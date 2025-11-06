Mladí lidé mohou změnit svět pohybem

Do 9. listopadu 2025 mohou studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol se sídlem v České republice přihlásit své soutěžní návrhy. Šest nejlepších projektů postoupí do finále, které se uskuteční v Praze 4- prosince.
Prostor pro kreativitu i společenský dopad
Soutěž dává prostor širokému spektru projektů – od návrhů nových metod a konceptů, přes vzdělávací a komunitní programy až po konkrétní opatření či kampaně podporující pohyb, prevenci a zdravý životní styl. „Chceme studenty motivovat, aby se nebáli přemýšlet inovativně, kriticky a s přesahem do reálného života. Dva proběhlé ročníky soutěže nám ukázaly, že právě mladí lidé dokážou přinést originální řešení, která mají sílu zlepšit kvalitu života celé společnosti,“ říká, Miroslav Petr, děkan FTVS UK.
Kdo se může zapojit
Soutěž je otevřena jednotlivcům i (maximálně) tříčlenným týmům studentů a studentek všech stupňů a typů škol, kteří ke dni vyhlášení soutěže dovršili 18 let. Předkládané projekty mohou vycházet z existujících školních prací – bakalářských, diplomových či disertačních – nebo mohou být zcela nové.
Příklady témat
· Návrhy legislativních či daňových opatření podporujících pohyb
· Marketingové kampaně a komunitní projekty pro podporu aktivního životního stylu
· Nové metodiky pro výuku tělesné výchovy, fitness nebo wellness
· Koncepty pro práci s dětmi, seniory či specifickými skupinami
· Návrhy systémů měření a prevence pohybové aktivity
Jak se přihlásit
Účastníci přihlašují do prvního kola písemný dokument o rozsahu 8–10 stran, který popisuje jejich projekt, jeho přínos a konkrétní návrhovou část. Registrace probíhá prostřednictvím online formuláře dostupného na webu FTVS UK.
Uzávěrka přihlášek: 9. listopadu 2025
Více informací a registrační formulář ZDE
Autor: Hana Topolovová | PR FTVS