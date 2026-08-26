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Přepněte střeva na štíhlost. Mikrobiom je důležitější, než tušíte


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chtěla byste sundat nějaké to kilo? Klíčem k úspěchu jsou potraviny, které figurují ve vašem běžném jídelníčku. Pokud se budete soustředit na pestrou stravu bohatou na vlákninu, začnete automaticky hubnout.

Nikoli náhodně bývá střevní mikroflóra označována za centrum zdraví. Pokud je neporušená a v rovnováze, může efektivně ochraňovat náš imunitní systém před infekcemi. A nejen to!

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Tina

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Bakterie, které v zažívacím systému máme, ovlivňují také naši váhu. Většina lidí každý den přijímá potravou příliš velké množství průmyslově zpracovaného cukru. Ten je krmivem pro kmen bakterií firmicutes, jimž se s oblibou přezdívá „sběratelé kalorií“.

Zatímco kdysi během doby kamenné byly tyto bakterie kvůli skromné nabídce potravy životně důležité, dnes ale jejich nadbytek způsobuje problémy.

Hlavně lidem, lidem kteří mají potíže s váhou. Můžou se snažit hubnout, můžou počítat kalorie, jak chtějí, pokud tyto bakterie ve střevech převažují, výsledek se nedostaví. Tělo kvůli nim začne ve zvýšené míře ukládat zásoby tuku. Jsou tady však i zeštíhlující bakterie kmene bacteroidetes, které nám pomůžou!

Vyřaďte „tloustnoucí“ bakterie

Jak na to? Nehledejte v tom žádnou velkou vědu, klíčové jsou potraviny z našeho nákupního seznamu.

Pokud je budete konzumovat se spoustou čerstvé zeleniny, jste na té nejlepší cestě. Dodáte tím potravu zeštíhlujícím bakteriím a ty se budou úspěšně rozmnožovat. Snažte se navíc snížit příjem cukru, bílé mouky a vyhnout se pití alkoholu, tak znovu vytvoříte zdravou rovnováhu ve střevech.

A výsledek? Budete hubnout mnohem snáze, bez většího odříkání. Abychom vám s tím pomohli začít, připravili jsme pro vás čtyři chutné recepty.

Základní nákupní seznam

Pro úspěšné hubnutí byste měla mít doma k dispozici zdraví prospěšné potraviny, které podpoří vaši štíhlou linii.

  • Obiloviny, luštěniny: celozrnné těstoviny, rýže, quinoa, bulgur, kuskus, čočka, cizrna
  • Zelenina: čekanka, pórek, cibule, fenykl, topinambury, černý kořen
  • Ovoce: jablka, hrušky, banány, kiwi, v zimě třeba sušené ovoce
  • Ořechy, semínka: vlašské ořechy, mandle, chia semínka, lněná semínka
  • Rostlinné oleje: řepkový, slunečnicový, lněný, konopný, olivový, z vlašských ořechů
  • Libové maso: drůbež, libové hovězí
  • Ryby: losos, tuňák, sleď, makrela
  • Fermentované potraviny: kysané zelí, kimči, kefír, miso
  • Mléčné výrobky: neslazený přírodní jogurt

Kari těstoviny s arašídy

Na 1 porci: Pokrájejte na proužky 50 g barevného mangoldu, půl červené cibule a půlku žluté papriky, 25 g pórku nasekejte pór na kolečka. Podle návodu uvařte 50 g těstovin. 60 g kuřecích prsíček rozkrájejte na proužky a opékejte asi 2 minuty na lžičce k min oleje. Maso osolte, opepřete a vyjměte ven z pánve. Připravenou zeleninu restujte na troše oleje také 2 minuty. Do výpeku vhoďte na špičku nože kari pasty a zarestujte. Vmíchejte půl lžičky arašídové pasty, přilijte 100 ml kokosového mléka a dochuťte mlék solí a pepřem. Společně zhruba 2 minuty povařte. Těstoviny slijte. Cca 25 ml vody z vaření těstovin přilijte do pánve, přidejte zeleninu a těstoviny, promíchejte. Pokrm ozdobte čerstvým koriandrem a 5 g arašídů.
Doba přípravy: asi 40 minut, cca 270 kcal; bílkoviny: 6 g, tuky: 17 g, sacharidy: 20 g

Čekankový salát

Náš tip:

Mikrobiom hraje velmi důležitou roli ve všem, co se týká váhy. Lidé, kterým dělá problém udržet váhu a netloustnout, mají často „nudnou“ střevní mikroflóru. A za to může stereotyp ve stravování. Proto je potřeba podpořit jeho pestrost a začít konzumovat potraviny bohaté na prebiotika (poradí vám náš nákupní seznam).

Na 1 porci: Uvařte 40 g hnědé čočky podle návodu na obalu, slijte a nechte vychladnout. Smíchejte 40 g přírodního jogurtu, trochu citronové šťávy, na špičku nože středně ostré hořčice a kapku tekutého medu. Dochuťte solí a pepřem. Čekankový puk dobře omyjte, očistěte a podélně rozřízněte, 15 g vlašských ořechů nasekejte nahrubo. Vyndejte semínka ze čtvrtiny granátového jablka. Hotovou čočku, čekanku, ořechy a semínka naaranžujte na talíř. Nastříhejte pár snítek řeřichy a salát posypte. Navrch přidejte jogurtovou zálivku.

Doba přípravy: asi 30 minut, cca 310 kcal; bílkoviny: 14 g, tuky: 15 g, sacharidy: 26 g

Dušené hovězí se zeleninou

Na 1 porci: Pokrájejte šalotku na měsíčky, menší stroužek česneku na plátky, půlku kořenové petržele a mrkev na kousky. 100 g hovězí kýty nakrájejte na kostky, osolte je a opepřete, opečte na lžičce oleje. Přidejte zeleninu, lžíci rajského protlaku a vše další 4 minuty restujte. Přilijte 200 ml hovězího vývaru, doplňte bobkový list a jalovčinku a poduste cca 50 minut pod pokličkou. 80 g topinamburů nakrájejte na špalíčky a zhruba po 30 minutách varu je přidejte k hovězímu. Servírujte posypané 5 g plátků mandlí, lžičkou granátových semínek a trochou nasekané petržele.

Doba přípravy: asi 90 minut, cca 440 kcal; bílkoviny: 39 g, tuky: 24 g, sacharidy: 12 g

Mandlová polévka

Na 1 porci: V horké vodě nechte asi 20 minut změknout 20 g mandlí. Slijte a odstraňte slupku. Mandle nasekejte a orestujte bez tuku, lžičku si dejte stranou. Usekejte stroužek česneku. Zbylé mandle povařte s 150 ml kuřecího vývaru a česnekem. Smíchejte půl lžičky citronové šťávy s 50 g créme fraiche, přidejte do polévky, rozmixujte, osolte a opepřete. 30 g kuliček červeného a bílého hroznového vína rozkrojte na poloviny. Tři nitky šafránu orestujte na lžičce olivového oleje. Hroznové víno přelijte polévkou, ozdobte zbytkem mandlí a šafránovým olejem. Polévku dle chuti pokapejte sherry octem a posypte ji trochou nastrouhané citronové kůry.

Doba přípravy: asi 30 minut, cca 430 kcal; bílkoviny: 15 g, tuky: 37 g, sacharidy: 11 g

Článek vznikl pro časopis Tina.

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