Mladí lidé mohou změnit svět pohybem

Komerční sdělení   17:00
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou spořitelnou a dalšími partnery spouští další ročník soutěže ZMĚŇ SVĚT POHYBEM. Soutěž hledá mladé lidi, kteří mají chuť měnit svět – prostřednictvím pohybu, zdravého životního stylu a inovativních nápadů, které mohou inspirovat celou společnost.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Mladí lidé mohou změnit svět pohybem. FTVS UK spouští soutěž pro inovátory. | foto: Archiv FTVS

Do 9. listopadu 2025 mohou studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol se sídlem v České republice přihlásit své soutěžní návrhy. Šest nejlepších projektů postoupí do finále, které se uskuteční v Praze 4- prosince.

Prostor pro kreativitu i společenský dopad

Soutěž dává prostor širokému spektru projektů – od návrhů nových metod a konceptů, přes vzdělávací a komunitní programy až po konkrétní opatření či kampaně podporující pohyb, prevenci a zdravý životní styl. Chceme studenty motivovat, aby se nebáli přemýšlet inovativně, kriticky a s přesahem do reálného života. Dva proběhlé ročníky soutěže nám ukázaly, že právě mladí lidé dokážou přinést originální řešení, která mají sílu zlepšit kvalitu života celé společnosti,říká, Miroslav Petr, děkan FTVS UK.

Mladí lidé mohou změnit svět pohybem. FTVS UK spouští soutěž pro inovátory.

Kdo se může zapojit

Soutěž je otevřena jednotlivcům i (maximálně) tříčlenným týmům studentů a studentek všech stupňů a typů škol, kteří ke dni vyhlášení soutěže dovršili 18 let. Předkládané projekty mohou vycházet z existujících školních prací – bakalářských, diplomových či disertačních – nebo mohou být zcela nové.

Příklady témat

· Návrhy legislativních či daňových opatření podporujících pohyb

· Marketingové kampaně a komunitní projekty pro podporu aktivního životního stylu

· Nové metodiky pro výuku tělesné výchovy, fitness nebo wellness

· Koncepty pro práci s dětmi, seniory či specifickými skupinami

· Návrhy systémů měření a prevence pohybové aktivity

Mladí lidé mohou změnit svět pohybem. FTVS UK spouští soutěž pro inovátory.
Mladí lidé mohou změnit svět pohybem. FTVS UK spouští soutěž pro inovátory.
Mladí lidé mohou změnit svět pohybem. FTVS UK spouští soutěž pro inovátory.
Mladí lidé mohou změnit svět pohybem. FTVS UK spouští soutěž pro inovátory.

Jak se přihlásit

Účastníci přihlašují do prvního kola písemný dokument o rozsahu 8–10 stran, který popisuje jejich projekt, jeho přínos a konkrétní návrhovou část. Registrace probíhá prostřednictvím online formuláře dostupného na webu FTVS UK.

Uzávěrka přihlášek: 9. listopadu 2025

Více informací a registrační formulář ZDE

Autor: Hana Topolovová | PR FTVS

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rychle, zahřát! Právě teď je správný čas na krásný a teploučký svetr

Modrá je dobrá a půvabný retro vzor ještě lepší. Propínací svetřík se dá využít...

Podzim přeje hřejivé módě – a co lepšího než svetr si můžete pořídit? Dlouho v šatníku čekaly, než přijde jejich chvíle, ale je to tady. Svetry chtějí být vidět a určitě touží po tom, abyste je řádně...

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Kozačky, cena 1299 Kč

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

V teple a šik. S plyšovým kabátkem vás letos mrazy nepřekvapí

Džínový zimní kabát s teplou podšívkou je ideální volbou pro ty, kdo dávají...

Plyšové kabáty a bundy ve stylu teddy bear jsou pro chladné dny jako dělané! Poradíme vám, jaký model si pořídit a co k němu nosit.

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Ilustrační snímek

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

Zaskákejte si zase přes kaluže. S těmito kousky budete v suchu i šik

Prodloužený kabát s vysokým podílem bavlny je pohodlný a nadčasový – ideální...

Říká se, že není špatné počasí jen špatně zvolené oblečení. Pojměte deštivé dny jako příležitost obléknout se prakticky, a přitom stylově.

Mladí lidé mohou změnit svět pohybem

Komerční sdělení
Mladí lidé mohou změnit svět pohybem. FTVS UK spouští soutěž pro inovátory.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou spořitelnou a dalšími partnery spouští další ročník soutěže ZMĚŇ SVĚT POHYBEM. Soutěž hledá mladé lidi, kteří mají chuť...

6. listopadu 2025

V teple a šik. S plyšovým kabátkem vás letos mrazy nepřekvapí

Džínový zimní kabát s teplou podšívkou je ideální volbou pro ty, kdo dávají...

Plyšové kabáty a bundy ve stylu teddy bear jsou pro chladné dny jako dělané! Poradíme vám, jaký model si pořídit a co k němu nosit.

6. listopadu 2025

Udělejte v botníku inventuru. Nosí se vše od mokasín po kozačky

I když máte trochu silnější lýtka, budou vám tyto kozačky s elastickou zadní...

Boty nejsou jen praktickým prvkem našeho outfitu. Chceme také, aby šly ruku v ruce s módními trendy, aby byly pohledné, zajímavé, osobité, sexy, také pohodlné, dobře udržovatelné, a to pořád ještě...

5. listopadu 2025

Vraťte vlasům sílu, vitalitu a mladistvý vzhled. Vyživte je i zevnitř

Ilustrační snímek

Stejně jako pleť stárne i naše kštice. Ztrácí lesk, pružnost i hustotu, roste pomaleji a snáz se poškodí. Naštěstí existuje cesta, jak ji dostat zpět do kondice – její součástí je výživa, cílená péče...

4. listopadu 2025

Rychle, zahřát! Právě teď je správný čas na krásný a teploučký svetr

Modrá je dobrá a půvabný retro vzor ještě lepší. Propínací svetřík se dá využít...

Podzim přeje hřejivé módě – a co lepšího než svetr si můžete pořídit? Dlouho v šatníku čekaly, než přijde jejich chvíle, ale je to tady. Svetry chtějí být vidět a určitě touží po tom, abyste je řádně...

3. listopadu 2025

Zaskákejte si zase přes kaluže. S těmito kousky budete v suchu i šik

Prodloužený kabát s vysokým podílem bavlny je pohodlný a nadčasový – ideální...

Říká se, že není špatné počasí jen špatně zvolené oblečení. Pojměte deštivé dny jako příležitost obléknout se prakticky, a přitom stylově.

2. listopadu 2025

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Ilustrační snímek

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

1. listopadu 2025

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Kozačky, cena 1299 Kč

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

31. října 2025

Na čáry života. Kosmetika proti vráskám vám umí vrátit mládí

Ilustrační snímek

Dobře víme, že čára života je hlavní rýha na dlani, která má symbolizovat vitalitu, zdraví, odolnost i důležité životní události a změny. A nejsou vlastně vrásky také takovými čarami, které odrážejí...

30. října 2025

Chutě a vůně vyvolávají emoce. Jídlo vrací do dětství i do léta

Chuť lze ošálit, pokud použijete elektrickou lžičku, která do ústní dutiny...

Chutě a vůně mají kouzelnou moc – dokážou nás přenést zpět v čase, vyvolat vzpomínky na blízké i proměnit náladu během okamžiku. Co všechno umí a jak je využít? Chuť a vůně dokážou vyvolat vzpomínky...

29. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Zhubněte díky ovocné dietě. Takový den vám prospěje a pochutnáte si

Pestrobarevné bobulovité ovoce patří mezi nejzdravější a na živiny nejbohatší...

Jak shodit tři kila za týden? Vyzkoušejte změnu podle našeho návrhu! Zařaďte do svého režimu ovocný den a uvidíte, jaké bonusy vám tato sladká dieta přinese.

28. října 2025

Podzimní móda vás zahřeje. Šmrnc dodají odstíny spadaného listí

Flaušový kabát s odnímatelnými rukávy nabízí zajímavé variace nošení, protože...

Podzim si žádá vrstvy, měkké materiály a barvy, které jsou pestré jako spadané listí ze stromů. Hřejivé svetry, kabátky a šály vás udrží v teple.

27. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.