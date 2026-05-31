Prvním a nejjednodušším krokem je správná domácí péče. Vyzkoušejte třeba pravidelné kartáčování těla nasucho, ideálně jednou denně po dobu pěti minut. Začněte na pažích a nohou a pokračujte směrem k srdci. Na závěr promasírujte břicho ve směru hodinových ručiček. To vám pomůže rozproudit lymfu, prokrvit pokožku a lehce ji i zpevnit.
Další šikovnou vychytávkou je váleček na maderoterapii, který využijete hlavně k masáži stehen, pasu, boků a hýždí. Zabírá zejména v případě otoků a celulitidy, kůže je pak pevnější a má rovnoměrnější tón. Na pomoc si ovšem nezapomeňte vzít masážní olej.
Od zmíněných metod sice nelze očekávat úplné zázraky, pravidelností však můžete docílit zlepšení vzhledu pokožky i redukce celulitidy.
„Pokud chcete skutečně viditelnou změnu, musíte se svěřit do rukou profesionálů. Většina zeštíhlujících a zpevňujících estetických procedur vyžaduje opakování a tělo potřebuje čas, aby nastartovalo regenerační procesy nebo vyplavilo odbourané tukové buňky. Začněte proto nejpozději měsíc, ideálně však dva až tři měsíce před sezonou,“ říká primářka dermatologického oddělení kliniky Asklepion Kateřina Klauzová.
Nakopněte lymfu
Velmi účinná je vědomá práce s dechem. Hluboké, pomalé dýchání do břicha funguje jako vnitřní masáž lymfatických cest v oblasti hrudníku a břicha. Stačí si několikrát denně na pár minut sednout, uvolnit ramena a soustředit se na nádech nosem a dlouhý výdech ústy. Už po pár dnech můžete pozorovat zmírnění otoků i uvolnění napětí v těle.
„Například u kryolipolýzy se finální efekt dostavuje až po šesti až osmi týdnech. Klíčem k úspěchu je komplexní přístup. Pokud máte větší nadváhu, bude nezbytná spolupráce s nutričním terapeutem, případně podpora moderními léky na úpravu metabolismu cukrů a tuků. V případech velkého objemu tuku je pak ke zvážení chirurgická liposukce, kterou je ale nutné plánovat s velkým předstihem kvůli rekonvalescenci.“
Neinvazivní metody na zpevnění těla a redukci tuku
- CoolTech (kryolipolýza) – velmi efektivní metoda pro lokální redukci tuku. Dokáže cíleně „zmrazit“ a odstranit tukové polštářky na břiše, bocích i podbradku. Jde o alternativu klasické liposukce, vhodnou pro ty, kteří se bojí skalpelu.
- Jehličková nebo neinvazivní radiofrekvence (například za použití přístrojů Exion nebo Morpheus) – je ideální pro ošetření povadlé kůže. Pomáhá vypnout pokožku na stehnech, pažích i břiše. Často se kombinuje s hloubkovou hydratací injekčními preparáty, aby byla kůže pružná a zářivá.
- Emsculpt – tato technologie za vás „odcvičí“ tisíce sedů lehů a pomůže břicho nejen zpevnit, ale i vyrýsovat.
A rada na závěr? „Estetická medicína dokáže mnohé, ale nejkrásnějším doplňkem k plavkám je vaše vlastní spokojenost a zdravé sebevědomí. Nečekejte na poslední chvíli a už teď dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží,“ dodává dermatoložka Kateřina Klauzová.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.