Města jako hřiště: Češi objevují ulice skrze hry

Komerční sdělení   18:00
Zábava se vrací ven. Zatímco ještě nedávno jsme trávili volný čas hlavně na obrazovkách nebo v uzavřených prostorech, dnes lidé znovu objevují města, tentokrát jako herní prostor. Gamifikace veřejného prostoru se stává novým způsobem, jak trávit čas, hýbat se a vnímat své okolí jinak.

Gamifikace, tedy využití herních principů v běžném prostředí, není novinkou. Ostatně, nějakou „hravou“ appku u sebe v chytrém telefonu najde každý z nás. V posledních letech se ale výrazně posouvá i do fyzického prostoru měst. Důvod je jednoduchý: lidé hledají zážitky, které kombinují digitální komfort s reálným světem. A nebo zkrátka chtějí pojetí klasické procházky a času stráveného venku posunout na úplně novou úroveň.

Od geocachingu k městským příběhům

Hodinu a půl venku, čtyři kilometry v nohách a desítky detailů, kterých si běžně nevšimneme. Nový typ městské zábavy ukazuje, že lidé se od obrazovek neodvracejí, jen je začínají využívat jinak. Gamifikace veřejného prostoru mění způsob, jak trávíme čas ve městě.Trend navazuje na fenomény jako geocaching nebo escape rooms, ale posouvá je dál. Zatímco dříve šlo primárně o hledání nebo únik, dnes je důležitější samotný prožitek města. Moderní městské hry pracují s příběhem, architekturou i drobnými detaily. Hráči se tak stávají součástí „živé hry“, která se odehrává přímo v ulicích. „Ve městě si začnete všímat věcí, kolem kterých normálně projdete bez povšimnutí,“ říká kreativní producentka městských her aplikace Arthur Radka Klikarová.

Město jinýma očima

Právě změna perspektivy je jedním z hlavních důvodů, proč si lidé městské hry oblíbili. Známé trasy se mění v neznámé příběhy, běžná místa získávají nový význam.

Zajímavé je i to, že hry přirozeně propojují generace. Podle zkušeností tvůrců aplikace Arthur často překvapí právě děti, které dokážou při řešení úkolů předčit dospělé.

Motivace hráčů je přitom jednoduchá: strávit čas společně. Hra se tak stává prostředkem, ne cílem. „Zatímco digitální svět byl v posledních letech synonymem pasivní zábavy, dnes se stále častěji stává nástrojem, který lidi vrací zpět do reality. Městské hry kombinují mobilní technologie s fyzickým pohybem, objevováním i sociální interakcí,“ doplňuje Vladimír Ponechal, autor aplikace Arthur.

Kolik kroků má jedna hra?

Na rozdíl od klasických her má ta městská i velmi fyzický rozměr. Jedna herní trasa obvykle znamená:

● 3 až 4 kilometry chůze

● přibližně 60 až 90 minut času

● desítky drobných rozhodnutí, kam se dívat a jak přemýšlet

Hra tak přirozeně kombinuje pohyb, mentální aktivitu i sociální interakci. A právě tato kombinace je důvodem, proč si ji lidé oblíbili. Ostatně, nejčastějším motivem není soutěžení, ale společně strávený čas s přáteli nebo rodinou.

Generace, která chce zážitek

Zajímavé je, kdo městské hry hraje. Nejde primárně o teenagery, ale o dospělé, nejčastěji ve věku 35 až 45 let. Právě tato skupina dnes aktivně hledá způsoby, jak trávit volný čas jinak než pasivně. Místo klasického „někam jít“ chce něco zažít. „Z našich zkušeností už teď sledujeme jednu věc. Hry přirozeně propojují generace. Děti v nich často vynikají díky intuitivnímu uvažování a schopnosti vnímat detaily, zatímco dospělí přinášejí logiku a zkušenost,“ dodává Vladimír Ponechal.

Město jako platforma Městské hry zároveň ukazují zajímavý posun: město už není jen místo, kde se pohybujeme, ale platforma, se kterou vzájemně komunikujeme. Ulice, domy nebo veřejný prostor se stávají součástí příběhu. Hra tak mění způsob, jakým město vnímáme. Tento přístup se postupně objevuje i v zahraničí, kde města experimentují s herními prvky v urbanismu, turismu nebo vzdělávání.

Arthur když hra dává městu nový rozměr

Jedním z projektů, který tento trend rozvíjí i v Česku, je již zmíněná aplikace Arthur. Ta staví na jednoduché myšlence: proměnit město ve hru, která má příběh, tempo i směr. Tato appka od svého založení eviduje přibližně 15 tisíc registrovaných uživatelů a kolem 30 tisíc stažení. Dosud sloužila především k testování a ladění, v posledních měsících ale začíná oslovovat širší publikum.Postupně se rozrůstá a nabízí aktuálně více jak 50 her po celé České republice. Zajímavé je, že lidé se ke hrám vracejí, jakmile jich je ve městě více, mají tendenci objevovat další. Arthur zároveň ukazuje, jak se mění samotné pojetí zábavy: nejde o rychlou konzumaci, ale o zážitek, který má začátek, průběh i vlastní tempo.

Offline, ale pořád ve hře

Možná největší paradox dnešního trendu je ten, že digitální nástroje pomáhají lidem být víc offline. Aplikace sice hru spouští, ale samotný zážitek se odehrává venku, v ulicích, mezi lidmi, v reálném světě. Města se tak znovu stávají místem, kde se něco děje. Nejen náhodou, ale i záměrně. A možná právě proto si lidé tenhle typ zábavy nachází čím dál častěji, nabízí totiž něco, co dnes často chybí: pozornost, přítomnost a chuť objevovat.

21. května 2026

