a krčit čelo.

„Pacienti si často stěžují na podráždění očí, pocit suchých očí, na obtížnější zaostřování, bolest hlavy anebo také na bolest zad a šíje,“ vyjmenovává doktorka Silvie Zapletalová z oční kliniky Za Lexum v Praze.

Další z oblastí, kde modré světlo škodí, je pleť. Experti tvrdí, že dokonce víc, než si myslíme: modré světlo proniká do hlubších vrstev pokožky, a tak ji může poškozovat ještě víc než UVA a UVB záření ze slunečních paprsků. A nebavíme se jen o kůži kolem očí…

Málo spánku, horší regenerace

Navíc je to jedno s druhým. když kvůli modrému světlu nemůžeme usnout a spíme o pár hodin méně, znamená to, že se nestačí zregenerovat buňky, tělo si nestihne dostatečně odpočinout, a my se tak probouzíme rozlámaní, unavení, doháníme to kávou a další prací po nocích. A jsme ve spirále, do které se vůbec nemusíme nechat zatahovat.

Vedle vynechání modrého světla před spánkem se více hýbejte, dostatečně větrejte, seřiďte správně monitor a - samozřejmě jako vždy a všude - dbejte na pestrou stravu.