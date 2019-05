Pro českého stylistu, herce a módního policistu Jakuba Eliáše to byl jeden z nejzajímavějších projektů poslední doby. „Realizace pro Jägermeister byla skvělá. Zažili jsme pár perných chvilek jako při každém natáčení, ale vše nakonec dobře dopadlo. Klient i režisér mi nechali volnou ruku v kreativitě, takže jsem si práci užil naplno stejně jako celý můj tým,” říká Jakub Eliáš, který odpovídá za módní rubriku na serveru idnes.cz, věnuje se modelingu, stylingu a stará se o image několika módních značek v Česku i v zahraničí.

Eliášův rukopis se ve třicetivteřinovém spotu podepsal především na hlavních postavách. „Outfit rozhodčí měl být rázný, v barvách značky a zároveň ikonický. Vyřešil jsem to kombinací latexového kabátu Topshop, Cropp topu a stylových kalhot Nike. Celkový look jsem doladil koženými rukavicemi a šperky,” říká Jakub Eliáš s tím, že fanynku oblékl do holografické bundy s chlupem od českého návrháře Lukáše Krnáče a stylových černých kalhot, které podtrhl průhlednými botami. Roli významného doplňku hrají holografické brýle.



Námět televizního spotu vymyslel kreativní ředitel agentury Concept One Peter Tarbajovský, který společně se svými kolegy předělal hokejové mistrovství na „Meistrovství, ze kterýho mrazí“. V klipu sice uvidíte vše, co k hokeji patří, tedy dresy, stadion, hráče i fanoušky, ale do všeho se svérázným způsobem obtiskl svět Jägermeisteru, ve kterém nejde o soupeření a vítězení, jako spíše o záměr si společně užít nepřestávající lov. Výsledek působí, jako když se parta mladých lidí dostane na led a udělá si vlastní večírek s ledově namraženým Jägermeisterem.



Volba filmového zpracování padla na Bistro Films a slovenského režiséra Rolanda Wraníka, který v minulosti natáčel klipy pro Rytmuse nebo Majka Spirita. Představitelku rozhodčí si vyžádal až z Kanady. Brankáře si zahrál hráč druholigového HC Letci Letňany David Pírs, odchovanec hokejové Sparty a Slavie s pěti starty v reprezentaci do sedmnácti let.

Natáčení předcházely tři měsíce příprav. Během nich se měnila lokace z Kasáren Karlín na krasobruslařskou halu Hasa v pražských Vršovicích. „Nechtěli jsme klasickou hokejovou halu s vysokými stropy, v níž by se nedala vytvořit autentická atmosféra party na ledu,” vysvětluje projektová manažerka Tamara Kučerová z agentury Concept One.

Samotné natáčení trvalo od šesti večer do šesti ráno a mimo štáb a hlavní představitele se ho zúčastnilo osmdesát komparzistů. Color gradingu, neboli barvení filmu, se ujali experti z newyorského postprodukčního studia Company3, kteří se podíleli na připravovaných Star Wars: The Rise of Skywalker nebo na remaku Lvího krále.

Filmový spot bude provázet hokejové diváky v televizi i na internetu po celou dobu konání mistrovství světa v hokeji 2019 od 10. do 26. května.